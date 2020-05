Koronawirus w Gdańsku. Odmrażanie kultury. Muzeum II Wojny Światowej otwarte w symbolicznym dniu. Obowiązują specjalne zasady

Od środy 13 maja można zwiedzać Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. - Muzeum jest bezpieczne, zapraszamy - mówi dr Karol Nawrocki, dyrektor placówki.

Z zasłoniętymi ustami i nosem, w jednorazowych rękawiczkach i po dezynfekcji rąk, z wyłączeniem niektórych części placówki - można już zwiedzać Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To jedna z pierwszych placówek w kraju, która zaprosiła do siebie zwiedzających po ogłoszeniu odmrożenia restrykcji. Muzeum II Wojny Światowej jest już otwarte dla gości, jednak z zachowaniem specjalnych środków. To nieodzowne by zapewnić bezpieczeństwo gości i pracowników - mówi Waldemar Szulc, kierownik muzealnego działu bezpieczeństwa.

Czytaj także Muzea szykują się na otwarcie. Trwają przygotowania

Do dyspozycji zwiedzających jest niemal cała wystawa. Nie będzie można korzystać z niektórych jej multimedialnych elementów (z tzw. częściami wspólnymi). Nie będzie możliwości zwiedzania przez grupy zorganizowane z przewodnikiem i korzystania przez pojedynczych zwiedzających z audioprzewodników. Do odwołania zamknięte są muzealne kino, strefa vr, restauracja. Administracja muzeum rekomenduje, by nie korzystać z wind - te mają być przeznaczone głównie dla osób starszych i rodzin z dziećmi w wózkach. Ograniczona zostanie także liczba osób zwiedzających.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że muzeum będzie zamykane w momencie, gdy dopisze frekwencja - dodaje Szulc. Pracownicy ochrony będą mogli natomiast poprosić zwiedzających o poddanie się badaniom temperatury. Jeśli ktoś będzie miał powyżej 37. st C, będzie musiał opuścić budynek. - Zaznaczam, że tej procedurze poddawani są codziennie wszyscy nasi pracownicy - podkreślał Waldemar Szulc.

Czytaj także Gdańsk otwiera biblioteki, ale na nowych zasadach

W całym budynku rozmieszczono ponad 20 dozowników z płynem dezynfekującym - każdy zwiedzający będzie musiał zdezynfekować ręce przed wejściem do muzeum (lub zaraz po wejściu). Do dyspozycji będą rękawiczki jednorazowe. Zwiedzający będą musieli mieć zasłonięte usta i nos (za pomocą maseczki, przyłbicy lub elementów odzieży). Obowiązywać będzie zasada zachowania odległości między zwiedzającymi (z wyjątkiem opiekunów dzieci do lat 13, osób wymagających opieki oraz mieszkańców tych samych gospodarstw domowych).

Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej przyznał, że dzięki zachowaniu środków bezpieczeństwa muzeum jest bezpieczne i gotowe do przyjęcia gości. Przypomnę, że Polacy kształcili się w czasie dwóch okupacji - niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Oczywiście nasza sytuacja jest o wiele łagodniejsza, niemniej zmobilizowani tym, o czym w muzeum nauczamy, zdecydowaliśmy się jak najszybciej wznowić naszą misję - mówił.

Czytaj także Dziś rząd ogłosił III etap odmrażania gospodarki

Nawrocki dodał, że placówka przez ostatnie dwa miesiące "lockdownu" nie próżnowała. Zbiory Muzeum II Wojny Światowej można było oglądać wirtualnie - na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. - Dotarliśmy do osób, które dotychczas nie były zainteresowane historią. Wynik kampanii Muzeum II Wojny Światowej Wirtualne to 13 mln wyświetleń postów (z treściami historyczno-muzealnymi - red.) i 8 tys. nowych użytkowników. Mamy nadzieję, że te osoby przyjdą do naszego muzeum osobiście - mówiła Magdalena Hajduk, kierownik działu komunikacji i promocji.

Datę otwarcia Muzeum II Wojny Światowej wybrano nieprzypadkowo. 119 lat temu, 13 maja 1901 urodził się Witold Pilecki - podkreślał dr Karol Nawrocki. - W dzisiejszej świadomości jest on symbolem postaw obywatelskich, symbolem walki z niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem, ale też siły, uporu, osiągania rzeczy nieosiągalnych. Dziś oddajemy mu hołd. Nie ma lepszego dnia, by ponownie otworzyć Muzeum II Wojny Światowej.

W Polsce przybędzie niemal 250 fotoradarów