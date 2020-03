Koronawirus w Trójmieście. Raport z Gdańska, Gdyni i Sopotu. Najważniejsze informacje!

•14:00

Od najbliższego poniedziałku, 15.03., w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni nie będą pobierane opłaty. Wszystko po to, by ograniczyć dotykanie parkomatów oraz umożliwić dojazd do pracy samochodem tym osobom, które na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej. Władze Gdańska i Sopotu nie zdecydowały się na takie ruchy.