Koronawirus w Polsce? Czy groźny wirus z Chin może pojawić się w kraju? GIS wydaje komunikat [objawy, leczenie]

Czy Koronawirus może trafić do Polski? To niestety bardzo prawdopodobne...

Koronawirus, groźny wirus z Chin zaczął się on rozprzestrzeniać. Przypadki zachorowania stwierdzono już w Tajlandii, Korei Płd., Japonii, Australii, na Filipinach i w USA.

Nowy śmiercionośny wirus. WHO ostrzega: możliwa epidemia!

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV skierowany do pracowników ochrony zdrowia

- Lotnisko im. Fryderyka Chopina jest lotniskiem międzynarodowym. W związku z tym przez cały czas, niezależnie od okoliczności jesteśmy przygotowani do reakcji na ewentualne zagrożenie epidemiologiczne - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Piotr Rudzki, rzecznik lotniska. Jednocześnie zastrzegł, że nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego Polski z Wuhan.

17 osób nie żyje. Liczba zakażonych nowym koronawirusem wzrosła do prawie 600.

Według najnowszych informacji, liczba potwierdzonych zakażeń w Chinach wzrosła do 571 osób. 17 osób zmarło.

Koronawirus - co to jest?

Koronawirusy to patogeny wywołujące najczęściej objawy infekcji układu oddechowego i pokarmowego u ludzi i zwierząt. U osób dorosłych zwykle jest to przeziębienie. U dzieci, osób starszych i osób z obniżoną odpornością koronowirusy mogą prowadzić do rozwoju groźnej dla życia choroby. Wśród koronowirusów wyróżnia się dwa śmiertelnie groźne wirusy: SARS-CoV i MERS-Cov.