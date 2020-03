Koronawirus: pytania i odpowiedzi. Wirusolog, prawnik i ksiądz w ogniu pytań o koronawirusa. W tym projekcie interaktywnym to Ty decydujesz!

Wirusolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odpowie na Twoje pytania

Pierwszym specjalistą, którego zaprosiliśmy do projektu, jest profesor dr. hab. n. med. Tomasz J. Wąsik – Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W sumie do wyboru jest 36 pytań do wirusologa. Do listy pytań możesz dotrzeć, klikając w przycisk w prawym, górnym rogu.

Prawnik i ksiądz odpowiadają na ważne pytania o koronawirusa

Kolejne postacie dołączają do grona naszych rozmówców. Pytamy m.in o to jak prowadzić biznes w czasie pandemii, jakie prawa ma pracownik, a jakie pracodawca, co z zajęciami pozalekcyjnymi naszych dzieci i pokryciem kosztów utrzymania, w czasie, kiedy firma nie zarabia. Na pytania do prawnika odpowiada Łukasz Lewandowski - adwokat i doradca restrukturacyjny.