Koronawirus w Trójmieście. Raport z Gdańska, Gdyni i Sopotu. Najważniejsze informacje!

Koronawirus w Trójmieście – na bieżąco śledzimy sytuację. Na Pomorzu koronawirusem zakażone są aktualnie 152 osoby. Jak wygląda sytuacja w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie? Sprawdź nasz raport!

Raport z Trójmiasta [9.04.2020] •10:15 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował na Twitterze, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą: 2 kobiet w średnim wieku z Gdańska; 3 mężczyzn z Gdyni: w starszym, średnim i młodym wieku; 3 osób z powiatu gdańskiego: kobiety, mężczyzny w średnim wieku i nastolatki, oraz młodej kobiety z powiatu kartuskiego. Wszystkie osoby, u których potwierdzono nowe zakażenia, pozostawały wcześniej pod nadzorem epidemiologicznym lub były objęte kwarantanną. Łącznie na Pomorzu jest 152 chorych na COVID-19.

•10:00 9 nowych zakażeń koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje 6 kolejnych osób Z przykrością informujemy o śmierci 6 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 47-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 90-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 35-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 62-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie, 81-letni i 77-letni mężczyźni z Drzewicy, którzy nie byli hospitalizowani. Wszyscy mieli choroby współistniejące – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 136 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków jest 9 z województwa pomorskiego. Łącznie na Pomorzu jest 152 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 5 341. Z tego 164 osoby zmarły.

Raport z Trójmiasta [8.04.2020] •21:00 Szpital zakaźny w Gdańsku wstrzymał przyjęcia na Oddział Dziecięcy Ma to związek z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa u osoby pracującej w placówce. Szpital nie będzie przyjmował pacjentów wstępnie do jutra do godz. 14. Prawdopodobnie wtedy poznamy decyzję o ewentualnym wznowieniu przyjęć. •18:45 Z przykrością informujemy o śmierci osoby zakażonej SARS_CoV_2, mężczyzny w starszym wieku z Gdańska. Jest to pierwszy przypadek śmierci na terenie woj. pomorskiego osoby zakażonej – napisał na Twitterze Tomasz Augystyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Poinformował także, że nowy przypadek zakażenia koronawirusem na Pomorzu dotyczy kobiety w starszym wieku z Gdańska, która przebywała pod nadzorem epidemiologicznym.

Na Pomorzu jest obecnie 143 chorych na COVID-19.

•18:30 Na Pomorzu nie żyje pierwsza osoba zakażona koronawirusem. Potwierdzono też kolejny przypadek Z przykrością informujemy o śmierci 23 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Jest to: 12 osób z woj. mazowieckiego, 4 osoby z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osoby z woj. śląskiego i po jednej osobie z woj. wielkopolskiego, woj. podlaskiego, woj. pomorskiego i woj. świętokrzyskiego. Większość to osoby starsze z chorobami współistniejącymi – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 205 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków jest 1 z województwa pomorskiego. Łącznie na Pomorzu jest 143 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 5 205. Z tego 159 osób zmarło.

•16:00 W tym roku nie będzie śniadania wielkanocnego dla potrzebujących w Sopocie Ze względu na epidemię, na obostrzenia dotyczące gromadzenia się osób, nie możemy niestety w tym roku zorganizować śniadania wielkanocnego dla osób potrzebujących, które tradycyjnie przygotowywał Caritas wraz z sopockim MOPS-em. Chcę jednak zapewnić, że zarówno Caritas, jak i MOPS stale monitorują sytuację osób, które od lat ze śniadania wielkanocnego korzystały. Osoby te są zaopatrzone w żywność i na pewno na okres świąteczny nie pozostaną bez wsparcia – informuje Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. •14:00 Nowy tomograf trafił do Szpitala Zakaźnego w Gdańsku Posiadanie tomografu pozwala szpitalowi na pełną, kompleksową diagnostykę obrazową pacjenta. Urządzenie diagnozuje struktury całego układu oddechowego, w tym płuc, pozwala zauważyć zachodzące tam zmiany charakterystyczne dla koronawirusa. Warto podkreślić, że działanie tomografu w gdańskim szpitalu wspierać będzie pracownia diagnostyki obrazowej w innym naszym szpitalu – w Wejherowie. To tam trafiać będą zdjęcia z TK i, po opisaniu przez specjalistów, błyskawicznie przesyłane będą z powrotem do szpitala zakaźnego – wyjaśnia Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

64-rzędowy tomograf komputerowy został zamówiony już 3 tygodnie temu w odpowiedzi na rosnące zagrożenie epidemiczne. Specjalistyczny sprzęt kosztował 2 mln zł, a został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. •12:00 Okienny koncert dla mieszkańców Gdańska Zainspirowany przez włoskie „koncerty balkonowe” Inkubator Sąsiedzkiej Energii mieszkańcom gdańskiego Chełma zaserwował niezwykły koncert. Z okna starej przychodni nastrojowe szlagiery śpiewała Emilia Cyran, studentka wokalistyki Akademii Muzycznej. A wszystko po to, by umilić czas pandemii koronawirusa. Szczegóły w naszym materiale: Gdańsk Chełm. Okienny koncert dla mieszkańców . Rozbrzmiewały piosenki Niemena, Grechuty i Lady Gagi. •10:00 Potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u kolejnych 7 osób ( Gdynia – 4, pow. kościerski – 2, m. Gdańsk -1) .

Potwierdzone wyniki dotyczą dzieci, osób młodych oraz starszej. Liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim: 142

Raport z Trójmiasta [7.04.2020] •18:15 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował na Twitterze, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą 6 osób z Gdyni (1 starsza kobieta, 2 młode kobiety, 3 młodych mężczyzn) oraz kobiety z powiatu słupskiego i kobiety z powiatu wejherowskiego. Wszystkie osoby, u których potwierdzono nowe zakażenia, pozostawały wcześniej pod nadzorem epidemiologicznym lub były objęte kwarantanną. Łącznie na Pomorzu jest 135 chorych na COVID-19.

•18:00 8 nowych zakażeń koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje 18 kolejnych osób Z przykrością informujemy o śmierci 18 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 46-letni mężczyzna ze szpitala w Legnicy, 86-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, 77-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Częstochowie, 64-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 82-letnia kobieta, 70-letni mężczyzna, 83-letnia kobieta ze szpitala w Pleszewie, 81-letnia kobieta ze szpitala w Warszawie, 80-letni mężczyzna ze szpitala w Piasecznie, 81-letnia kobieta, 65-letni i 68-letni mężczyźni ze szpitala w Poznaniu, 72-letni mężczyzna i 38-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu, którzy mieli choroby współistniejące oraz 61-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 134 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków jest 8 z województwa pomorskiego. Łącznie na Pomorzu jest 135 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 4 666. Z tego 129 osób zmarło.

•17:00 Lekarze POZ ostrzegają – przestaniemy jeździć do domów, by wystawiać akty zgonów Przyczyną jest obawa przed zakażeniem koronawirusem. Do starostów na Pomorzu trafi pismo z Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z wnioskiem o jak najszybsze powołanie instytucji koronera – lekarza, którego praca polega na stwierdzaniu przyczyn zgonu i wypisywaniu formularzy, umożliwiających pochówek. Szczegóły w naszym materiale: Lekarze POZ ostrzegają - przestaniemy jeździć do domów, by wystawiać akty zgonów. Rodzinę zmarłego skierujemy do starosty lub prezydenta. •16:00 Onkotaxi: Chorzy na nowotwór złośliwy mogą zgłosić prośbę o transport czy przywiezienie leków z apteki Chorzy na raka boją się w czasie epidemii koronawirusa o swoje życie podwójnie, a wielu z nich nie ma jak bezpiecznie dojechać na leczenie. Fundacja Alivia, przy wsparciu firm Bristol Myers Squibb i Janssen – Cilag Polska, w ramach akcji Onkotaxi umożliwia pacjentom dojazd do ośrodków medycznych bezpłatnymi taksówkami. Nawet na takich trasach, jak z Gdańska do Warszawy. Istnieje też możliwość dowiezienia z apteki zamówionych leków.

Szczegóły w naszym materiale: Onkotaxi: chorzy na nowotwór złośliwy mogą zgłosić prośbę o transport czy przywiezienie leków z apteki. •15:00 Wyzdrowiały dwie pierwsze osoby zakażone koronawirusem. To pacjenci z powiatu gdańskiego Właśnie tam 14 marca doszło do pierwszych na Pomorzu zakażeń koronawirusem. Osoby te zostały przebadane w sumie trzema testami. Pierwszy potwierdził, że są chore. Kolejne dwa testy, które zostały wykonane w odpowiedniej sekwencji czasowej, okazały się negatywne - mówi - Osoby te przeszły następnie jeszcze konsultację lekarską, która potwierdziła, że wyzdrowiały – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. •14:00 W PPNT mają sposób na bezpieczne otwieranie drzwi Gdyńska firma WiRan w druku 3D wytwarza specjalne nakładki na klamki. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu nie trzeba dotykać klamek dłońmi, co zmniejsza narażenie na zarażenia koronawirusem. Nakładki są już montowane na klamkach drzwi w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. •13:00 Policja interweniowała w Gdyni. Uczestnicy imprezy na Kamiennej Górze kolejny raz złamali kwarantannę W sobotę funkcjonariusze ukarali mandatami 5 osób, które wspólnie bawiły się w willi na Kamiennej Górze. Jednak to nie wystraszyło imprezowiczów, których w niedzielę, w tym samym mieszkaniu, było już 14. Wobec każdego z nich policja skierowała wnioski do sądu.

14 imprezowiczów to osoby w wieku od 20 do 30 lat. Przez cały weekend gdyńscy funkcjonariusze również ukarali mandatami kilka osób za wejście na plażę, na bulwary nadmorskie i do lasów. •12:00 Izba Przyjęć PCCHZiG w Gdańsku otwarta Izba Przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, zamknięta w niedzielę wieczorem z powodu stwierdzenia koronawirusa u jednej z lekarek, została we wtorek ponownie uruchomiona. Jednak kilkadziesiąt osób personelu przynajmniej do soboty pozostanie w kwarantannie. Dlatego wstrzymane są nadal przyjęcia na oddziały szpitalne. •11:30 Gdańsk zakupi testy oraz środki ochrony osobistej dla pracowników lecznic na terenie Gdańska Gdański urząd miasta kupi 2 200 testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2. Mają służyć wykrywaniu wirusa u lekarzy, pielęgniarek, ratowników oraz pozostałych pracowników placówek medycznych, którzy stoją w pierwszej linii frontu walki z pandemią. •11:00 W Gdańsku i Sopocie przygotowano miejsca noclegowe dla medyków, którzy boją się wracać do domów po dyżurach związanych z koronawirusem 150 miejsc w akademikach Uniwersytetu Gdańskiego i kolejnych 17 pokoi w domu studenckim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przeznaczonych zostało w Gdańsku na potrzeby lekarzy i personelu medycznego pomagającego chorym na COVID-19. Miejsca dla medyków, którzy z troski o swoich najbliższych obawiają się powrotu do domu po zakończonych dyżurach, wyznaczono także w Sopocie w Domu Gościnnym LukLuk prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną Kooperacja. •10:15 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował na Twitterze, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą kobiety w starszym wieku z powiatu wejherowskiego oraz mężczyzny w średnim wieku ze Słupska. Oboje byli objęci nadzorem epidemiologicznym. Łącznie na Pomorzu jest 127 chorych na COVID-19.

•10:00 2 nowe zakażenia koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyją 4 kolejne osoby Z przykrością informujemy o śmierci 4 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 64-letni mężczyzna hospitalizowany w Krakowie oraz 83-letnia kobieta hospitalizowana w Tychach, 77-letni mężczyzna hospitalizowany w Poznaniu i 85-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie, którzy mieli choroby współistniejące – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 119 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków są 2 z województwa pomorskiego. Łącznie na Pomorzu jest 127 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 4 532. Z tego 111 osób zmarło.

•9:30 3 tony środków ochrony osobistej z Chin trafią do szpitali i placówek medycznych na Pomorzu Oficjalne przekazanie transportu odbyło się w poniedziałek (6.04.2020 r.) z udziałem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, konsula generalnego Chińskiej Republiki Ludowej,Liu Yuanyuan oraz prezesów Chipolbrok: Dai Xiaozong i Ryszarda Grycnera. Wartość 3 ton środków ochrony osobistej sięga miliona złotych. Środki zostały zakupione przez Chipolbrok Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. z inicjatywy wojewody pomorskiego. Dostawa niezbędnego wyposażenia do walki z COVID-19 była możliwa dzięki dobrej współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – mówi Marcin Tymiński z biura prasowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wśród przywiezionego sprzętu są maski medyczne ochronne (13 600 szt.), maski jednorazowe (33, 6 tys.), maski chirurgiczne (36 tys.), rękawiczki medyczne (10 tys.), pokrowce na buty (1,8 tys.), czepki chirurgiczne (6 tys.), okulary ochronne (1,7 tys.), okulary ochronne gumowe (800), kombinezony z kapturem (1 620) oraz termometry bezdotykowe (200). •9:00 Około 200 mandatów w weekend Około 200 mandatów wystawili w miniony weekend pomorscy policjanci w związku z niedostosowywaniem się do rządowych obostrzeń. W kilku przypadkach zawnioskowano o kary administracyjne sięgające tysięcy złotych. Szczegóły w naszym materiale: Koronawirus na Pomorzu. Policja współpracuje z innymi służbami przy przestrzeganiu obostrzeń rządowych. Ok. 200 mandatów w weekend. Raport z Trójmiasta [6.04.2020] •18:00 Nie żyje 9 kolejnych osób zakażonych koronawirusem Z przykrością informujemy o śmierci 9 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 88-letni mężczyzna hospitalizowany w Puławach, 80-letni mężczyzna hospitalizowany w Raciborzu, 82-letnia kobieta hospitalizowana w Częstochowie, 70-letni mężczyzna i 74-letnia kobieta hospitalizowani w Bolesławcu, 65-letni mężczyzna i 97-letnia kobieta hospitalizowani w Warszawie, 68-letni mężczyzna z DPS w Niedabylu, 87-letnia kobieta hospitalizowana w Kędzierzynie-Koźlu. Wszyscy mieli choroby współistniejące – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 212 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 4 413 chorych na COVID-19. Z tego 107 osób zmarło.

