Koronawirus w Trójmieście. FabLab Gdańsk produkuje przyłbice dla szpitali [ZDJĘCIA]

Przyłbice będą trafiać do punktów medycznych, które się do nas zgłosiły, m.in. do pogotowia ratunkowego w Sopocie, Szpitala Zakaźnego w Gdańsku i gdańskiego 7. Szpitala Marynarki Wojennej przy ul. Polanki

– zapowiada Cyryl Sochacki, koordynator regionu w FabLab Gdańsk powered by Orange, które część środków przeznaczonych na zaplanowane warsztaty dla dzieci, odwołane ze względu na stan epidemii, zdecydowało się przeznaczyć na materiały: plastikowe płyty wykonane z tego samego materiału, co butelki PET o grubości 0,5 i 0,75 mm oraz gumowe elementy niezbędne do wykonania przyłbic i worki foliowe do pakowania gotowych produktów.

Z zakupionych już materiałów powinniśmy wyprodukować około 200 przyłbic, a mniej więcej kolejna setka powstanie dzięki płytom, które zakupił zaprzyjaźniony z nami przedsiębiorca

– dodaje.