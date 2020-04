Koronawirus w Gdańsku: Zorganizowali imprezę na działce w Nowym Porcie, stwiedzili, że są młodzi i... epidemia ich nie dotyczy

W nocy z piątku na sobotę (3/4.04.2020), policjanci z Nowego Portu otrzymali zgłoszenie o tym, że w rejonie ogrodów działkowych pomimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa trwa głośna impreza.

Policjanci, którzy pojechali na miejsce, znaleźli altankę, z której dobiegała bardzo głośna muzyka i zastali w niej osiem młodych osób, które zorganizowały sobie spotkanie towarzyskie. 20 i 19-latkowie stłoczeni na małej powierzchni powiedzieli policjantom, że... nie przejmują się panującą epidemią, bo są młodzi i ich to nie dotyczy.

- Policjanci w związku z lekceważącym stosunkiem do przepisów obowiązującego rozporządzenia sporządzili w tej sprawie dokumentację, którą skierują do sądu z wnioskiem o ukaranie. Informację o tym zdarzeniu przekazana zostanie również do służb sanitarnych - tłumaczy st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.