•16:00 Do ośmiu wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku Do tej pory koronawirusa wykryto już u ośmiu urzędników placówki - w tym u marszałka Mieczysława Struka. 70 pracowników placówki jest objętych kwarantanną. •15:00 Targowiska przy stadionie żużlowym i „Zielony Rynek” w Gdańsku zamknięte Wszystko przez koronawirusa i fakt, że administratorzy obiektów nie przestrzegali obostrzeń dotyczących handlu w dobie pandemii koronawirusa. Policjanci, którzy monitorowali sytuację w rejonie targowisk miejskich w Gdańsku, zauważyli, że administratorzy nie przestrzegają wprowadzonych obostrzeń. Funkcjonariusze nawiązali z nimi kontakt i zobligowali do wyposażenia sklepów, straganów w środki dezynfekujące oraz rękawiczki. Zobligowali również administratorów do tego, aby monitorowali ruch na targowiskach, a w razie problemów zgłaszali interwencje. W rejon rynków decyzją komendanta skierowano policjantów, którzy, pełniąc służbę w posterunku stałym, nadzorowali to, co dzieje się w rejonie targowisk. W związku z tym, ze zarządcy nie spełnili wymagań, zdecydowano o zamknięciu dwóch targowisk – tłumaczy asp. Karina Kamińska, oficer prasowa komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

W tej sprawie policjanci skierują dokumentację do służb sanitarnych, które mogą nałożyć grzywny nawet do 30 tys. zł. Targowiska będą najpewniej znów otwarte, gdy ich administratorzy zastosują się do obostrzeń wynikających z pandemii. •14:00 Sopot kupuje testy na koronawirusa swoim pracownikom medycznym. Wyda na ten cel ponad 62 tys. zł Sopot zakupi 250 testów na koronawirusa pracownikom Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Centrum Reumatologicznego i Oddziału Geriatrycznego w Sopocie, a także pracownikom sopockiego Domu Pomocy Społecznej. Testy będą wykonywać Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta. •13:00 Wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski apeluje do ministra zdrowia Proszę o pilną interwencję w sprawie dostaw środków ochrony osobistej dla szpitali podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego. Stan zapasów szpitali województwa pomorskiego jest w chwili obecnej na poziomie krytycznym – pisze wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski w piśmie wysłanym 5 kwietnia wprost do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Jak tłumaczy Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pismo wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego to efekt alarmujących raportów, które każdego dnia spływają do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ze szpitali podległych samorządowi województwa. •12:00 Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-latka, który w pociągu SKM groził pasażerom oraz kontrolerom biletów Agresywny mężczyzna pluł na pasażerów, mówiąc im, że jest zarażony koronawirusem. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zachowując wszelkie środki ostrożności, obezwładnili i zatrzymali 31-latka, który został przewieziony do szpitala na badania. Okazało się, że mężczyzna nie jest zarażony koronawirusem. 31-latek trafił do policyjnej celi. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, zabezpieczyli dowody i przedstawili mężczyźnie trzy zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gróźb karalnych. 31-latek odpowie również za doprowadzenie do sytuacji, która wywołała przekonanie o istnieniu zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowanie reakcji służb dbających o bezpieczeństwo, kierowanie gróźb karalnych i naruszenia nietykalności cielesnej. Wszystkich tych przestępstw mężczyzna dopuścił się z pobudek chuligańskich. Grozi mu 8 lat pozbawienia wolności. •10:15 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował na Twitterze, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą 3 osób z Gdańska (kobieta w starszym wieku, kobieta i mężczyzna w średnim wieku), 3 osób z powiatu wejherowskiego (kobieta w starszym wieku, kobieta w średnim wieku, mężczyzna w młodym wieku), kobiety w starszym wieku z powiatu gdańskiego oraz młodego mężczyzny z powiatu kartuskiego. Wszystkie osoby u których potwierdzono nowe zakażenia objęte komunikatem pozostawały wcześniej pod nadzorem epidemiologicznym lub były objęte kwarantanną – podał Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Na Pomorzu jest obecnie 125 chorych na COVID-19.

•10:00 8 nowych zakażeń koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyją 4 kolejne osoby Z przykrością informujemy o śmierci czterech kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 40-letnia kobieta hospitalizowana w Krotoszynie, 87-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach, 61-letni mężczyzna hospitalizowany we Wrocławiu i 75-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 99 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków jest 8 z województwa pomorskiego. Łącznie na Pomorzu jest 125 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 4 201. Z tego 98 osób zmarło.

•9:00 Zawieszono przyjęcia pacjentów do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Z powodu dodatniego wyniku SARS-CoV-2 u jednego z lekarzy, podjęto dzisiaj wieczorem decyzję o zamknięciu Izby Przyjęć i tym samym przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem – poinformowała w niedzielę wieczorem Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka prasowa Szpitali Pomorskich.

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku we wtorek, 6 kwietnia, podejmie decyzję o otwarciu izby przyjęć. Obecnie w placówce przebywa około 35 pacjentów, którzy mają zapewnioną opiekę. Raport z Trójmiasta [5.04.2020] •17:30 Potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u kolejnych 8 osób ( m. Gdańsk – 7, pow. słupski-1). Potwierdzone wyniki dotyczą dzieci, osób młodych, w średnim wieku oraz starszych.

Liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim: 117. Trzy osoby, które zostały wymienione w dzisiejszych komunikatach WSSE dotyczących zakażeń koronawirusem w naszym województwie to pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - podaje Michał Piotrowski, rzecznik UMWP.

W sumie dotychczasowe testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u siedmiu pracowników UMWP (poza marszałkiem Strukiem).

Obecnie trwa ustalanie listy osób będących w kontakcie z tym pracownikami, na tej podstawie Sanepid podejmie decyzję o dalszych działaniach – w tym o konieczności poszerzenia grona osób objętych kwarantanną. Dotychczas kwarantanną objętych zostało 70 pracowników UMWP.

Wciąż trwa pobieranie materiałów do testów na obecność koronawirusa od urzędników objętych kwarantanną. Wymazy pobrano już od większości urzędników. Dotychczasowe wyniki badań: 4 testy z wynikiem pozytywnym, 24 testy z wynikiem negatywnym.

•10:10 5 nowych przypadków koronawirusa w województwie pomorskim, w tym u kobiety w starszym i mężczyzny w mł. wieku z pow. wejherowskiego, kobiety w starszym wieku z Gdańska, kobiet w mł. wieku z Gdyni oraz pow. puckiego. Liczba potw. przyp. w woj. pomorskim wynosi obecnie 109!

Raport z Trójmiasta [4.04.2020] •17:30 Kolejne 13 osób na Pomorzu zakażonych koronawirusem. Nie ma wśród nich osób z Trójmiasta. Czytaj więcej >>> •10:10 Służby sanitarne poinformowały o kolejnych zakażeniach na Pomorzu i w Trójmieście. Powiat wejherowski – 3, powiat kartuski – 2, powiat słupski – 1, miasto Gdynia –1, miasto Gdańsk - 2). Potwierdzone wyniki dotyczą: dziecka, osób młodych oraz w średnim wieku i osoby starszej.

Raport z Trójmiasta [03.04.2020 r.] •23:30 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował na Twitterze, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą 2 kobiet w starszym i mężczyzny w średnim wieku z powiatu wejherowskiego, kobiet w starszym wieku z Gdyni i ze Słupska, mężczyzny w średnim wieku z Sopotu oraz młodej kobiety z Gdańska. W Sopocie to pierwsze zakażenie koronawirusem.

Łącznie na Pomorzu jest 82 chorych na COVID-19.

•23:00 7 nowych zakażeń koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje 6 kolejnych osób Z przykrością informujemy o śmierci sześciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 89-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 67-letni mężczyzna ze szpitala w Katowicach, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Zgierzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Łodzi, 68-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 117 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków jest 7 z województwa pomorskiego. Łącznie na Pomorzu jest 82 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 3 383. Z tego 71 osób zmarło.

•18:00 LABEL Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował na Twitterze, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą kobiety w średnim wieku z Gdańska oraz mężczyzny w średnim wieku z powiatu nowodworskiego. Na Pomorzu jest obecnie 75 chorych na COVID-19.

•17:30 2 nowe zakażenia koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje 6 kolejnych osób Z przykrością informujemy o śmierci sześciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 75-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 87-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 82-letni mężczyzna ze szpitala w Lublinie, 80-letnia kobieta ze szpitala w Grudziądzu i 84-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 117 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków są 2 z województwa pomorskiego. Łącznie na Pomorzu jest 75 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 3 266. Z tego 65 osób zmarło.

•10:30 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował na Twitterze, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą mężczyzny w starszym wieku z powiatu wejherowskiego, mężczyzny w średnim wieku z powiatu puckiego oraz mężczyzny w młodym wieku z Gdańska. Na Pomorzu jest obecnie 73 chorych na COVID-19.

•10:00 3 nowe zakażenia koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyją 2 kolejne osoby Z przykrością informujemy o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu. Obie miały choroby współistniejące – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 203 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków są 3 z województwa pomorskiego. Łącznie na Pomorzu jest 73 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 3 149. Z tego 59 osób zmarło.

•6:25 GDYNIA. W związku z przyjęciem pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni jest nieczynny.

Raport z Trójmiasta [2.04.2020 r.] •21:15 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował na Twitterze, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą mężczyzny w starszym wieku z Gdańska oraz mężczyzny w średnim wieku z powiatu gdańskiego. Na Pomorzu jest obecnie 70 chorych na COVID-19.

•21:00 2 nowe zakażenia koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje 7 kolejnych osób Z przykrością informujemy o śmierci siedmiu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 77-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, 77-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie, 61-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie, 87-letnia kobieta ze szpitala w Limanowej, 65-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu oraz 75-letni mężczyzna ze szpitala w Pleszewie. Wszyscy mieli choroby współistniejące – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 254 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków są 2 z województwa pomorskiego.

Łącznie na Pomorzu jest 70 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 2 946. Z tego 57 osób zmarło.

•18:00 W pomorskich placówkach medycznych z dnia na dzień może zabraknąć kilku tysięcy pielęgniarek! W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia zaleciło, by personel, pracujący do tej pory na kilku etatach w różnych placówkach, zdecydował o pracy w jednym szpitalu.

Taki wymóg formalnie postawiło już pielęgniarkom Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, inne szpitale mniej oficjalnie zalecają to swoim pracownikom. Należy się przygotować do sytuacji, w której z dnia na dzień zabraknie w pomorskich placówkach ochrony zdrowia kilku tysięcy pielęgniarek – mówi Anna Czarnecka, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. •17:30 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował na Twitterze, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą kobiety w średnim wieku z Gdyni, mężczyzny w średnim wieku oraz chłopca z Gdańska. Na Pomorzu jest obecnie 68 chorych na COVID-19.

•17:00 3 nowe zakażenia koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje 5 kolejnych osób Z przykrością informujemy o śmierci pięciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 65-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 61-letni mężczyzna i 77- letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu, którzy mieli choroby współistniejące oraz 56-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie i 58-letni mężczyzna ze szpitala w Koszalinie – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 59 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków są 3 z województwa pomorskiego. Łącznie na Pomorzu jest 68 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 2 692. Z tego 51 osób zmarło.

•16:30 Sopocki chór „Continuo” zadedykował pieśń ofiarom koronawirusa Chór z Sopotu zadedykował włochom pieśń „Signore Delle Cime”. Nagranie powstało online. We Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem wynosi już ponad 13 tys.

•16:00 Gdynianie pomagają seniorom Rosnąca liczba zakażeń i strach przed koronawirusem, a także kolejne restrykcje, wprowadzane przez rząd, powodują, że szczególnie starsze osoby potrzebują z dnia na dzień coraz większego wsparcia. Mieszkańcy Gdyni nie pozostają na ten fakt obojętni i kolejny raz pokazują wielkie serce.

Szczegóły w naszym materiale: Gdynianie pokazują wielkie serce. Coraz więcej osób pomaga w codziennych sprawunkach starszym mieszkańcom miasta . •15:30 W Gdańsku pierwsze mandaty za nieprzestrzeganie nowych przepisów związanych z pandemią koronawirusa Choć od wprowadzenia przez rząd nowych obostrzeń nie minęły jeszcze nawet dwa dni, w Gdańsku zdążyły już posypać się pierwsze mandaty za ich nieprzestrzeganie. Ukarani zostali m.in. właścicielka otwartego zakładu fryzjerskiego oraz mężczyzna, który mimo nałożonej na niego kwarantanny, opuścił swoje mieszkanie, by odwiedzić kolegę. •15:00 Kolejna osoba z Urzędu Marszałkowskiego z koronawirusem. Oprócz marszałka chorych jest już trzech pracowników Jedna z osób, które zostały wymienione w dzisiejszym komunikacie WSSE, to pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Obecnie trwa ustalanie listy osób będących w kontakcie z tym pracownikiem, na tej podstawie Sanepid podejmie decyzję o dalszych działaniach – w tym o konieczności poszerzenia grona osób objętych kwarantanną – mówi Michał Piotrowski, rzecznik urzędu marszałkowskiego.

Dotychczas kwarantanną objętych zostało 62 pracowników urzędu. Marszałek Mieczysław Struk, który w sobotę, 28 marca, poinformował o swoim pozytywnym wyniku testu na koronawirusa, cały czas przebywa w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. •14:00 Teatr Miniatura zaprasza na spektakle online Teatr Miniatura wystartował z serią lalkowych filmów dla dzieci. Pierwszy odcinek serii „Papety: z ostatniej chwili” można zobaczyć na stronie i w mediach społecznościowych teatru od czwartku, 2 kwietnia. To krótki poradnik na czas epidemii i element działań online teatru pod hasłem Miniatura dzieciom w sieci. Szczegóły w naszym materiale: Gdańsk: Teatr Miniatura zaprasza na spektakle online. Pierwszy odcinek serii „Papety: z ostatniej chwili” już dostępny! . •13:00 Wojewoda pomorski Dariusz Drelich nie jest zakażony koronawirusem. Przeszedł badanie Badanie było konieczne, bo wojewoda spotykał się z Mieczysławem Strukiem, który ma koronawirusa.

Po przeprowadzonym przez Sanepid postępowaniu przeciwepidemicznym nie ma obecnie przesłanek do skierowania np. na kwarantannę pracowników PUW w Gdańsku – mówi Marcin Tymiński z zespołu prasowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. •12:00 Intel pomaga szpitalom, seniorom i szkołom Intel udostępnił specjalny serwer umożliwiający zdalną pracę lekarzom. Urządzenie zostało zainstalowane w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Firma przekazała też gdańskim szpitalom 200 tysięcy maseczek ochronnych, zaangażowała się w akcję druku przyłbic ochronnych przy wykorzystaniu drukarek 3D i zakupiła materiał umożliwiający przygotowanie ok. 1 000 nakryć ochronnych. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku Intel rozpoczął również projekt wolontariatu pracowniczego skoncentrowanego na pomocy seniorom. Dodatkowo firma przeznaczy 50 tysięcy dolarów na zakup komputerów dla lokalnych placówek oświatowych. •11:30 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak poinformował na Twitterze, że nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą kobiety i mężczyzny w średnim wieku oraz chłopca z powiatu wejherowskiego, kobiety w średnim wieku z powiatu kartuskiego oraz mężczyzny w starszym wieku z Gdańska. Na Pomorzu jest obecnie 65 chorych na COVID-19.

•11:15 5 nowych osób zakażonych koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyją 2 kolejne osoby Z przykrością informujemy o śmierci dwóch osób zakażonych koronawirusem: 59-letniego mężczyzny ze szpitala w Tychach oraz 88-letniej kobiety ze szpitala w Łańcucie, która miała choroby współistniejące – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 79 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków jest 5 z województwa pomorskiego. Łącznie na Pomorzu jest 65 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 2 633. Z tego 45 osób zmarło.

