Koszykówka MŚ 2019. Polska - Argentyna 65:91. Piąta siła światowego basketu to za wysokie progi. Polacy czekają na ćwierćfinałowy mecz

Tymczasem początek drugiej kwarty wyszedł Polakom fatalnie. Szybkie 5 punktów zanotował Nicolas Brussino, który najpierw trafił z niewiarygodnej pozycji za trzy, a później wykorzystał podanie kolegi i pochwalił się efektownym wsadem. W tym momencie strata urosła już do 11 punktów (14:25). Zmorą biało-czerwonych zaczęły być straty piłek. Szybkość i mobilność Argentyńczyków potrafiła wprawić w zakłopotanie. Po trzech minutach tej odsłony sygnał dał Adam Waczyński, który trafił za trzy (18:27). Zdobywanie kolejnych punktów szło jednak ekipie Mike'a Taylora bardzo opornie. Na ponad dwie minuty przed końcem kwarty, po "trójce" Luki Vildozy, przegrywaliśmy już 20:37.

Na przerwę nasi koszykarze schodzili przegrywając 27:42, ze skutecznością rzutów z gry na poziomie 31 procent, 13 stratami i niekorzystnym bilansem zbiórek 15-19. Mike Taylor miał wówczas ciężki orzech do zgryzienia. Myśląc o wtorkowym ćwierćfinale warto by było zachowywać siły i nie forsować już tempa. Heroiczna pogoń mogłaby się na niewiele zdać, bo argentyńska koszykówka to światowa czołówka, słynąca z boiskowych wyjadaczy. Z drugiej strony, taki policzek na mistrzostwach to nic, nad czym można przejść do porządku dziennego.