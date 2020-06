Koronawirus - poluzowanie obostrzeń w kulturze. Kiedy zostaną otwarte kina? Reaktywację zapowiadają kina studyjne

Kiedy otwarte zostą kina? Jakie zalecenia sanitarne?

Pojawiają się też pytania, czy jest sens rozdzielać tych, którzy – choć nie mieszkają razem - do kina przyszli na randkę. Ministerstwo zaleca też kinom powołanie koordynatora ds. zdrowotnych. To może być pracownik kina albo osoba specjalnie zatrudniona na to stanowisko. Przy wejściach do kina oraz do kinowej toalety, powinny pojawić się środki do dezynfekcji rąk.

Na terenie kina będzie możliwa sprzedaż artykułów spożywczych np. popcornu czy napojów. Sprzedaż ma być prowadzona w przyłbicach i tylko przez osoby pracujące na tym stanowisku. Ministerstwo zaleca też, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z nich zakażenia. Taka informacja pomoże ustalić osoby, które mogły mieć kontakt z zakażonym.

Kolejki do kas mają zostać zorganizowane z zachowaniem dystansu społecznego. Przedstawiciele kin proszą ministerstwo o doprecyzowanie (w przypadku basenów wprowadzono wymóg dwumetrowej odległości, co do kin to nie zostało jasno podane). Ze strony branży kinowej pojawiają się też pytania o wymogi dotyczące wpuszczania osób na salę i organizacji specjalnych stref. W spółkach trwają teraz analizy, jak wprowadzić ograniczenia, by na tym nie stracić.