Koronawirus na Srebrzysku w Gdańsku. W szpitalu psychiatrycznym 15 pracowników jest zakażonych SARS-CoV-2. Co z pacjentami? [25.04.2020]

Nasze informacje potwierdza jednak dr Tadeusz Jędrzejczyk Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

- To 15 osób z personelu szeroko rozumianego. Inne osoby poszły do diagnostyki. Wszyscy pacjenci, którzy mieli z nimi kontakt zostali przebadani. Jeżeli chodzi o wypisywanie pacjentów do domu, to tylko tych, których można i tych, których może przyjąć rodzina. Część personelu pozostanie na 8 dni w szpitalu, ale dobrowolnie. Znacząca część już podjęła taką decyzję. Decyzje podejmowane są przy wsparciu służb szpitalnych i epidemiologicznych - mówi dr Tadeusz Jędrzejczyk.