•10:30 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczy 130 mln zł z Unii na walkę z pandemią Przekierowane środki, w sumie 130 mln zł, zasilą dwa główne obszary: ochronę zdrowia oraz wsparcie przedsiębiorców, ponieważ pilnej interwencji wymaga zarówno wsparcie diagnostyki i leczenia pacjentów oraz personelu medycznego i opiekuńczego, ale także pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób na rynku pracy, które jako pierwsze odczuwają negatywne skutki pandemii – mówi Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Na system ochrony zdrowia zostanie przeznaczonych ok. 50 mln zł. Środki będą wykorzystane w szczególności na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w pomorskich szpitalach, w tym przede wszystkim: aparatury medycznej i diagnostycznej, lekarstw, urządzeń i środków do dezynfekcji, odczynników, materiałów medycznych, środków ochrony indywidualnej, na prace remontowo-budowlane niezbędne do wprowadzenia odpowiedniego zabezpieczenia epidemiologicznego, a także na tymczasowe obiekty związane z leczeniem i diagnostyką.

Ponadto, 50 mln zł zostanie skierowane na wsparcie pomorskich przedsiębiorców. •10:00 Licealiści z Trójmiasta produkują przyłbice ochronne z wykorzystaniem druku 3D Zainspirowani działaniami studentów z Włoch, którzy za pomocą drukarki 3D wydrukowali specjalne zawory do respiratorów, postanowiliśmy wykorzystać nasze własne drukarki do produkcji środków ochronnych dla polskich szpitali. Bardzo szybko okazało się, że przy pomocy prostego wydruku, paru śrubek, kawałka gumy oraz przezroczystej folii do laminowania dokumentów, jesteśmy w stanie tworzyć, bardzo pożądane teraz, w pełni funkcjonalne przyłbice – tłumaczy Kacper Falkiewicz, jeden z członków projektu. Wydrukowany w ten sposób sprzęt chroni twarz personelu medycznego, zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem, a przy tym nie ogranicza widoczności. Inicjatorem produkcji przyłbic jest Mike Ryan, uczeń III LO w Gdyni, który interesuje się zagadnieniami innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w medycynie.

Trójmiejscy licealiści w tydzień wydrukowali około 500 przyłbic dla personelu medycznego, m.in. ze Szpitala Morskiego w Gdyni, Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Szpitala Dziecięcego Polanki, a nawet z placówki w Nowym Sączu. •9:30 Marzec minął na Pomorzu pod kątem walki z koronawirusem Przez pierwsze dwa tygodnie nasz region przygotowywał się na pierwsze przypadki, a przez kolejne dwa służby sanitarne i samorządy próbowały ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii.

Zobacz, jak rozwijała się epidemia koronawirusa na Pomorzu w marcu. Szczegóły w naszym materiale: Jak rozwijała się epidemia koronawirusa na Pomorzu w marcu? Kiedy będzie szczyt epidemii COVID-19 na Pomorzu i gdzie są ogniska? •9:00 Sieci handlowe a restrykcje. Część wydłuża godziny otwarcia. Jakie zmiany wprowadza Lidl, Biedronka i Kaufland? Limit klientów, uzależniony od liczby kas, godziny, w których zakupy mogą robić wyłącznie seniorzy, i obowiązkowe rękawiczki dla wszystkich klientów – to tylko część nowych, wprowadzonych przez rząd, obostrzeń dla branży handlowej. Na odpowiedź sieci nie trzeba było długo czekać. Część z nich podjęła już decyzję o wydłużeniu godzin otwarcia swoich sklepów.

Szczegóły w naszym materiale: Sieci handlowe a restrykcje. Część wydłuża godziny otwarcia. Jakie zmiany wprowadza Lidl, Biedronka i Kaufland? Jak będą czynne sklepy? 1.04. Raport z Trójmiasta [1.04.2020 r.] •21:00 4 nowe osoby zakażone koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje 7 kolejnych osób Z przykrością informujemy o śmierci siedmiu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 75-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu, 77-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 94-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 80-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 87-letnia kobieta ze szpitala w Puławach, 59-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna ze szpitala w Radomiu. Wszyscy mieli choroby współistniejące – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 134 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków są 4 z województwa pomorskiego. Pomorski Urząd Wojewódzki podał, że nowe zakażenia dotyczą osoby młodej oraz osób w średnim wieku z Gdyni (1) i z powiatu wejherowskiego (3).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował natomiast, że stan zdrowia osób, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne. Łącznie na Pomorzu jest 60 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 2 554. Z tego 43 osoby zmarły.

•20:00 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 19:46 liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 790

liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.): w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 30

liczba osób hospitalizowanych z powodu rozpoznania zakażenia COVID-19: 11

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 2 832

liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 45

liczba ozdrowieńców (osoby z potwierdzonym COVID-19, które wyzdrowiały): 0

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego: 162

liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie: 2 054

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 56

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni z podziałem na powiaty:

m. Gdańsk: 25, m. Gdynia: 6, gdański: 8, wejherowski: 8, kartuski: 3, tczewski: 3, kwidzyński: 1, nowodworski: 1, pucki: 1 •17:00 Prywatne laboratorium już wykonuje w Trójmieście testy na koronawirusa! Na Pomorzu testy na koronawirusa wykonują także prywatne Laboratoria Medyczne Bruss z Gdyni. Od środy 1.04.2020 roku ruszyły z badaniami.

Zainteresowane wykonywaniem testów są też inne prywatne firmy, m.in. GeneMe i Invicta, jednak nie uzyskały jeszcze zgody resortu zdrowia. •16:00 Sprzęt medyczny od firmy Drutex już w pomorskich szpitalach w ramach akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy” Bytowski Drutex w ramach akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy” przekazał ponad 1 mln zł na doposażenie i dostosowanie do walki z koronawirusem czterech pomorskich szpitali: za 500 tysięcy złotych kupiono specjalistyczne łóżka oraz kardiomonitory, a kolejne 500 tys. zł kosztował będzie rozpoczęty już remont oddziału przygotowywanego dla chorych z COVID-19 w gdańskim Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Pomoc rzeczową otrzymały również Szpital Marynarki Wojennej w Gdyni oraz szpitale specjalistyczne w Kościerzynie i w Wejherowie. •15:00 Kultura online w Trójmieście na czas walki z pandemią koronawirusa Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zamknięto instytucje kultury i... odwołano setki wydarzeń. Na ratunek idą nam teatry, które udostępniają swoje spektakle w sieci i pokazują swoje wnętrza od kulis. Jakie wydarzenia w Trójmieście przeprowadzane są w wersji online? Jak trójmiejskie teatry pomagają nam w walce z nudą? Sprawdźcie poniżej!

Kultura online w Trójmieście. Co przygotowały dla nas teatry z Gdańska, Gdyni i Sopotu? •14:30 Nowe zakażenie koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje kolejna osoba Z przykrością informujemy o śmierci kolejnej osoby zakażonej koronawirusem. Jest to 51-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 73 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków są 2 z województwa pomorskiego. Pomorski Urząd Wojewódzki podał, że nowe zakażenia dotyczą osób młodych z Gdyni.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował natomiast, że „stan zdrowia osób, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne”. Łącznie na Pomorzu jest 56 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 2 420. Z tego 36 osób zmarło.

•13:00 Awantura na poczcie w Gdańsku: Opluła klientkę, bo chciała wejść po zamknięciu. Mogło dojść do zakażenia koronawirusem? Bezpośrednią przyczyną zajścia był fakt, że placówka, do której wpuszczano jednorazowo ograniczoną liczba klientów, zamykana była o godz. 15. Zdenerwowało to osoby czekające w kolejce na zewnątrz, czego efektem była awantura z obsługą.

Funkcjonariusze, którzy interweniowali na miejscu, po rozmowie ze świadkami dowiedzieli się, że kilka minut po godz.15 grupa mocno wzburzonych osób zaczęła się awanturować i usiłowała wejść do budynku z żądaniem obsłużenia ich, pomimo zakończenia pracy urzędu. Podczas awantury jedna z kobiet miała opluć uczestniczkę awantury. Opluta kobieta poczuła się zagrożona zarażeniem koronawirusem i złożyła zawiadomienie w pobliskim komisariacie – relacjonuje st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. Postępowanie prowadzone przez gdańskich mundurowych wstępnie zakwalifikowane jest jako narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, zagrożone karą do 3 lat więzienia. •12:00 Nowe restrykcje – pilnuje policja, wojsko i strażnicy. Sypią się mandaty Zakaz przebywania na plażach i w parkach, ograniczenie liczby klientów w sklepach oraz obowiązek poruszania się w odległości minimum 2 metrów od siebie i inne obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem obowiązują od środy 1 kwietnia 2020 roku. Na Pomorzu przestrzegania nowych restrykcji pilnują wspólnie policjanci ze strażnikami miejskimi oraz żołnierzami z Żandarmerii Wojskowej, a okazuje się, że zdarzają się niezdyscyplinowani mieszkańcy, którzy potrafią nawet paradować „pod rękę”.

Szczegóły w naszym materiale: Nowe restrykcje - pilnuje policja, wojsko i strażnicy. Chodzą parami, inni w kwarantannie spacerują albo robią zakupy. Sypią się mandaty. •11:00 Streetworkerzy wyjdą na ulice Sopotu, by w czasie epidemii pomagać najbardziej potrzebującym Od 15 kwietnia, wyposażeni w środki ochrony osobistej, wyruszą w miasto streetworkerzy. Streetworkerzy będą udzielać osobom bezdomnym podstawowych informacji odnośnie panującej epidemii, czyli: co zrobić i gdzie się udać, jeżeli ktoś zauważy u siebie objawy koronawirusa. Będą wydawali również sprzęt przedmedyczny: opatrunki, maść w saszetkach, witaminy, krople do oczu – informuje Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej w sopockim magistracie. •10:45 Kolejny sprzęt „Made in Gdynia” dla pielęgniarek i lekarzy. Część już została przekazana do gdyńskich szpitali Partię 1 400 sztuk trzywarstwowych masek z fizeliny medycznej uszyli specjaliści z gdyńskiej firmy Santi Diving, zajmujący się na co dzień m.in. produkcją skafandrów dla nurków. Sprzęt został już przekazany do Szpitala im. PCK w Gdyni Redłowie. Ekipa Santi Diving poszukuje właśnie włókniny medycznej, aby kontynuować produkcję.

Dalszej pomocy pielęgniarkom i lekarzom udzielają także specjaliści z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Dzięki użyciu laserowego plotera wycinane są maski i przyłbice dla pomorskich szpitali. Placówki z Gdyni otrzymały ich już wczoraj pół tysiąca sztuk. Projekt, na podstawie którego powstają maski, opracowali Mateusz Dyrda, prezes Stowarzyszenia Robotyków Skalp i Konrad Klepacki, członek centrum kulturalnego tuBaza. Wśród darczyńców szpitali jest też spółka Polipack z Gościcina. Przekazała 4 000 sztuk opakowań do próbek laboratoryjnych. Z kolei z inicjatywy mecenas Anny Kluczek-Kollar grupa pomorskich prawników sfinansowała zakup dwustu kompletów śpiworów i koców termicznych dla pracowników oraz pacjentów gdyńskich szpitali. Wspomogły ich Chłodnia Gdańsk i Kruszywa Polskie S.A. •10:00 Źródłem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku nie była podróż zagraniczna – sugeruje w swoim najnowszym wpisie w mediach społecznościowych marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk Powołuje się przy tym na informacje Gazety Wyborczej. „Za wcześnie na ostateczne odpowiedzi” – mówi nam z kolei pomorski Sanepid.

Dochodzenie wciąż trwa. Mamy bardzo dużą liczbę ludzi, od których trzeba ustalić kontakty i powiązać je ze sobą. To jeszcze przed nami. Dlatego mówimy o przypuszczeniach – mówi Anna Obuchowska, z-ca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, którą pytaliśmy o to, czy faktycznie wykluczono hipotezę, jakoby Mieczysław Struk zaraził się podczas pobytu we Włoszech. •9:00 Nie żyją dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem Z przykrością informujemy o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie i 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach. Obaj mieli współistniejące choroby – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 36 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 2 347 chorych na COVID-19. Z tego 35 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [31.03.2020 r.] •19:00 2 nowe zakażenia koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje kolejna osoba Z przykrością informujemy o śmierci 37-letniego mężczyzny zakażonego koronawirusem, który był hospitalizowany w Warszawie – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 96 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków są 2 osoby z województwa pomorskiego. Pomorski Urząd Wojewódzki podał, że nowe zakażenia dotyczą osób w średnim wieku z Gdańska. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował natomiast, że stan zdrowia osób, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne. Łącznie na Pomorzu jest 54 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 2 311. Z tego 33 osoby zmarły.

•18:00 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 17:58 liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 782

liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.): w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 45

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 2 920

liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 42

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego: 162

liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie: 1 892

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 52 •17:00 Władze Sopotu reagują na nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd i zapowiadają od środy grodzenie wejść na plaże i do parków Będzie też apel ws. hulajnóg elektrycznych.

Ponieważ został wprowadzony zakaz korzystania z rowerów miejskich, zwrócimy się do firm, które wynajmują hulajnogi, aby zabrały je z przestrzeni publicznej – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wicepezydent Sopotu. Według najnowszych danych sanepidu, kwarantanną domową objętych jest obecnie na terenie Sopotu ok. 200 osób. •16:00 Zarząd LPP zdecydował, że w obecnej sytuacji gospodarczej rezygnuje z wynagrodzenia do odwołania Członkowie zarządu LPP do odwołania obniżają swoje wynagrodzenie do symbolicznej kwoty 1 złoty. ZarekomendowaLI również Radzie Nadzorczej spółki niewypłacanie dywidendy za rok finansowy. •15:00 W województwie pomorskim jest 1 kolejny przypadek (m. Gdańsk) zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 potwierdzony pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Dotyczy osoby młodej. W sumie liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim : 52. •14:30 Ograniczenie liczby osób robiących zakupy, wyjście z domu tylko pojedynczo, specjalne godziny wyjścia do sklepów dla seniorów i ograniczenia dostępu do plaż i parków – rząd zaostrzył administracyjne regulacje w walce z epidemią koronawirusa Nowe zasady wchodzą w większości w życie od 1 kwietnia. Obowiązywać będą dwa tygodnie.

Szczegóły w naszym materiale: Nowe obostrzenia rządu w Polsce z powodu koronawirusa. Ograniczenia liczby ludzi w sklepach, wyjście z domu tylko pojedynczo! 31.03.2020 r. •14:00 Szpitalny Oddział Ratunkowy w Gdyni był czasowo zamknięty. Przyjęto pacjenta z podejrzeniem koronawirusa To już trzeci taki przypadek w ostatnim czasie. Dlatego prosimy pacjentów o odpowiedzialne zachowania – mówi Małgorzata Pisarewicz, dyrektor ds. komunikacji społecznej, promocji i komercji Szpitali Pomorskich. Po pięciu godzinach przerwy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Gdyni pracuje już normalnie. Zakończyła się dezynfekcja. •13:00 Jedna z osób, które zostały wymienione w dzisiejszym porannym komunikacie WSSE dotyczącym zakażeń koronawirusem, to pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Urząd Marszałkowski w Gdańsku potwierdził trzeci przypadek zachorowania na COVID-19 wśród swoich pracowników.

