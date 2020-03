Koronawirus w Trójmieście. Wyszli w Gdańsku na zakupy chociaż objęto ich kwarantanną. Grozi im kara 30 tys. zł

Do sądu skierowano wnioski o ukaranie obojga. Nie jest jednak wykluczone, że osoby te usłyszą także zarzuty kryminalne. Kara za złamanie zasad kwarantanny to 30 tys. zł.

- Kwarantanna jest działaniem służb sanitarnych, mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się epidemii - tłumaczy funkcjonariuszka. - Każda osoba, która nie stosuje się do takich zaleceń, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, funkcjonariusz sporządzi dokumentację, będącą podstawą do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu. Policjanci w takiej sytuacji informują ponadto Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 30 tys. zł.