Koronawirus okazją dla intetowych naciągaczy. Wzrasta liczba cyber przestępstw. „Przewodnik Bezpieczeństwa w świecie z COVID-19”

Aż 1752 przypadki phishingu, czyli oszustwa polegającego na wyłudzeniu danych np. haseł do logowania czy numeru karty kredytowej, odnotowano w pierwszym kwartale tego roku - wynika z opublikowanego właśnie raportu państwowego instytutu badawczego Naukowej i Akademickiej Sieć Komputerowa (NASK).

Jak wyliczają eksperci z branży IT to niemal tyle, ile w całym pierwszym kwartale 2019 r., a to tylko wycinek z ogółu liczby potwierdzonych zagrożeń, wśród których do końca marca 2020 r. odnotowano też 220 przypadków wykorzystania złośliwego oprogramowania. Naliczono się też ponad 3800 przykładów nielegalnych treści, z czego powyżej 800 stanowiły materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie dzieci.