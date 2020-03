Koronawirus uderza w imigrantów. Tracą pracę, a bywa, że i dom

- Najczęściej od klientów słyszę pytanie: A kiedy to się skończy? Na to pytanie oczywiście odpowiedzi nie znamy. Da się zauważyć niepewność i niepokój u wielu osób, zwłaszcza pracujących w usługach czy gastronomii. Często trwają u nich właśnie przestoje w pracy, którym towarzyszy obawa utraty źródła zarobku albo z dnia na dzień stanie się bezrobotnymi, co bywa, że wiąże się z dramatyczną groźbą utraty mieszkania, zapewnianego przez pracodawcę. Zdarza się też, że strata pracy wiąże się z utratą podstawy prawnej pobytu w Polsce - relacjonuje Klaudia Iwicka z gdańskiego Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII), które od 2 tygodni działa w oparciu o telefony, komunikator Skype i wiadomości e-mail. W ten zdalny sposób wciąż zapewnia klientom poradnictwo prawne i doradztwo zawodowe.