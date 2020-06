Koronawirus na promie Nova Star ze Szwecji do Gdańska. Sanepid poszukuje pasażerów, którzy mogli mieć styczność z chorym podróżnym

- Do Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych i, za pośrednictwem PWIS, do wszystkich Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych zostało przekazane pismo informujące o sytuacji - tłumaczy Anna Obuchowska rzecznik pomorskiego sanepidu. - To dane dotyczące podróży, dane z wywiadu przeprowadzonego z chorym, informacja o objęciu kwarantanną osób podróżujących w tej samej kabinie co chory i o niskim ryzyku narażenia innych pasażerów.