Obecnie trwa ustalanie listy osób będących w kontakcie z tym pracownikiem, na tej podstawie Sanepid podejmie decyzję o dalszych działaniach, w tym o konieczności poszerzenia grona osób objętych kwarantanną – mówi Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Przypomnijmy, że koronawirusa rozpoznano m.in. u marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka. •12:00 Ponad 250 przyłbic dla trójmiejskich i słupskich szpitali oraz służb medycznych wyprodukowało już Stowarzyszenie FabLab Gdańsk Osłony, które są nieocenioną pomocą dla lekarzy i personelu, zamiast wielogodzinnego drukowania 3D były wycinane za pomocą lasera i gotowe w kilka minut. Teraz przez internetową zrzutkę możemy wesprzeć produkcję niezbędnego w dobie zagrożenia koronawirusem sprzętu. Szczegóły w naszym materiale: Stowarzyszenie FabLab Gdańsk zrobiło już ponad 250 przyłbic dla służb medycznych. Możesz im pomóc •10:30 Uniwersytet Morski w Gdyni także pomaga medykom. Rozpoczęło się drukowanie przyłbic Cieszę się, że przynajmniej w ten drobny sposób możemy wesprzeć służby medyczne z województwa pomorskiego – mówi prof. Janusz Zarębski, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. •08:37 Są 3 kolejne przypadki (m. Gdańsk) zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 potwierdzane pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą osób młodych oraz w średnim wieku. W sumie liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim : 51. Raport z Trójmiasta [30.03.2020 r.] •20:00 Nie żyje 5 osób zakażonych koronawirusem Z przykrością informujemy o śmierci pięciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 71-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta i 73-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, wszyscy z chorobami współistniejącymi; 73-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, która była w stanie ciężkim i miała choroby współistniejące oraz 60-letni mężczyzna ze szpitala w Biłgoraju – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 71 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 2 055 chorych na COVID-19. Z tego 31 osób zmarło.

•19:00 Zasięg wirusa w woj. pomorskim. Raport 30.03.2020 r. * 48 osób na Pomorzu jest zakażonych koronawirusem,

* 694 osoby w regionie są poddane kwarantannie domowej, 3194 objęte są nadzorem epidemiologicznym,

* 60 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19,

* w ciągu ostatniej doby zbadano 137 próbek testów na koronawirusa, w sumie 1730 próbki. •17:00 Bogdan Borusewicz: Rząd ograniczy możliwość wychodzenia z domów Rząd planuje ograniczyć na trzy tygodnie obywatelom możliwość wychodzenia z domów – napisał na Facebooku wicemarszałek senatu z Platformy Obywatelskiej Bogdan Borusewicz. Rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości ze Słupska, minister Piotr Müller nie potwierdza tej informacji. Zapowiada, że premier Mateusz Morawiecki przedstawi nowe zalecenia we wtorek 31 marca rano. •16:00 Marszałek tłumaczy dlaczego pojechał do Włoch: Musiałem zabrać swoją 4,5-letnią wnuczkę do Polski Nie pojechałem na narty, ale po 4,5-letnią wnuczkę – pisze o swoim wyjeździe do Włoch marszałek województwa pomorskiego, u którego potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Mieczysław Struk był na południu Europy 7 i 8 marca. Zapewnia, że powrocie stosował się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, choć nie poddawał się kwarantannie.

Szczegóły w naszym materiale: Marszałek Struk ma koronawirusa. Marszałek tłumaczy dlaczego pojechał do Włoch: Musiałem zabrać swoją 4,5-letnią wnuczkę do Polski. •15:00 2 nowe zakażenia koronawirusem na Pomorzu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 79 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków są 2 osoby z województwa pomorskiego.

Pomorski Urząd Wojewódzki podał, że nowe zakażenia dotyczą osób z powiatu wejherowskiego: w średnim wieku oraz starszej. Łącznie na Pomorzu jest 48 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 1 984. Z tego 26 osób zmarło.

•14:30 Gdańska kancelaria prawnicza Szlachetko prawnicy & urbaniści zapowiada przygotowywanie przygotowywanie protestów wyborczych w czynie społecznym Panująca pandemia, a także obowiązujące nakazy i zakazy administracyjne skutecznie ograniczają możliwości realizacji praw wyborczych przez obywateli. Pomijając osoby chore i hospitalizowane, a także poddane kwarantannie, które nie będą mogły faktycznie i formalne uczestniczyć w wyborach, co z tymi, którzy słuchając się wskazań medycznych poddali się izolacji, by nie zwiększać ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii. To są setki tysięcy ludzi i liczba ta do maja raczej wzrośnie, a nie spadnie. Rząd uprawia "kwadraturę koła" nakazując kwarantannę i izolację, limitując kontakty społeczne, zamykając szkoły, a jednocześnie organizując wybory, w których wezmą udział miliony Polaków i Polek, pomijając dziesiątki tysięcy członków komisji wyborczych. Zbiorowe samobójstwo.. – mówi gdański prawnik dr Jakub Szlachetko z kancelarii Szlachetko prawnicy & urbaniści.

O przełożenie wyborów w czasie epidemii koronawirusa apelują pomorscy samorządowcy. Przy majowym terminie upiera się strona rządowa. •14:00 Nauczyciele z Gdyni mogą stracić na zawieszeniu zajęć podczas epidemii koronawirusa Reprezentanci Urzędu Miasta Gdyni poinformowali dyrektorów placówek, że za pracę, wykonaną w trakcie zawieszenia zajęć, nauczycielom należy się sto procent wynagrodzenia. Ci jednak, którym w tym okresie nie przydzielono zadań służbowych, otrzymają wynagrodzenie za tzw. przestój, czyli za gotowość do wykonywania pracy. Będzie to pensja zasadnicza bez niektórych dodatków, np. stażowego i motywacyjnego. •13:00 W Gdańsku powstaje nowe laboratorium. Wyniki badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 będą już po dwóch dniach Nowe laboratorium robiące testy na koronawirusa powstaje w Gdańsku w 7. Szpitalu Marynarki Wojennej. Pomysł zgłoszony przez komendanta tej placówki dr. Dariusza Juszczaka ma akceptację wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha. W realizacji projektu uczestniczyć będzie Uniwersytet Gdański, z którym szpital już jakiś czas temu nawiązał współpracę. Na mocy porozumienia z rektorem UG prof. Jerzym Gwizdałą uczelnia zobowiązała się użyczyć szpitalowi sprzęt niezbędny do wyposażenia laboratorium: aparaty do izolacji materiału genetycznego i identyfikacji fragmentów genomu wirusa. •12:00 Pracownicy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni wspierają medyków czynem i dobrym słowem Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni wspiera akcję pomocy dla szpitali w walce z koronawirusem. Ruszyła produkcja przyłbic. Na elewacji budynku przy al. Zwycięstwa pojawiły się też podziękowania dla pracowników służby zdrowia. •11:30 Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek apeluje o zmianę terminu wyborów prezydenckich Uczciwość każe mi dziś twardo powiedzieć: z powodów etycznych nie wolno, a z powodów technicznych nie da się przeprowadzić wyborów 10 maja. Nie można narażać życia wyborców ani członków komisji wyborczych i urzędników. Tylko w Gdyni to ponad 1 150 osób! Ta wielka grupa ludzi musiałaby spotykać się wielokrotnie jeszcze przed samymi wyborami. Komisje musiałyby także wejść do zamkniętych dziś dla odwiedzających szpitali! W dniu wyborów narazilibyśmy miliony Polaków. Nie godzę się na deptanie zdrowia, życia ani demokracji! – napisał w oświadczeniu prezydent Gdyni. •11:00 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zwiększa częstotliwość mycia wiat przystankowych Wszystko w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Miasto Gdańsk. Chcemy zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Częstsza dezynfekcja przeprowadzana będzie na ciągach komunikacyjnych, z których korzysta najwięcej osób – czytamy w komunikacie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Mowa m.in. o al. Grunwaldzkiej, al. Zwycięstwa, al. Armii Krajowej, pętli Łostowice-Świętokrzyska czy Podwalu Grodzkim. •10:30 W czasach epidemii koronawirusa pacjenci onkologiczni pod specjalnym nadzorem Pomimo zwiększonego ryzyka epidemicznego, chorzy z nowotworami muszą mieć pełny dostęp zarówno do narzędzi diagnostycznych, jak i leczenia terapeutycznego. W obecnym czasie wiąże się to ze wzmożoną troską i działaniami mającymi ograniczyć ryzyko dostania się koronawirusa na oddziały onkologiczne. Gdańskie i gdyńskie ośrodki wprowadziły specjalne restrykcje. Szczegóły w naszym artykule: W czasach epidemii koronawirusa pacjenci onkologiczni są pod specjalnym nadzorem. •10:00 Kamery będą monitorować Gdynię i sprawdzać, czy przestrzegamy zakazu zgromadzeń i innych zaleceń Miasto w tych działaniach wykorzysta technologię i algorytm sztucznej inteligencji. W zadaniu został uwzględniony wyzwalacz detekcji tłumu, który będzie uruchamiał alarm przy pojawieniu się w danym miejscu grupy ludzi. Nad mieszkańcami czuwa obecnie 138 kamer, które całodobowo podglądają gdyńskie ulice. •9:00 Kolejne zakażenie koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyją cztery osoby Z przykrością informujemy o śmierci czterech kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie. Wszyscy pacjenci mieli współistniejące choroby – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 43 nowych zakażeniach. Wśród potwierdzonych przypadków jest jedna osoba z województwa pomorskiego. Pomorski Urząd Wojewódzki podał, że nowe zakażenie dotyczy starszej osoby z powiatu puckiego. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował natomiast, że stan zdrowia osoby, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne.

Łącznie na Pomorzu jest 46 chorych na COVID-19, w Polsce natomiast 1 905. Z tego 26 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [29.03.2020 r.] •21:30 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 21:11 liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 777

liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.): w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 38

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 3 938

liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 31

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego: 107

liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie: 1 593

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 41 •21:00 Kolejny pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zakażony koronawirusem! Urzędnicy na kwarantannie, budynek przy Okopowej zamknięty Budynek urzędu przy ulicy Okopowej w poniedziałek 30 marca będzie nieczynny z powodu wykonywanej wewnątrz dekontaminacji. Marszałek Struk decyzją sanepidu został przeniesiony do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Dzisiejsze wyniki badań WSSE potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnej osoby pracującej w urzędzie marszałkowskim – poinformował Michał Piotrowski, rzecznik prasowy urzędu. •20:30 4 osoby na Pomoru zakażone koronawirusem. W Polsce nie żyją dwie kolejne osoby Z przykrością informujemy o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 72-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 89-letni mężczyzna ze szpitala w Myślenicach. Obaj mieli współistniejące choroby – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 91 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków są 4 osoby z województwa pomorskiego: 2 z powiatu gdańskiego i 2 z Gdańska. Potwierdzone wyniki dotyczą osób: młodej, w sile wieku oraz starszej. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne – poinformował Pomorski Urząd Wojewódzki. Stan zdrowia osób, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska – podał natomiast Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Łącznie w województwie pomorskim na COVID-19 choruje 45 osób, w Polsce natomiast 1 862. Z tego 22 osoby nie żyją.

•15:00 4 nowe zakażenia koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje 20. osoba Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Raciborzu zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 82-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 54 nowych zakażeniach. Wśród nich są 4 osoby z województwa pomorskiego. Pomorski Urząd Wojewódzki podał, że nowe zakażenia dotyczą: powiatu wejherowskiego: 2 osoby, Gdańska: 1 osoba, i powiatu nowodworskiego: 1 osoba. Potwierdzone wyniki dotyczą osób: młodej, w sile wieku oraz starszej – poinformował urząd wojewódzki. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podał natomiast, że stan zdrowia osób, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska. Łącznie na Pomorzu jest 41 osób zakażonych koronawirusem, w Polsce natomiast 1 771.

•10:00 Kolejna osoba zakażona koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje 19. osoba Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Bytomiu zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 75-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 79 nowych zakażeniach. Wśród nich jest jedna osoba z województwa pomorskiego. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 1 osoby z terenu województwa pomorskiego – powiat wejherowski. Stan zdrowia osoby u której potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne – podała w komunikacie WSSE w Gdańsku. Łącznie na Pomorzu jest 37 osób zakażonych COVID-19, w Polsce natomiast 1 717.

Raport z Trójmiasta [28.03.2020 r.] •22:00 Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk jest zakażony koronawirusem. Poinformował o tym w sobotę wieczorem na Facebooku. Przebywa w kwarantannie domowej i czuje się dobrze.

•20:00 Kolejna zakażona osoba na Pomorzu, z powiatu wejherowskiego. To osoba w średnim wieku, w stanie dobrym. Na Pomorzu to już 36. potwierdzony przypadek zakażenia. W sumie w Polsce zanotowano kolejne 157 przypadków. Zmarła 18 osoba.

•18:45 Już 60 osób jest hospitalizowanych w związku z koronawirusem na Pomorzu. Dodatni wynik stwierdzono u 35 osób. W Polsce osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem jest już prawie 1,5 tysiąca. 17 osób nie żyje. •18:40 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 18:26 liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 869

liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.): w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 60

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 4 085

liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 27

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego: 146

liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie: 1 486

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 35 •14:45 Niestety zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 70-letni mężczyzna, który był hospitalizowany w szpitalu w Lublinie i miał choroby współistniejące. •14:30 Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejnych 45 przypadków koronawirusa. Patogen został wykryty u: 14 pacjentów z woj. łódzkiego, 8 osób z woj. podlaskiego, 6 osób z woj. dolnośląskiego, 5 osób z woj. świętokrzyskiego, 4 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. warmińsko-mazurskiego i po 1 osobie z woj. lubelskiego, podkarpackiego i opolskiego. Szczęśliwie nie ma nowych przypadków na Pomorzu.

•11:30 21 szpitali z naszego regionu utworzyło grupę zakupową, aby zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt medyczny – Szpitale chcą kupić duże ilości środków do dezynfekcji, tysiące opakowań masek jednorazowych, czepków chirurgicznych i fartuchów ochronnych. Chodzi m.in. o ponad 122 tysiące opakowań masek na blok operacyjny, czy około 160 tysięcy masek jednorazowych – poinformowała Agnieszkana Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. •9:20 Nowe zachorowania dotyczą mężczyzn - w młodym i starszym wieku z Gdańska i mieszkańca pow. gdańskiego w średnim wieku. Pacjenci są hospitalizowani.

•9:00 Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 47 nowych zakażeń koronawirusem. Niestety trzech pacjentów pochodzi z Pomorza. Łącznie na Pomorzu jest 35 chorych na COVID-19, a w Polsce 1 436. Z tego 16 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [27.03.2020 r.] •21:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 49 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 1 389 chorych na COVID-19. Z tego 16 osób zmarło.

•19:00 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 18:24 liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 929

liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.): w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 58

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 4 374

liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 27

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego: 92

liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie: 1 340

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 32 •18:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 51 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 1 340 chorych na COVID-19. Z tego 16 osób zmarło.

