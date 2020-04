Koronawirus w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Źródłem zakażenia nie była podróż marszałka Mieczysława Struka do Włoch?

– mówi dziś marszałek Struk. - Czy kamień spadł mi z serca? Nie. Dochodzenie się nie zakończyło. Martwią mnie zakażenia w regionie oraz w kraju, martwi mnie stan zdrowia moich współpracowników. Martwi mnie też to, że każdy z Was może się gdzieś zakazić. Dlatego robię, co mogę, by szybko wrócić w pełni zdrowia do pracy. Póki co wspieram jak mogę moich fantastycznych współpracowników, którzy mimo ograniczeń wynikających z pracy zdalnej i kwarantanny działają aktywnie i pełni zaangażowania, co akurat mnie nie dziwi, bo to zespół ludzi, którzy naprawdę kochają Pomorskie.

Marszałek cały czas jeszcze przebywa w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Jego stan jest dobry. We wtorek, 31.03.2020, Urząd Marszałkowski w Gdańsku potwierdził trzeci przypadek zachorowania na COVID-19 wśród swoich pracowników.