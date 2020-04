Koronawirus w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Kolejny pracownik zakażony! Koronarusa mają marszałek Mieczysław Struk i cztery inne osoby

- Jedna z osób, które zostały wymienione w dzisiejszym komunikacie WSSE dotyczącym zakażeń koronawirusem w naszym województwie to pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – informuje Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Zakażenia w Urzędzie w Gdańsku. To nie "włoski" koronawirus

Jak wyjaśnia, to czwarty pracownik urzędu (poza marszałkiem Mieczysławem Strukiem), u którego testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Obecnie trwa ustalanie listy osób będących w kontakcie z tym pracownikiem, na tej podstawie Sanepid podejmie decyzję o dalszych działaniach – w tym o konieczności poszerzenia grona osób objętych kwarantanną. Dotychczas objętych nią zostało 70 pracowników UMWP.

Wciąż trwa pobieranie materiałów do testów na obecność koronawirusa od urzędników objętych kwarantanną. Wymazy pobrano już od ponad połowy urzędników. Dotychczasowe wyniki badań: jeden test z wynikiem pozytywnym (osoba wspomniana powyżej), 13 testów z wynikiem negatywnym.

- Kwarantanna nie ma wpływu na płynność funkcjonowania urzędu marszałkowskiego – zastrzega Michał Piotrowski. - Przypominamy, że 70 proc. pracowników od dwóch tygodni pracuje w trybie zdalnym. Łącznie we wszystkich budynkach UMWP pracuje obecnie mniej niż 100 osób, których osobista obecność jest konieczna do utrzymania płynności pracy urzędu (m.in. obieg dokumentów i korespondencji). Wszyscy pracownicy przebywający w pracy są wyposażeni w rękawiczki i maseczki oraz w płyn dezynfekujący. Na stanowiskach pracy zachowane są wszystkie wytyczne GIS: odległość od innych osób, kontakt nie więcej niż 2 osób, dezynfekcja klamek, drzwi, łazienek co 2 godziny itd. - dodaje.