•16:00 Policjanci i strażnicy będą w weekend pilnować zakazu zgromadzeń, m.in. w gdańskich parkach i na węzłach przesiadkowych Zapowiadany ciepły i pogodny weekend, mimo zakazów i apeli władz, może zachęcać do spotkań w szerszym gronie. Przestrzegania przepisów m.in. dotyczących zakazu zgromadzeń, pilnować będą policjanci i strażnicy miejscy. Proszą o odpowiedzialne zachowanie, jednak w ostateczności mogą ukarać grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych. •14:00 Kolejna osoba zakażona koronawirusem w Gdyni Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 45 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków jest jedna osoba z województwa pomorskiego. Pomorski Urząd Wojewódzki podał, że zakażona koronawirusem osoba jest z Gdyni, w stanie dobrym.

Łącznie na Pomorzu są 32 osoby chore na COVID-19, w Polsce natomiast 1 289. Z tego 16 osób zmarło.

•12:00 Gdańsk ze stratami szacowanymi na ok. 300 mln zł. W najbliższy weekend Park Oliwski będzie zamknięty Władze Gdańska szacują, że straty budżetowe z powodu kryzysu wywołanego przez koronawirusa wynoszą ok. 300 mln. zł. W najbliższy weekend Park Oliwski będzie zamknięty. Zamknięte będą również parkingi turystyczne w pasie nadmorskim, a w miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców będą mobilne tablice nawołujące do pozostania w domu. Takie decyzje podjęły władze Gdańska. •10:30 Międzynarodowy Dzień Teatru gdyńscy miłośnicy sztuki będą mogli celebrować przez internet Gdyńskie placówki kulturalne niezmiennie pozostają zamknięte z powodu pandemii koronawirusa, co nie oznacza jednak, że miłośnicy sztuki w mieście nie będą mogli wziąć udziału w przypadającym na dziś, 27.03., Międzynarodowym Dniu Teatru. Propozycję dla nich przygotował Konsulat Kultury. Dziś o godz 20:00 za pośrednictwem kanału Youtube placówki będzie można obejrzeć sztukę Aleksandry Wolf w reżyserii Tomasza Sapryka „Zacznijmy jeszcze raz”. •10:15 Pierwsza trójmiejska obrona w trybie online podczas pandemii koronawirusa Student Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku obronił pracę inżynierską, pozostając w domu przed ekranem własnego komputera. Za pośrednictwem platformy Google Meets połączył się z komisją egzaminacyjną i obronił tytuł inżyniera. Tak wyglądała pierwsza wideoobrona w historii trójmiejskich uczelni. •10:00 Mimo pandemii koronawirusa, najem krótkoterminowy nie jest zabroniony Oznacza to, że teoretycznie każdy z nas może dziś spakować rodzinę do samochodu i wyjechać w góry czy nad morze. Teoretycznie, bo przecież, poza szczególnymi wyjątkami, na terenie całej Polski obowiązuje zakaz wychodzenia z domu.

Więcej informacji w naszym artykule: Wychodzić z domu nie można, ale wynająć kwaterę nad morzem… już tak. Bo w nowym rozporządzeniu brak zakazu najmu krótkoterminowego. •9:30 Targowiska w Gdańsku są otwarte, ale na ograniczonych zasadach Sprawdziliśmy, gdzie w Gdańsku podczas pandemii koronawirusa można zrobić zakupy na lokalnych bazarach. Więcej informacji w naszym artykule: Targowiska w Gdańsku: Tak koronawirus wpłynął na handel. Które bazary są otwarte i co można kupić? Sprawdziliśmy. •9:00 3 nowe zakażenia koronawirusem na Pomorzu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 23 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków są 3 osoby z województwa pomorskiego. Łącznie w całej Polsce jest 1 244 chorych na COVID-19. Z tego 16 osób zmarło. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 3 osób z terenu województwa pomorskiego – 1 osoba powiat gdański, 2 osoby powiat wejherowski. Stan zdrowia osób u których stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska – podała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku.

Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował natomiast, że potwierdzone wyniki dotyczą osób: młodych oraz w sile wieku. Łącznie liczba osób zakażonych koronawirusem w województwie pomorskim: 31.

Raport z Trójmiasta [26.03.2020 r.] •21:00 28 zakażeń koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyją dwie kolejne osoby Z przykrością informujemy, że potwierdzono śmierć dwóch osób w szpitalu w Warszawie. Zmarli to: 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta zakażeni koronawirusem. Oboje mieli choroby współistniejące – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 58 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków jest jedna osoba z Gdańska.

Potwierdzony wynik dotyczy osoby w młodym wieku (w stanie dobrym) – poinformował Pomorski Urząd Wojewódzki. Łącznie na Pomorzu jest 28 chorych na COVID-19, w całej Polsce natomiast 1 221. Z tego 16 osób zmarło.

•19:00 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 18:55 liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 924

liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.): w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 37

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 4 359

liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 20

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego: 168

liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie: 1 248

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 27 •18:00 2 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Pomorzu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2 nowych zakażeniach koronawirusem na Pomorzu. Łącznie w województwie pomorskim jest 27 chorych na COVID-19, w całej Polsce natomiast 1 163. Z tego 14 osób zmarło.

Jak podał Pomorski Urząd Wojewódzki, potwierdzone wyniki dotyczą osób w sile wieku. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował natomiast, że obecność wirusa SARS-CoV-2 potwierdzono u 2 osób z Gdyni. Ich stan jest dobry, zostanie przeprowadzona konsultacja lekarska.

•17:00 Sopot będzie dezynfekował tunele, przejścia podziemne, ławki i wiaty przystankowe Dezynfekcja obejmie tunele i przejścia podziemne: pod torami na ul. Bohaterów Monte Cassino, pod al. Niepodległości, przy wyjściu z dworca oraz pod dworcem SKM Sopot Kamienny Potok, ok. 250 ławek m.in. na Placu Przyjaciół Sopotu, Placu Jasia Rybaka, Placu Zdrojowym, Placu Konstytucji, w parkach i promenadach nadmorskich w ciągu al. Mamuszki i Wojska Polskiego. Zdezynfekowane mają zostać także wszystkie przystanki komunikacji zbiorowej i wiaty (ok. 70 sztuk). •16:00 Jeden z wykrytych w czwartek 26.03.2020 r. przypadków koronawirusa na Pomorzu dotyczy osoby zatrudnionej w Szpitalu św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie – ustaliliśmy nieoficjalnie •15:30 Wiceprezydenci Gdańska oraz szefowie jednostek miejskich odpowiedzialnych za transport brali udział w nadzorowaniu liczby pasażerów w pojazdach Więcej informacji w naszym artykule: Prezydent Dulkiewicz krytycznie o wytycznych rządu w kwestii transportu miejskiego. Wiceprezydenci Gdańska nadzorują liczbę pasażerów. •15:00 Rozszerzona kwarantanna dla policjantów z Gdyni, którzy mieli kontakt z żołnierzem WOT Żołnierz WOT trafił do Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku Oliwie, choruje na koronawirusa. •14:30 Radmor przekazał 12 radiotelefonów szpitalom przyjmującym zakażonych Gdyński Radmor pospieszył z "bezprzewodową" pomocą trójmiejskiej służbie zdrowia. Firma podarowała szpitalom radiotelefony, które będą używane do komunikacji ze strefą zamkniętą, gdzie przebywają osoby zakażone koronawirusem. •14:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 35 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 1 120 chorych na COVID-19. Z tego 14 osób zmarło.

•13:30 SOR w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni już przyjmuje pacjentów

•13:00 Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało informacje o osobach zakażonych koronawirusem w kraju W związku z otrzymaną informacją ze szpitala we Wrocławiu, o zmarłym wczoraj rano pacjencie w wieku 71 lat, jesteśmy zobowiązani do sprostowania informacji o liczbie zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem. Przyczyną śmierci wskazanego pacjenta, zgodnie z kartą zgonu, była niewydolność krążeniowo-oddechowa, niemająca nic wspólnego z koronawirusem. Pacjent okazał się być ostatecznie niezakażony koronawirusem. Stąd też liczba osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem to 14 – poinformował resort.

•11:00 Koronawirus na Pomorzu: Od kilku dni na obwodnicy Trójmiasta nie zanotowano ani jednego wypadku Nasze drogi są obecnie bardziej bezpieczne. Fakt, że jest mnie samochodów, ale równocześnie wyraźnie widać, że kierowcy jeżdżą spokojniej, unikając ryzyka – mówi Marek Radliński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Więcej informacji w naszym artykule: Koronawirus znacznie poprawił bezpieczeństwo na drogach Trójmiasta. Mniej osób ginie, ruch jest mniejszy, jeździmy bezpieczniej . •10:45 Molo w Brzeźnie zamknięte z powodu pandemii koronawirusa Taką decyzją podjął Gdański Ośrodek Sportu. Rekomendujemy unikanie dużych skupisk ludzkich i pozostanie w domu – poinformował Grzegorz Pawelec z GOŚ. Molo jest zamknięte do od czwartku, 26 marca, do 13 kwietnia. •10:30 ZTM w Gdańsku zmienia rozkład jazdy i zwiększa kursowanie autobusów i tramwajów Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wprowadza kolejne zmiany w kursowaniu pojazdów. Rozkłady jazdy podobne do tych jak w dni powszednie w okresie ferii będą obowiązywały od poniedziałku 30 marca. Podobne – bo zostaną zmodyfikowane i dopasowane do aktualnych potrzeb przewozowych. Więcej będzie połączeń i pojazdów w godzinach szczytu, a poza nimi pewne ograniczenia.

Więcej informacji w naszym artykule: ZTM w Gdańsku zmienia rozkład jazdy i zwiększa kursowanie autobusów i tramwajów. •10:15 Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia za kolejny okres Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie nowych przepisów. Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu tych placówek do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26.03.2020 r. Wicej informacji w naszym artykule: Zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne dni. ZUS wypłaci świadczenie kolejny raz . •10:00 SOR w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni chwilowo nieczynny. Przyjęto pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem Pacjent został przewieziony do Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Obecnie trwa dezynfekcja SOR-u w szpitalu w Gdyni. Przyjmowani są tylko pacjenci z zagrożeniem życia. •9:45 Gdańsk przygotowuje oznaczenia na miejsca w autobusach i tramwajach Po Gdyni również Gdańsk przygotowuje oznaczenia na miejsca siedzące w pojazdach komunikacji miejskiej. Na mocy rozporządzenia ministra zdrowia maksymalnie połowa miejsc w autobusach, trolejbusach oraz tramwajach może być zajęta przez pasażerów. Ma to zmniejszyć ryzyko zakażenia się koronawirusem w pojazdach transportu miejskiego.

Wprowadzimy ok. 8 tys. oznaczeń. Są obecnie poddawane laminowaniu. Zawisną w pojazdach w najbliższym możliwym terminie. W ruchu liniowym jest ok. 170 autobusów Gdańskich Autobusów i Tramwajów, 30 autobusów BP Tour i ok. 70 składów tramwajowych. Wszystkie pojazdy, również te, które chwilowo nie wykonują pracy przewozowej, tylko są w zajezdni, będą tak oznaczone. Przygotowujemy również komunikat głosowy, dedykowany dla pasażerów, nawiązujący do zaleceń przedstawionych na konferencji Prezesa Rady Ministrów. Robimy wszystko by zabezpieczyć aktualne potrzeby przewozowe – mówi rzecznik gdańskiego ZTM-u Zygmunt Gołąb. •9:30 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 3 osób z terenu województwa pomorskiego – miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat kartuski. Stan zdrowia osób u których stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska – poinformowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku. Pomorski Urząd Wojewódzki podał natomiast, że potwierdzone wyniki dotyczą osób: młodej oraz w sile wieku.

W sumie liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim: 25. •9:00 3 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Pomorzu. W Polsce nie żyje kolejna osoba Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który miał choroby współistniejące. Natomiast w szpitalu w Kaliszu zmarł 75-letni pacjent zakażony koronawirusem, ale bezpośrednią przyczyną zgonu w tym przypadku nie był COVID-19. Dlatego pacjent ten nie zostaje włączony do statystyk osób zmarłych z powodu COVID-19 – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 3 nowych zakażeniach na Pomorzu. Łącznie w województwie pomorskim jest 25 chorych na COVID-19, w całej Polsce natomiast 1 085. Z tego 15 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [25.03.2020 r.] •21:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 1 051 chorych na COVID-19. Z tego 14 osób zmarło.

•20:00 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 19:34 liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 955

liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.): w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 42

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 4 678

liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 17

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego: 82

liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie: 1 080

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 22 •18:00 Nie żyje 14. osoba zakażona koronawirusem. Liczba chorych przekroczyła 1 000 Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Skarżysku Kamiennej zmarła 14. osoba zakażona koronawirusem. To 80-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące – podał resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o 74 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w całej Polsce jest 1 031 chorych na COVID-19.

•17:00 Molo w Sopocie zostanie zamknięte z powodu pandemii koronawirusa O zakazie wstępu informować będą tabliczki w języku polskim i angielskim. Plaże i lasy na razie pozostają dostępne.

W Sopocie zamknięte są wszystkie place zabaw, skate parki i siłownie na świeżym powietrzu. Te, które nie mają ogrodzeń, zostały wygrodzone taśmą. Straż Miejska przez cały czas informuje i zachęca spacerowiczów do powrotu do domu. •16:00 Dziewięciu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie trafiło na przymusową kwarantannę Policjanci mieli kontakt z żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, w przypadku którego służby medyczne i sanitarne podejrzewają zarażenie koronawirusem.

Przebywają obecnie w domach. Pozostanie tak aż do momentu, kiedy znane będą wyniki badań żołnierza, z którym mieli kontakt – mówi aspirant sztabowy Jarosław Biały, naczelnik wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. •15:00 Gdyński zakład wytwarzający kosmetyki przestawił produkcję. Zamiast maseczek kosmetycznych – żele, maski i kombinezony ochronne Zdaliśmy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji klienci częściej będą szukać żeli i maseczek ochronnych niż maseczek kosmetycznych. Myślimy też o podjęciu wytwarzania maseczek i kombinezonów jednorazowych. Nie wiem, jak inne firmy kosmetyczne, ale my na razie nie odczuwamy skutków w kryzysu związanych z epidemią koronawirusa – mówi Waldemar Marek Ostrowski, właściciel firmy Marion Kosmetyki z Gdyni. Dodał, że uruchomiono kilka linii produkcyjnych, które mają robić setki tysięcy opakowań płynów do dezynfekcji w różnych rozmiarach. Produkcja rozpoczęła się dwa tygodnie temu. Obecnie wytwarzanych jest ponad 100 tys. opakowań dziennie. •14:30 Stowarzyszenie FabLab Gdańsk produkuje kilkaset przyłbic dla szpitali Osłony, które będą nieocenioną pomocą dla lekarzy i personelu medycznego, zamiast wielogodzinnego drukowania 3D, są wycinane za pomocą lasera i gotowe w kilka minut.

