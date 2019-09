Koszykówka MŚ 2019. Polska - Rosja 79:74. Niesamowita gonitwa biało-czerwonych zakończona zwycięstwem i awansem do najlepszej ósemki

Najbardziej w tym meczu liczyliśmy na lidera naszej reprezentacji Michała Ponitkę. I to on w pierwszej kwarcie brał na siebie ciężar gry ofensywnej (zdobył pięć punktów). W spotkaniu z Rosją, z którą zawodowo związał się od 2018 roku (występował w Lokomotiwie Kubań, a od nowego sezonu grać będzie w mocniejszym Zenicie Sankt Petersburg), chciał pokazać się także byłym kolegom z ligi rosyjskiej. Gorzej, że Rosjanie także deklarowali, że doskonale znają potencjał i możliwości niskiego skrzydłowego, który w sezonie 2012-2013 grał w Asseco Prokomie Gdynia.

Koszykówka MŚ Chiny 2019. Rosjanie otworzyli piątkowy mecz bardzo mocno, bo już po kilkudziesięciu sekundach i trójce Michaiła Kułagina prowadzili 5:0. Sygnał do ataku dał dopiero Adam Waczyński , który po bez mała dwóch minutach meczu jako pierwszy Polak trafił do kosza.

Nasi koszykarze mieli bardzo duży problem z rzutami z dystansu, które pozwoliłyby ponownie doskoczyć do rywali. Rosjanie również nie imponowali w tym elemencie (na początku drugiej kwarty mieli dwie próby udane na 10), ale ich aktywność pod koszami sprawiała, że częściej zbierali bezpańskie piłki. Dopiero po prawie 14 minutach meczu kosza rywali odczarował A. J. Slaughter , który trafił zza linii 6,75 metra i na tablicy wyników było 23:28. Niewielkie było to jednak pocieszenie, bo w drugiej części tej kwarty Sborna zdołała uciec na 10 punktów, a Polacy wciąż mieli słabe statystyki w rzutach z gry (zaledwie 33 procent, wobec 47 procent Rosjan). Imponowali za to w rzutach osobistych (14 trafionych na 15 prób).

Biało-czerwoni wolno zbierali się w inauguracyjnej kwarcie. Rywale seryjnie nie trafiali, nawet spod kosza, więc na prawie dwie minuty przed końcem tej partii - po dwóch rzutach wolnych Michała Sokołowskiego - udało się doprowadzić do remisu (13:13). Ten zryw kosztował jednak sporo sił, więc później do głosu doszli koszykarze Sbornej. I tak, tuż z końcową syreną, Grigorij Motowiłow , dynamiczną akcją pod kosz, podwyższył wynik, wypracowując sześciopunktową przewagę (16:22).

Kiedy jednak Łukasz Koszarek trafił za trzy na otwarcie czwartej części gry, to zrobiło się znowu kontaktowo (56:57). A chwilę później Koszarek popisał się znakomitym podaniem do Aarona Cela i było już 58:58. A następnie kapitalną akcję rzutem za trzy zakończył Waczyński. Piłka zakręciła się na obręczy, ale ostatecznie wpadła do kosza i Polacy wyszli na prowadzenie 61:58! Do końca meczu było jednak jeszcze dużo czasu, bo 8 minut i 15 sekund. Nasi zawodnicy otworzyli decydującą kwartę 11:1 i marzenia o czwartym z kolei zwycięstwie na mistrzostwach w Chinach stawały się coraz bardziej realne.

Na 4.27 przed końcem był już jednak remis 64:64. Poza boiskiem był wówczas Ponitka, który w jednej z akcji zderzył się tak mocno, że zszedł krwawiąc obficie z rany na ustach. Po dwóch celnych osobistych Damian Kuliga nasi zawodnicy znów prowadzili 66:64. Na trzy minuty przed ostatnią syreną na parkiet wbiegł w końcu Mateusz Ponitka. I już w pierwszej akcji znakomicie rzucił się w strefie podkoszowej, podał do nieupilnowanego Cela na obwodzie, a ten trafił za trzy i na tablicy wyświetliło się 72:68!