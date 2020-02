Kosz w kształcie serca stanął przed urzędem marszałkowskim w Gdańsku. Wrzucając do niego plastikowe zakrętki, pomożesz dzieciom [zdjęcia]

Zbierać można wszelkie plastikowe zakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Do zbiornika wrzucamy zakrętki po produktach spożywczych np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu-sercu zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach, płynach do płukania.

Najlepiej, żeby zakrętki posiadały symbole „5", „05" bądź logo trójkąta ze strzałek. Część plastikowych zakrętek nie posiada żadnych oznaczeń, ale nimi także można napełnić metalowe serce. Ważne jest, by do zakrętek nie dorzucać innych przedmiotów. Czasami w zakrętkach są tekturowe uszczelki, należy je wyjmować przed wrzuceniem do pojemnika. Metalowe serce na zakrętki zostało zakupiony przez UMWP na prośbę Forum Integracji Samorządowej – stowarzyszenia, które powstało z inicjatywy pracowników UMWP i jest to jego kolejne (po sadzeniu i sprzątaniu lasu) działanie proekologiczne.