Inicjatywa pojawiła się w odpowiedzi na zagrożenie koronawirusem i w grafiku działaczy organizacji zastąpiła planowane wcześniej, a teraz odwołane z oczywistych względów, zajęcia dla dzieci. •14:00 Oddział Pediatryczny Szpitala św. Wojciecha i dziecięcy SOR znów przyjmują pacjentów Dyrekcja Szpitala św. Wojciecha poinformowała o wznowieniu działalności Oddziału Pediatrycznego i SOR-u dla dzieci i młodzieży w placówce medycznej na gdańskiej Zaspie. Przerwa była związana z potwierdzeniem koronawirusa u dwóch pracowników szpitala. •13:30 Nie żyje kolejna osoba zakażona koronawirusem Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Bolesławcu z powodu koronawirusa zmarł 71-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 31 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w całej Polsce jest 957 chorych na COVID-19. Z tego 13 osób zmarło.

•13:00 Pasażerowie w Gdyni spokojnie przyjęli ograniczenie liczby miejsc w autobusach i trolejbusach z powodu pandemii koronawirusa Na skutek ograniczenia liczby pasażerów, którzy mogą jednocześnie korzystać z pojazdów komunikacji miejskiej, od rana połowa miejsc siedzących w autobusach i trolejbusach w Gdyni musi pozostać pusta. Kierowcy obawiali się awantur i zadrażnień z podróżnymi, ale jak na razie jest na szczęście spokojnie. •12:30 Paco Perez przekazał pieniądze 7. Szpitalowi Marynarki Wojennej w Gdańsku na zakup żywności dla personelu Paco Pérez, jeden z najwybitniejszych kucharzy świata, który prowadzi restaurację Arco w Olivii Star, nie zapomina o swoich przyjaciołach i przekazał znaczną kwotę na zapewnienie żywności personelowi 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Wsparcie pozwala od początku pandemii dostarczać do szpitala żywność, która przygotowywana jest przez restauracje The Dumplings Gdańsk oraz Natka z Olivia Business Centre. Trójmiasto to wspaniała metropolia, która okazała mi ogromnie dużo serca i ciepła od pierwszych dni, kiedy tu przyjechałem – mówi Paco Pérez. Więcej informacji w naszym artykule: Paco Perez przekazał pieniądze 7. Szpitalowi Marynarki Wojennej na zakup żywności dla personelu #zarażmydobrem •12:00 Pracownicy sopockiego hotelu śpiewem walczą z koronawirusem Pracownicy jednego z sopockich hoteli nagrali piosenkę. W ten sposób chcą walczyć z pandemią koronawirusa i problemami branży turystycznej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 20.03.2020 r., w Polsce panuje stan epidemii. Na mocy dokumentu działalność hoteli została ograniczona. Gdy tak codziennie jesteśmy dosłownie bombardowani złymi i jeszcze gorszymi informacjami, boimy się o przyszłość naszych biznesów, o miejsca pracy. Jeśli dodamy do tego obawę o własne zdrowie i zdrowie naszych bliskich, nie można mówić o normalnym funkcjonowaniu psychicznym pracowników. Czując te wszystkie obawy i napięcia wśród zespołu, postanowiłem zawalczyć o trochę motywacji, dobrego humoru i odskoczni do normalności – mówi Kamil Czajkowski, dyrektor generalny Hotelu Sopot.

Tak powstał tekst do melodii „Shallow”, którą oryginalnie wykonują Lady Gaga i Bradley Cooper. Więcej informacji w naszym artykule: Problemy branży hotelarskiej. Powstała piosenka ku pokrzepieniu serc. „Potrzebowaliśmy tego wszyscy” •11:30 Osoby bezdomne z Sopotu podczas pandemii koronawirusa mogą liczyć na pomoc miejskich służb W tym trudnym czasie nie zapominamy o osobach bezdomnych. Noclegownie i schroniska są czynne całodobowo. Osobom tam przebywającym sugeruje się pozostanie na miejscu. Straż Miejska i MOPS monitorują miejsca, gdzie przebywają bezdomni. Rozdają specjalne ulotki dotyczące koronawirusa – zapewnia Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

W siedzibie Caritas w Sopocie osoby bezdomne mogą korzystać z posiłków oraz kąpieli, a także otrzymać czystą odzież. Pomocy mogą szukać także w autobusie SOS, który codziennie, w godz. 19:15-20:00, parkuje na ul. Bohaterów Monte Cassino, w pobliżu kościoła św. Jerzego. •11:00 Prawie 200 osób na kwarantannie domowej w Sopocie Jeżeli chodzi o Sopot, z danych, które otrzymaliśmy z sanepidu wynika, że na dzień dzisiejszy nie mamy na terenie miasta żadnej osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Jeżeli chodzi o osoby, które przebywają na kwarantannie, to jest tych osób w Sopocie ok. 190. Z tym że w zdecydowanej większości są to osoby, które wróciły w ostatnim czasie z zagranicy i dlatego automatycznie muszą być poddane 14-dniowej kwarantannie – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

Tylko ostatniej doby funkcjonariusze sopockiej komendy skontrolowali ok. 140 adresów objętych zaleceniami służb sanitarnych. Na szczęście, dotychczas mundurowi nie stwierdzili przypadków złamania kwarantanny – zapewnia asp. Lucyna Rekowska, rzecznik prasowa sopockiej policji. W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią, na ulicach Sopotu pojawiły się patrole połączonych służb – funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. •10:30 Władze Gdańska przygotowały trzy miejsca na kwarantannę dla mieszkańców w związku z pandemią koronawirusa Te miejsca są gotowe dla przyjęcia osób, które będą kierowane na kwarantannę przez sanepid. Problem polega na tym, że nie otrzymaliśmy szczegółowych wytycznych. Przygotowaliśmy je na podstawie wiedzy ekspertów. To są pojedyncze pokoje z łazienkami, odizolowane od innych. Mamy w zasobach kolejne miejsca na kwarantannę, ale dziś jeszcze takiej potrzeby nie ma. Wsłuchujemy się w głosy specjalistów, w głos ministra Szumowskiego, który mówi, że najgorsze jeszcze przed nami – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Nie dodała jednak, gdzie te miejsca się znajdują. •10:00 Biedronka, Tesco i Kaufland ułatwiają zakupy. Pierwszeństwo przy kasie dla seniora Wiele sieci handlowych na świecie ruszyło z akcją ochrony starszych klientów i wprowadzają dla nich specjalne godziny otwarcia. U nas na razie czynione są pierwsze kroki. I niewiele jeszcze sieci wprowadza ułatwienia w handlu dla seniorów. Biedronka i Tesco są pierwszymi. Czy za nimi pójdą inni? Sprawdźcie w naszym artykule: Pierwszeństwo przy kasie dla seniora. Biedronka, Tesco i Kaufland ułatwiają zakupy. Co proponują sieci? •9:30 Nie żyją dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem Z przykrością informujemy, że w szpitalu we Wrocławiu zmarły dwie osoby: 41-letni oraz 71-letni mężczyzna, którzy mieli choroby towarzyszące – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 26 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w całej Polsce jest 927 chorych na COVID-19. Z tego 12 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [24.03.2020 r.] •21:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 901 chorych na COVID-19. Z tego 10 osób zmarło.

•19:30 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 18:37 liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 1 027

liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.): w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 33

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 4 403

liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 18

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego: 118

liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie: 998

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 22 •19:00 Nie żyje 10. osoba zakażona koronawirusem Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Cieszynie zmarła dziesiąta osoba zakażona koronawirusem. To 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące – podało ministerstwo zdrowia.

Resort poinformował także o 40 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Nie ma wśród nich osób z województwa warmińsko-mazurskiego.. Łącznie w całej Polsce jest 884 chorych na COVID-19.

•17:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 45 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 844 chorych na COVID-19. Z tego 9 osób zmarło.

•14:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 799 chorych na COVID-19. Z tego 9 osób zmarło.

•13:30 Rząd wprowadził zakaz wychodzenia z domu bez potrzeby. Nowe ograniczenia w przemieszczaniu się i zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób obowiązują do 11.04.2020 r. Więcej informacji w naszym artykule: Zakaz wychodzenia z domu poza szczególnymi sytuacjami! Ograniczenia w związku z koronawirusem w Polsce. Premier: "Kupujemy czas" •13:00 Gdańskie placówki dla bezdomnych potrzebują pomocy w związku z pandemią koronawirusa Placówki wspierające najbardziej wykluczonych potrzebują przede wszystkim: maseczek i środków ochrony osobistej, kawy, herbaty, gier planszowych, książek i czasopism oraz wyrobów tytoniowych.

Niestety, przygotowujemy się na sytuację, w której trzeba będzie zamykać kolejne placówki, a to oznaczało będzie poważne wyzwanie – zastrzega Wojciech Bystry, prezes gdańskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które od dziesięcioleci zajmuje się problemem bezdomności w mieście. Obecnie zamknięty został prowadzony przez tę organizację dom przy ul. Równej na Oruni. W izolacji, otrzymując 3 posiłki dziennie, przebywa tam obecnie ok. 200 mężczyzn, którzy nie zostali zakażeni, ale ze względu na fakt, że są w podeszłym wieku i schorowani, mogą być szczególnie podatni na wirusa.

Aby wesprzeć opiekę nad gdańskimi bezdomnymi, warto wcześniej w sprawie szczegółów skontaktować się z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta pod numerem telefonu: 58-343-28-37, lub adresem e-mail: tpba.gda@ab.org.pl. •12:30 Prezydent Sopotu Jacek Karnowski apeluje o przełożenie terminu wyborów w związku z pandemią koronawirusa Nie ma możliwości przeprowadzenia w sposób bezpieczny dla wszystkich uczestników najbliższych wyborów, zaplanowanych na 10.05.2020 roku – uważa prezydent Sopotu Jacek Karnowski i wysyła w tej sprawie list otwarty do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka.

Nie wyobrażam sobie, żeby do 10 kwietnia 2020 roku udało się skompletować na terenie Sopotu 187 osób, które miałyby zasiąść w 21 komisjach wyborczych na terenie miasta. Nie wyobrażam sobie, jak bez narażenia zdrowia, a nawet życia tych ludzi, zorganizować pierwsze spotkania pełnych składów komisji, w celu wyboru przewodniczących i zastępców, a na koniec przeprowadzić szkolenia wszystkich członków komisji – czytamy w liście prezydenta Sopotu. Jacek Karnowski liczy na pilne podjęcie decyzji, mającej na celu ochronę ludzi: mieszkańców i urzędników. Ja mogę jedynie oświadczyć, że mieszkańców Sopotu i pracowników Urzędu Miasta Sopotu nie mogę narażać na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia – podsumowuje prezydent Sopotu Jacek Karnowski. •12:00 Wybitny trener z Gdańska jest zakażony koronawirusem Trener kadry narodowej polskich florecistów Stanisław Szymański jest zakażony koronawirusem. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych źle się poczuł.

Jestem z nim w stałym kontakcie telefonicznym – mówi Ryszard Sobczak, dyrektor sportowy PZSzerm, który uspokaja, że Stanisław Szymański czuję się dobrze. •11:30 Gdańsk pomaga przedsiębiorcom i zezwala na korektę deklaracji śmieciowych Z korekty mogą skorzystać przede wszystkim te podmioty, które tymczasowo ze względów bezpieczeństwa lub z powodu braku klientów zawiesiły już działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dotyczy to między innymi lokalnych restauracji, kawiarni, czy usługodawców, takich jak salony fryzjerskie, kosmetyczne czy szkoły językowe.

Po dokonaniu korekty aż do momentu wznowienia działalności gdańskim przedsiębiorcom nie będą naliczane opłaty. •11:00 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ogranicza liczbę pasażerów w autobusach i trolejbusach Maksymalnie 40 osób do przegubowego i o połowę mniej pasażerów do pojazdu krótkiego wsiadać będzie mogło od najbliższego czwartku, 26.03, do autobusów i trolejbusów w Gdyni. Wszystko przez zagrożenie koronawirusem.

Jeśli zainteresowanie jakimkolwiek kursem będzie wyższe niż 20 osób w pojeździe krótkim oraz 40 w przegubowym, na tę samą linię podstawiany będzie kolejny, dodatkowy autobus lub trolejbus. Kierowcy zostali zobligowani, aby zgłaszać takie przypadki drogą radiową. •10:30 Nie żyje 9. osoba zakażona koronawirusem To 68-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Puławach. Jego stan był ciężki, miał również choroby współistniejące – podał resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało też o 8 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Wśród nich nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 774 chorych na COVID-19.

•9:00 Kolejny przypadek zakażenia koronawirusem w Gdańsku Stan zdrowia osoby z Gdańska, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest stabilny, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne – poinformował Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Pomorski Urząd Wojewódzki dodał, że zakażona jest osoba w starszym wieku, w stanie dobrym.

Łącznie Pomorzu jest już 22 chorych na COVID-19, w całej Polsce natomiast 766. Z tego 8 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [23.03.2020 r.] •20:30 Jak podało Ministerstwo Zdrowia są cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem na Pomorzu, w tym - trzy w Gdańsku. Przypadki zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 potwierdzane są pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą osób młodych oraz w sile wieku. Ich stan jest dobry. W sumie liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim: 21.

•20.00 Zarządzono izolację oddziału dziecięcego szpitala psychiatrycznego na gdańskim Srebrzysku. Na odizolowanym oddziale znalazło się ośmioro małych pacjentów oraz dziewięć osób personelu. We wtorek zostaną pobrane próbki do badań w kierunku koronawirusa od jednej z pielęgniarek, która równocześnie pracowała także w szpitalu na Zaspie, gdzie zetknęła się z zakażoną pracownicą szpitala. •19:00 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 18:41 liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 1 017

liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433 e zm.): w trakcie weryfikacji danych z aplikacji Systemu Wjazdów do Polski

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 22

liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 4 229

liczba decyzji o izolacji domowej wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 13

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego: 143

liczba próbek zbadanych dla województwa pomorskiego łącznie: 880

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 17 •17:30 Sopockie sanatoria zawiesiły działalność W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, sanatoria w całym kraju zostały zamknięte. Do poniedziałku włącznie (23.03.2020 r.) kuracjusze z Sopotu musieli opuścić placówki, które teraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – będą wykorzystywane jako miejsca zbiorowej kwarantanny.

Placówki nie będą udzielać żadnych świadczeń, także tych ambulatoryjnych. Zabiegi zawieszono w trybie natychmiastowym – informuje Izabela Heidrich, rzecznik Urzędu Miasta w Sopocie. •17:00 Z radiowozu wybrzmiewa specjalny komunikat do gdańszczan Gdańskie ulice patrolują policjanci, którzy z radiowozów przez głośniki zachęcają ludzi do pozostawania w domach. To element akcji #zostanwdomu i efekt ogłoszonego przez rząd stanu epidemii. Szanowni Państwo, w związku z epidemią koronawirusa, policja prosi o niegromadzenie się i dla własnego bezpieczeństwa pozostawanie w domach. Apelujemy: Zostań w domu i zmniejsz ryzyko zarażenia siebie i swoich bliskich – wybrzmiewa przez głośnik specjalny komunikat.

•16:30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 692 zakażonych COVID-19. Z tego 8 osób zmarło.

•15:30 Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Szpitalu im. Kopernika w Gdańsku wznawia działalność SOR przy Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku od 6 dni był zamknięty z powodu kwarantanny, jakiej musieli się poddać pracownicy. Część personelu otrzymała już negatywny wyniki testów i oczekują obecnie na formalne zakończenie kwarantanny.

