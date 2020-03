Koronawirus w USA: Schroniska dla zwierząt pustoszeją

Koronawirus nie odstrasza Amerykanów przed adopcjami zwierząt

Wolontariusze organizacji "The Humane Society", w regionie Pikes Peak w stanie Colorado, mają powody do świętowania. Prowadzone przez nich dwa schroniska są zupełnie puste. Chętnych na adoptowanie psa lub kota jest więcej, niż zwierząt w schroniskach. Wprawdzie w boksach wciąż pojawiają się nowi lokatorzy, ale błyskawicznie znajdują się chętni do zabrania ich do domu. Średnio dwa razy w tygodniu schronisko pustoszeje zupełnie. Podobne sytuacje mają miejsca w innych miejscowościach na terenie USA.