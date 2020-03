Koronawirus w Trójmieście. Kartę Mieszkańca wyrobisz zdalnie, specjalne znaczniki w autobusach i tramwajach

Podobne oznaczenia przygotowywane są przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Wprowadzimy ok. 8 tys. oznaczeń. Są obecnie poddawane laminowaniu. Zawisną w pojazdach w najbliższym możliwym terminie - mówi rzecznik gdańskiego ZTM-u Zygmunt Gołąb. - W ruchu liniowym jest ok. 170 autobusów Gdańskich Autobusów i Tramwajów, 30 autobusów BP Tour i ok. 70 składów tramwajowych. Wszystkie pojazdy, również te, które chwilowo nie wykonują pracy przewozowej tylko są w zajezdni, będą tak oznaczone. Przygotowujemy również komunikat głosowy, dedykowany dla pasażerów, nawiązujący do zaleceń przedstawionych na konferencji prezesa Rady Ministrów. Robimy wszystko by zabezpieczyć aktualne potrzeby przewozowe - zapowiada Zygmunt Gołąb.