17 marca okazało się, że jeden z pacjentów, u którego stwierdzono koronawirusa, przebywał w tej placówce. Przewieziono go do szpitala zakaźnego, a oddział poddano dezynfekcji. •15:00 Gdańska Izba Lekarska poszukuje mieszkań dla lekarzy Gdańska Izba Lekarska poszukuje mieszkań dla lekarzy, którzy po ryzykownych dyżurach boją się wracać do rodzin. Pokoje mają być wynajmowane w pensjonatach i hotelach dla lekarzy. Jest to propozycja oddolna, zgłoszona przez dr Martę Michowską z Zakładu Etyki GUMed. Dr Dariusz Kutella, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, poinformował, że odblokował na ten cel wszystkie pieniądze, które jako prezes mógł odblokować: 20 tys. złotych.

Przeczytaj naszą rozmowę: Gdańska Izba Lekarska poszukuje mieszkań dla lekarzy, którzy po ryzykownych dyżurach boją się wracać do rodzin •14:30 ZTM w Gdańsku wprowadza kolejne zmiany w rozkładach jazdy na czas pandemii koronawirusa Od poniedziałku, 23.03., tramwaje linii 9 jeżdżą ze zwiększoną częstotliwością. Zmiany dotyczą też tramwajów linii 6. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu pasażerowie mogą spodziewać się ich średnio co 10 minut.

W przypadku autobusowej linii 112 wprowadzone zostały dwa dodatkowe kursy: o 5:02 z Dworca Głównego do Sobieszewa i o 5:41 z Sobieszewa do Wałów Piastowskich. Na linii 115 w dni powszednie obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w kierunku UCK i Wrzeszcza (w godzinach 6:00-7:00), a także do Zakładu Utylizacyjnego. W godzinach porannych oraz między 15:00 a 16:00 autobusy tej linii jeździć będą co 15 minut. Nowy rozkład jazdy, obowiązujący w dni powszednie, dotyczyć będzie także pasażerów podróżujących autobusami linii 138. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. •14:00 Kobieta i mężczyzna z Gdańska złamali kwarantannę i poszli na zakupy W miniony weekend gdańscy policjanci stwierdzili dwa przypadki złamania kwarantanny domowej. Kobieta i mężczyzna załamali zakaz opuszczania domu i wyszli na zakupy, chociaż posiadali informacje o tym, że mogą zamówić je telefonicznie. Funkcjonariuszom mieli tłumaczyć, że nie wiedzieli, że zakaz dotyczy także wyjścia do sklepu.

Do sądu skierowano wnioski o ukaranie obojga. Nie jest jednak wykluczone, że osoby te usłyszą także zarzuty kryminalne. Kara za złamanie zasad kwarantanny to 30 tys. zł. •13:30 Kolejne ulgi dla gdyńskich przedsiębiorców, którzy ponoszą straty w związku z epidemią koronawirusa Gdynia ogłosiła kolejne ulgi dla przedsiębiorców. Ci z nich, którzy są ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, a musieli zamknąć działalność, zwolnieni zostali z opłat za wywóz nieczystości. To logiczne posunięcie ze strony samorządu, gdyż nieczynne lokale nie wytwarzają śmieci.

Po wznowieniu działalności przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek o umorzenie zaległości zawierający adres nieruchomości, imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy oraz dokumentację o sytuacji finansowej, np. bilans albo rachunek zysków i strat. •13:00 Nie żyje 8. osoba zakażona koronawirusem Ministerstwo Zdrowia podało, że to 83-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Tychach. Mężczyzna miał choroby współistniejące.

Resort zdrowia poinformował także o 36 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 684 zakażonych COVID-19. Z tego 7 osób zmarło.

•11:00 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z powodu pandemii koronawirusa wprowadził kolejne korekty w obowiązujących rozkładach jazdy Tym razem jednak zdecydowano nie o ograniczaniu, a o dołożeniu dodatkowych kursów na liniach 24, 723 i 740. Trolejbusy pierwszej z nich na trasie z pętli przy ul. Miętowej na Dąbrowie do przystanku Stocznia Gdynia przy ul. Czechosłowackiej od godz. 5:13 do godz. 7:36 jeżdżą z częstotliwością średnio co 10 minut. Tak samo jest w przypadku kursów wykonywanych od godz. 7:36 z przystanku przy dworcu kolejowym i hali targowej. Z kolei pojazdy linii 740 odjeżdżają częściej przystanku z Stocznia Gdynia do dworca w Śródmieściu od godz. 14:05 do godz. 15:07. W połączeniu z kursami trolejbusów linii 24 zapewniają częstotliwość średnio co 7-8 minut. O godz. 5:06 z przystanku przy skrzyżowaniu ul. Morskiej z Estakadą Kwiatkowskiego odjeżdża też dodatkowe połączenie linii 723 w stronę stoczni. •10:30 LPP odpiera zarzuty, że akcją „Milion masek dla Chin” chroniła swój interes Pod koniec stycznia gdańska firma LPP zwróciła się do krajowych producentów i hurtowni o przekazanie masek ochronnych. W ramach akcji „Milion masek dla Chin” miały zostać przekazane walczącym z epidemią koronawirusa regionom Chin. LPP odpiera zarzuty jakoby większość masek ochronnych w ramach tej akcji trafiło ostatecznie do chińskich fabryk szyjących ubrania dla odzieżowego koncernu, by mogły dalej pracować. Takie informacje podał wczoraj tygodnik Newsweek. Gdańska firma zaznacza, że podejmując akcję, kierowała się humanitarnym celem, nie własnym interesem, jak twierdzi tygodnik, a pomoc w Azji w tamtym czasie miała na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa i tym samym zmniejszenie prawdopodobieństwa jego przeniesienia się np. do Europy. Jak twierdzi Newsweek akcja „Milion masek dla Chin” miała także spowodować „ogołocenie” krajowego rynku z masek ochronnych, których teraz brakuje szpitalom. LPP odpowiada, że twierdzenie „przekazanie 500 tys. masek zachwiało polskim rynkiem”, to fałszywa teza sformułowana bez wspierania się na faktach dotyczących ówczesnych rezerw magazynowych służby zdrowia oraz firm, które handlują produktami medycznymi w Polsce. •10:00 41 osób objętych kwarantanną po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem personelu Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku Na tę chwilę potwierdzono zachorowanie na COVID-19 jednej pielęgniarki i jednej lekarki, osób z bezpośredniego kontaktu z potencjalnym źródłem zakażenia.

Lecznica na Zaspie to już druga po Szpitalu im. Mikołaja Kopernika duża placówka medyczna z Gdańska zmagająca się z zachorowaniami na COVID-19 wśród personelu. •9:30 Władze Gdańska zawiesiły pobór opłat w strefie płatnego parkowania przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Zasłonięto znaki pionowe, a parkometry ofoliowano. Zawieszenie opłat dotyczy ul. Dębinki, Smoluchowskiego oraz Skłodowskiej-Curie. W soboty i niedzielę nie są pobierane opłaty parkingowe. •9:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 649 zakażonych COVID-19. Z tego 7 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [22.03.2020 r.] •21:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 634 zakażonych COVID-19. Z tego 7 osób zmarło.

•18:00 Mamy 64 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nie ma wśród nich mieszkańców Pomorza. Potwierdzone przypadki dotyczą: 20 osób z woj. mazowieckiego, 15 osób z woj. łódzkiego, 10 osób z woj. dolnośląskiego, 6 osób z woj. wielkopolskiego, 5 osób z woj.śląskiego, 4 osób z woj. małopolskiego, 2 osób z woj. lubuskiego oraz po 1 osobie z woj. lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 627/7(wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). •12:20 Kolejny przypadek zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 potwierdzany pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych w województwie pomorskim. Potwierdzony wynik dotyczy osoby w młodym wieku (w stanie dobrym). W sumie liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim : 17. Wszyscy pacjenci w stanie dobrym. •8:55 W województwie pomorskim są 2 kolejne przypadki zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 potwierdzane pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą osoby młodej oraz starszej. Ich stan jest dobry. Raport z Trójmiasta [21.03.2020 r.] •18:30 Raport sanepidu z 21.03.2020: 13 710 w kwarantannie domowej na Pomorzu, 4066 objętych nadzorem epidemiologicznym. 27 osób jest w tej chwili hospitalizowanych. Ministerstwo Zdrowia podało informację o kolejnych 3 przypadkach. Według resortu na Pomorzu jest 14 zakażeń. Koronawirus Gdynia. Jeden z zakażonych jest mieszkańcem Gdyni - poinformował na Facebooku prezydent Wojciech Szczurek i zaapelował do mieszkańców o zastanie w domach

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 27

ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 4066

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla woj. pomorskiego - 56

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla woj. pomorskiego łącznie - 496

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach dla woj. pomorskiego i woj. kujawsko-pomorskiego - 74

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie dla woj. pomorskiego i woj. kujawsko-pomorskiego - 620 •17:50 W województwie pomorskim są 3 kolejne przypadki zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2, potwierdzane pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. To osoby młode, ich stan jest stabilny - informuje rzecznik Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W sumie w woj. pomorskim liczba osób zarażonych koronawirusem wynosi 14.

•8:50 Kolejne potwierdzone zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2 województwie pomorskim - podało Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzony wynik dotyczy osoby w sile wieku. Pacjent jest w stanie stabilnym.

Raport z Trójmiasta [20.03.2020 r.] •20:50 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 425 zakażonych COVID-19. Z tego 5 osób zmarło.

•19:00 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 18:45 liczba osób poddanych kwarantannie domowej: 11 957,

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 32,

ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 3 880,

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla województwa pomorskiego: 66,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla województwa pomorskiego łącznie: 440,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego: 66,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie dla województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego: 546,

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 10. •18:50 Premier: Wprowadzamy stan epidemii, lekcje w szkołach będą wstrzymane do Świąt Wielkanocnych. Podwyższamy kary za opuszczenie kwarantanny z 5 do 30 tys. zł. •17:30 Szybka Kolej Miejska wprowadza specjalne środki bezpieczeństwa w związku z rosnącą liczbą zarażonych wirusem COVID-19. Pociągi będą codziennie dezynfekowane i myte. Szczególny nacisk kładziemy na elementy najczęściej dotykane przez pasażerów – informują przedstawiciele przewoźnika. Mowa tu m.in. o przyciskach, uchwytach, stolikach i śmietniczkach. Dezynfekowane są także ekrany dotykowe automatów biletowych. Zamknięte zostały również, działające jeszcze w niezmodernizowanych składach, toalety z otwartym obiegiem. W pozostałych wyłączone zostały suszarki do rąk, które zastąpiono ręcznikami papierowymi. Od 11 marca drzwi pociągów otwierane są przez obsługę. Pracownicy otrzymali żele antybakteryjne, maseczki i rękawiczki. Zostali również zapoznani z procedurami postępowania z pasażerami z objawami COVID-19. •17:00 Laboratorium w UCK w Gdańsku wykrywa koronawirusa. Testy diagnostyczne już ruszyły W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku działa już laboratorium prowadzące specjalistyczne badania pod kątem wykrycia koronawirusa. Dzięki dostarczonej aparaturze i zaangażowaniu pracowników będzie możliwe wykonywanie nawet kilkudziesięciu testów w ciągu doby na zlecenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Posiadamy doświadczony zespół 4 diagnostów wyspecjalizowanych w diagnostyce molekularnej i wirusologicznej dedykowanych do pracy w nowo powstałym laboratorium. Od Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy aparat ELITe InGenius® oraz 6 tys. testów. Maksymalna wydolność tej aparatury to ok. 40 testów na dobę – powiedział lek. Adam Sudoł, z-ca dyrektora naczelnego UCK ds. logistyki medycznej. •16:45 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że osoba, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, przyjechała z Francji i była objęta kwarantanną domową. Stan zdrowia tej osoby jest stabilny, po konsultacji lekarskiej w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy osoba została skierowana do odbywania izolacji domowej. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne – podał w komunikacie Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. •16:30 Kolejna osoba w województwie pomorskim zakażona koronawirusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 33 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków jest kolejny z województwa pomorskiego. Jak podał Pomorski Urząd Wojewódzki, to osoba w sile wieku, w stanie dobrym. Na Pomorzu jest obecnie 10 osób zakażonych COVID-19.

Resort zdrowia podał także, że przyczyną śmierci 27-letniej kobiety w szpitalu w Łańcucie nie był koronawirus, dlatego też nie jest ona uwzględniona w statystyce osób zmarłych z powodu zakażenia tym wirusem. Centrum Medyczne w Łańcucie wydało oświadczenie w tej sprawie.

Łącznie liczba osób w Polsce zakażonych koronawirusem to 411. Z tego 5 osób zmarło.

•13:30 W Gdyni uruchomiono specjalną linię telefoniczną dla osób, które epidemia koronawirusa postawiła w trudnej sytuacji Pod numerem telefonu 58 743 21 64 na pytania gdynian odpowiadają specjaliści. Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 w sprawach dotyczących profilaktyki zakażeń i postępowania w wypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem; opieki nad dziećmi i młodzieżą; zasiłków opiekuńczych; wskazówek postępowania dla seniorów, a także by zdobyć informacje o instytucjach i organizacjach pomocowych, do których należy się zgłosić w kryzysowej sytuacji życiowej, gdy nie można liczyć na pomoc sąsiadów i rodziny.

Z kolei osoby, które dotknął kryzys psychiczny, otrzymają wsparcie pod całodobowym numerem telefonu 58 622 22 22. •12:30 Uchodźczynie z Czeczenii wraz z grupą gdańszczanek szyją maseczki dla polskich szpitali walczących z koronawirusem Kiedyś same potrzebowałyśmy pomocy w odnalezieniu swojego miejsca w Polsce, teraz chcemy być przydatne w trudnym dla wszystkich czasie – tak o swojej akcji mówią jej pomysłodawczynie zrzeszone w Fundacji Kobiety Wędrowne, która od lat przez wspólne szycie integruje polskie i czeczeńskie kobiety. Produkcja maseczek trwa od rana do wieczora w jednej z klas w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 na gdańskiej Zaspie. Warunki są bardzo higieniczne, a krawcowe szyją według specjalnych wytycznych. Wystarczy zaledwie 10 minut, aby wykonać jedną maseczkę. •11:30 Zmarła szósta osoba zakażona koronawirusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego.

Resort podał także, że w szpitalu w Łańcucie (woj. podkarpackie) zmarła szósta osoba zakażona koronawirusem. To 27-letnia kobieta, która była w stanie ciężkim. Łącznie liczba osób w Polsce zakażonych COVID-19 to 378. Z tego 6 osób zmarło.

•11:00 Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wprowadza korekty w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów Od piątku, 20.03., mamy w Gdańsku więcej połączeń w godzinach szczytu oraz dodatkowe kursy na wybranych liniach. Zarząd Transportu Miejskiego pod przewodnictwem wiceprezydenta Gdańska Piotra Borawskiego przeprowadził analizy obciążeń poszczególnych linii, na podstawie których wprowadzono korekty w rozkładach jazdy. To reakcja na uwagi otrzymywane od pasażerów. Pierwsze zmiany będą widoczne już dzisiaj, a kolejne w poniedziałek 23 marca.

Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. •10:30 Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz proponuje, by w tym roku resort edukacji zrezygnował z zaplanowanego na 21.04. egzaminu ósmoklasisty albo by Centralna Komisja Egzaminacyjna mocno zmieniła jego treść i zakres Prezes ZNP uważa, że z powodu epidemii koronawirusa nie można skrzywdzić kilkuset tysięcy uczniów.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zaznacza natomiast, że nie ma możliwości, by egzaminy odbyły się zdalnie. Jeżeli przerwa od nauki w szkole przedłuży się do Wielkanocy, trzeba będzie wziąć pod uwagę ich przełożenie. To samo może dotyczyć matur, które w tym roku planowo mają się rozpocząć 4 maja. •10:00 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zachęca do oddawania krwi Z powodu koronawirusa z dnia na dzień zmniejszają się zapasy gdańskiej stacji krwiodawstwa. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa najbardziej potrzebuje teraz krwi: 0 RhD-, B RhD+, B RhD- i AB RhD-. Dyrekcja placówki, chcą zwiększyć bezpieczeństwo dawców, wprowadziła szereg regulacji, w tym m.in. dodatkową weryfikację osób, która odbywa się jeszcze przed wejściem do obiektu. Zmieniono też godziny pracy rejestracji. Obecnie dawcy są przyjmowani od poniedziałku do piątku od godziny 7:15 do 14:00. •9:30 Port Gdynia kupił dwa respiratory dla gdyńskich szpitali Sprzęt, który trafił do Szpitala Morskiego im. PCK w Redłowie oraz Szpitala Miejskiego św. Wincentego a Paulo w Śródmieściu ratuje życie w przypadku niewydolności oddechowej i powikłań spowodowanych zakażeniem koronawirusem.

Bardzo cieszymy się, że tak duża firma przekazała nam cenny sprzęt medyczny, który będzie służył pacjentom szpitala w Gdyni. W obecnej sytuacji epidemiologicznej każda, nawet najmniejsza pomoc, jest nieoceniona – mówi Dariusz Nałęcz, wiceprezes Szpitali Pomorskich. •9:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 355 zakażonych COVID-19. Z tego 5 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [19.03.2020 r.] •19:30 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 18:47 liczba osób poddanych kwarantannie domowej: 1 102,

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 17,

ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 3 552,

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla województwa pomorskiego: 75,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla województwa pomorskiego łącznie: 374,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego: 85,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie dla województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego: 480,

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 9. •19:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 32 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 355 zakażonych COVID-19. Z tego 5 osób zmarło.

•17:30 Odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19, traktuje się jak odpady komunalne. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla tę informację w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania kwarantanny. •17:00 Władze Gdańska, w związku z kryzysem na rynku pracy wywołanym pandemią koronawirusa, przygotowały specjalne rozwiązania dla przedsiębiorców Włodarze na wniosek najemcy proponują umorzenie czynszu w lokalach gminnych na miesiąc, z możliwością zawieszenia go na kolejne dwa miesiące. Dotyczy to branż, o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z 13.03.2020 r. Ponadto użytkownicy wieczyści mogą wystąpić o umorzenie opłat za użytkowanie wieczyste na trzy miesiące. Planowane jest też odroczenie płatności za roczne użytkowanie wieczyste. •16:00 Koronawirus zamroził pracę dużej części gabinetów dentystycznych w Gdańsku Wiele placówek stomatologicznych przyjmuje tylko pacjentów w pilnej potrzebie. Są też gabinety, które licząc na rozsądek klientów, nie zamykają przed nimi drzwi. Sprawdź w naszym raporcie, gdzie w Gdańsku szukać pomocy stomatologicznej. Gdzie do dentysty? Leczenie zębów wyłącznie dla pacjentów z bólem? Gdzie w Gdańsku szukać pomocy stomatologicznej? •15:00 W Sopocie na wniosek wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha wyznaczono 50 miejsc do kwarantanny zbiorowej Miejsca te przeznaczone są dla osób powracających z zagranicy, które z różnych przyczyn nie mogą odbywać kwarantanny w domu. Wykorzystane zostaną także w sytuacjach, gdy konieczna będzie izolacja większej grupy osób. Przedstawiciele Urzędu Miasta Sopotu oraz sopockiego sanepidu wizytowali w środę (18.03.2020 r.) zgłoszone wcześniej do wojewody pomorskiego miejsca kwarantanny zbiorowej. Ustalono procedury i zapotrzebowanie na środki ochrony personelu. W razie potrzeby, w późniejszym terminie na miejsca kwarantanny przeznaczone będą sopockie sanatoria, po zakończeniu wciąż trwających w nich turnusów – informuje Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej w sopockim magistracie. •14:30 Gdańscy internauci ostrzegają przed kradzieżami „na dezynfekcję” Ważny komunikat. Przed chwilą, to nie żart, koleżanka dostała telefon od swojej znajomej, która pracuje w Gdańsku w prokuraturze, dostali już 3 zgłoszenia. Ktoś zapukał do drzwi, okazało się, że to ekipa w kombinezonach i kazała opuścić mieszkanie w celu dezynfekcji. Zostali okradzeni. Prosiła, żeby ostrzec – czytamy w wiadomości rozsyłanej sobie nawzajem przez trójmiejskich internautów.

Asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” poinformowała, że w Gdańsku nie odnotowano tego rodzaju oszustw. Mimo tego, przestrzegamy! Nie wpuszczajcie do mieszkania podejrzanych osób. Oszuści najczęściej pukają do drzwi samotnych starszych ludzi i podają się za pracowników różnych instytucji. Kiedy zostaną wpuszczeni do mieszkania, odwracają uwagę ofiary, aby móc przeszukać mieszkanie, ukraść gotówkę i inne kosztowności. Jeśli ktoś puka do Twoich drzwi, a nie spodziewasz się żadnej wizyty, zanim wpuścisz daną osobę do domu, poproś ją o wylegitymowanie się i skontaktuj się z instytucją, z której ta osoba rzekomo jest i potwierdź cel wizyty. Bądź ostrożny i stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontakcie z nieznajomymi. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że mamy do czynienia z oszustami, należy zadzwonić na numer alarmowy 112 – powiedziała oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Policjanci przestrzegają również przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystują pandemię koronawirusa i oferują do sprzedaży środki mające rzekomo cudowne właściwości zwalczające wirusa. •14:00 Na czas pandemii koronawirusa Sopot przygotowuje ofertę zajęć, ćwiczeń i aktywności, które można wykonywać zdalnie w domu Teatr Pacynka dla dzieci, wirtualne zwiedzanie wystawy Muzeum Sopotu czy Państwowej Galerii Sztuki, to tylko część propozycji, które szykujemy. Chcemy też przygotować specjalny pakiet dla seniorów, przede wszystkim ćwiczeń, które można wykonywać w domu, aby seniorzy sopoccy, którzy są bardzo aktywni, dalej aktywni mogli pozostać – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. Dodała, że na stronie miasta www.sopot.pl powstanie specjalna platforma, gdzie będzie dostępna i stale aktualizowana cała oferta kultury i aktywności on-line.

Władze Sopotu apelują do wszystkich instytucji kultury, które mają ofertę zajęć on-line, aby zgłaszały swoje propozycje na adres przepisnasopot@sopot.pl. •13:30 Port Gdynia wprowadził specjalne procedury z powodu pandemii koronawirusa ZMPG przekazał wytyczne dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, WHO i UE, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID- 19. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zaleceń w tym zakresie. Na polecenie wojewody pomorskiego, Wojewódzka Straż Pożarna prowadzi w Terminalu Promowym pomiar temperatury ciała pasażerów schodzących z promu na ląd – poinformował Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Terminal OTG od ubiegłego piątku wdrożył procedurę pomiaru temperatury u wszystkich osób przekraczających posterunki kontrolne nadzorowane przez OTPG. Od środy natomiast pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdynia przeszli w tryb pracy zdalnej. W budynku zarządu portu wstrzymane zostały wszelkie imprezy i wydarzenia odbywające się do tej pory w Sali Koncertowej. Na morskich przejściach granicznych w Gdyni prowadzona jest kontrola graniczna. •13:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 325 zakażonych COVID-19. Z tego 5 osób zmarło.

•12:00 Z powodu zagrożenia koronawirusem, odwołano zaplanowaną na 25.03. sesję Rady Miasta Gdyni Oznacza to, że na razie nie zapadną decyzje w sprawie uchwały krajobrazowej oraz powołania w mieście Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Nowy termin sesji wyznaczono na 8 kwietnia. •11:00 Studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pomagają w walce z koronawirusem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaapelowało do studentów kierunków medycznych o wsparcie służb sanitarno-epidemiologicznych. Na wezwanie resortu odpowiedzieli studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W ubiegły weekend 15 studentów GUMed pomagało pracownikom call center Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Do ich obowiązków należało informowanie pacjentów o odwołanych wizytach na następne kilka dni. Wolontariusze przeprowadzili także tzw. wstępny screening w kierunku zakażenia pacjentów, którzy muszą udać się do poradni lub szpitala.

Studenci GUMedu wesprzeć mają także pracowników infolinii w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Z kolei Wydział Nauk o Zdrowiu tej samej uczelni prowadzi akcję pomocy psychologicznej dla osób objętych kwarantanną. Na facebookowym profilu Studenckiego Koła Naukowego Psychologii GUMed można obejrzeć materiały edukacyjne zachęcające do pozostania w domach. •10:30 Władze Gdyni pomogą przedsiębiorcom, którzy nie mogą prowadzić działalności z powodu koronawirusa Wystarczy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta Gdyni. Przedsiębiorcom odroczona zostanie płatność podatków lokalnych za okres od marca do czerwca. Najemcy gminnych lokali, którzy prowadzą działalność objętą zakazem rozporządzenia o zagrożeniu empidemicznym, zostaną zwolnieni z czynszu za ten okres. W wyjątkowo trudnych przypadkach Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek indywidualnie podejmie decyzję o całkowitym umorzeniu należności podatkowych wobec miasta. •10:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 305 zakażonych COVID-19. Z tego 5 osób zmarło.

Raport z Trójmiasta [18.03.2020 r.] •19:10 Kolejna zakażona osoba na Pomorzu Ministerstwo Zdrowia po godz. 19 podało informację o kolejnych 36 osobach, u których stwierdzono zakażenia koronawirusem. Jedna z nich jest z województwa pomorskiego. Nieoficjalnie wiadomo, że to 35-latka z powiatu tczewskiego, która miała kontakt z pierwszymi kobietami zakażonymi w naszym województwie.

•18:50 Raport pomorskiego sanepidu z godz. 18:40 liczba osób poddanych kwarantannie domowej: 983,

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 13,

ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: 3 293,

liczba próbek zbadanych w ostatnich 24 godzinach w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla województwa pomorskiego: 60,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku dla województwa pomorskiego łącznie: 299,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku w ostatnich 24 godzinach dla województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego: 61,

liczba próbek zbadanych w Laboratorium WSSE w Gdańsku łącznie dla województwa pomorskiego i województwa kujawsko-pomorskiego: 395

liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: 8. •15:30 W nocy z poniedziałku na wtorek (17/18.03.2020 r.) przeprowadzono ewakuację jednego z pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala M. Kopernika w Gdańsku, ze względu na pozytywny wynik testu stwierdzającego obecność koronawirusa. Obecnie (środa 18.03.2020 r.) 51 pracowników jest objętych kwarantanną.

Czytaj także SOR i interna częściowo zamknięte. 51 osób w kwarantannie

•15:00 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że pracownicy państwowej inspekcji sanitarnej nie odwiedzają prywatnych mieszkań w celu ich dezynfekcji. Ci pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy mogą mieć z państwem kontakt osobisty powinni wylegitymować się legitymacją służbową. Nie są oni ubrani w uniformy ani inny strój roboczy - czytamy w komunikacie. •14:30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 nowych zakażeniach koronawirusem. Wśród potwierdzonych przypadków nie ma osób z województwa pomorskiego. Łącznie w Polsce jest 251 zakażonych COVID-19. Z tego 5 osób zmarło.

•13:30 Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała poinformowała na Twitterze, że najemcy gminnych lokali zostaną zwolnieni z czynszu.

Raport z Trójmiasta [17.03.2020 r.] •15:00 Po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, ulice wielu polskich miast opustoszały. Oblegany na co dzień przez turystów Gdańsk, od kilku dni świeci pustkami. Jak sytuacja wygląda w Gdyni i w Sopocie?

Czytaj także Mieszkańcy Trójmiasta zaangażowali się w walkę z koronawirusem

•12:00 W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w Sopocie powołano sztab kryzysowy. Jego dotychczasowe ustalenia dotyczą m.in. czasowego zawieszenia części poradni i ambulatorium chirurgicznego w sopockim pogotowiu, ograniczenia sprzedaży na rynku sopockim czy zamknięcia biura Cmentarza Komunalnego. Osobom potrzebującym ciepłe posiłki dowozi do domu MOPS.

•10:00 Kolejne środki ostrożności w związku z szerzącą się w Polsce epidemią koronawirusa wprowadzili urzędnicy w Gdyni. Zamknięto place zabaw i siłownie zewnętrzne na gminnych terenach. Władze miasta o to samo zaapelowały też do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Raport z Trójmiasta [16.03.2020 r.] •12:00 Widzialna Ręka to ogólnopolska inicjatywa wsparcia lekarzy, strażaków, pielęgniarek, policjantów i żołnierzy – wszystkich tych, którzy walczą z pandemią koronawirusa – grupa wspomaga ciepłym posiłkiem. Mieszkańcy organizują również pomoc dla seniorów i osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów, czy też przebywają pod kwarantanną. Do tej pory w różne akcje zaangażowało się tysiące mieszkańców Trójmiasta i okolic.

Czytaj także Mieszkańcy Trójmiasta zaangażowali się w walkę z koronawirusem

Raport z Trójmiasta [14.03.2020 r.] •14:00 Od najbliższego poniedziałku, 15.03., w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni nie będą pobierane opłaty. Wszystko po to, by ograniczyć dotykanie parkomatów oraz umożliwić dojazd do pracy samochodem tym osobom, które na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej. Władze Gdańska i Sopotu nie zdecydowały się na takie ruchy.

Czytaj także W Trójmieście tylko Gdynia znosi czasowo opłaty parkingowe

•12:00 Czy Gdańsk całkowicie opustoszał? Trwa walka z rozprzestrzeniającym się wirusem. Rząd zdecydował o tym, że zamyka granice dla obcokrajowców i zakazuje zgromadzeń powyżej 50 osób. Częściowo ograniczona jest działalność galerii handlowych. Zakupy zrobimy tylko w sklepach spożywczych i drogeriach oraz aptekach. Nie będzie też mszy w kościołach. Jak wygląda Gdańsk w sobotę, 14.03.2020 r.? Na Długiej i Długim Pobrzeżu nadal widać grupy ludzi, choć jest ich już zdecydowanie mniej niż zazwyczaj.

•9:00 Koronawirus na Pomorzu. Sanepid informuje, że w Gdańsku potwierdzono 2 pierwsze przypadki zakażenia! Chodzi o dwie kobiety, które wróciły autokarem z południa Europy.