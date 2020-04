Koronawirus opóźnia kluczową opinię w sprawie poczytalności zabójcy Pawła Adamowicza

- Cały czas oczekiwana jest opinia zespołu biegłych psychiatrów i psychologów mająca odpowiedzieć na pytanie dotyczące poczytalności podejrzanego w momencie popełnienia czynu – relacjonuje p rokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, potwierdzając informację podaną pierwotnie przez radio RMF FM. - Otrzymaliśmy inną opinię, od biegłej z zakresu psychologii śledczej, wskazującą motywację i cel działania sprawcy. Natomiast nie informujemy o jej treści, ponieważ obowiązuje tajemnica postępowania i nie chcemy by biegli psychiatrzy i psycholodzy, którzy chcą się z nią zapoznać zanim podejmą decyzję, sugerowali się publikacjami medialnymi – dodaje.

Jak słyszymy, eksperci mający sądowo-psychiatrycznie ocenić Stefana W. o wydłużenie terminu skutecznie wnioskowali jeszcze przed wprowadzeniem w kraju stanu epidemicznego. Na dziś, prokuratura pozwoliła im zakończyć pracę najpóźniej z końcem kwietnia 2020 r. Jednak ten termin może zostać wydłużony bowiem biegli chcą jeszcze raz zbadać podejrzanego, a to niewykonalne w dobie zagrożenia koronawirusem.

Warto przypomnieć, że zespół psychiatrów i psychologów może uznać, że Stefan W. może odpowiadać przed sądem za zabójstwo lub, że w momencie popełnienia czynu był niepoczytalny, co wyklucza odpowiedzialność karną. W tym drugim przypadku stwierdzą tym samym, że dokonując mordu na prezydencie Gdańska, Pawle Adamowiczu „nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem”, a to najpewniej oznaczało będzie leczenie w zamkniętym ośrodku.

To będzie już druga opinia dotycząca poczytalności Stefana W. O pierwszej ekspertyzie, która – co wiadomo nieoficjalnie – wskazywała na to, że mężczyzna nie może stanąć przed sądem pisaliśmy tutaj.