Koronawirus na Srebrzysku w Gdańsku. Po prawie 600 testach bez nowych zakażeń w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku

Szczęśliwie, po przeprowadzeniu niemal 600 testów w ostatnich dniach, żadne badanie nie zakończyło się wynikiem dodatnim, a liczba chorych pozostała niezmienna.

- Nie chcemy zbyt wcześnie mówić o sukcesie, ale niewątpliwie jest się z czego cieszyć – nie ukrywa Lidia Metel-Czarnowska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. - Brak nowych potwierdzonych zachorowań przy tak dużej liczbie personelu i pacjentów przebywających na terenie naszego szpitala to duże dokonanie. Zadziałały procedury przygotowane na taką ewentualność i natychmiastowa reakcja władz szpitala, a także ogromna determinacja ze strony personelu. Pewność, co do ostatecznej ilości zachorowań będziemy mieli po drugiej turze testów, które częściowo przeprowadzamy już wśród personelu oraz pacjentów – zaznacza.