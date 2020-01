Kożuchowska i Karolak wracają do Trójmiasta. Zagrają w filmie

We wrześniu tego roku Małgorzata Kożuchowska wraz z Agnieszką Grochowską przyjechały do Gdańska, by nakręcić sceny do serialu "Motyw". Teraz razem wraz z Tomaszem Karolakiem trafi do Sopotu, gdzie weźmie udział w zdjęciach do nowej produkcji Polsatu "Miłość na Marsie". Ekipa filmowa zacznie prace już w styczniu.

Sopot już nie pierwszy raz odwiedzi plejada polskich gwiazd. Tym razem - za sprawą filmu, w którym główne role zagrają Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak. Wybór kurortu jako tła dla nowej komedii romantycznej wskazali autorzy scenariusza oraz producenci filmu "Miłość na Marsie". Miasto nie będzie partycypować w kosztach tej produkcji. Część ujęć do filmu będzie realizowana na terenie Sopotu. Na ekranie zobaczymy m.in. przystań rybacką, plaże, molo czy dworzec. Kamera zawita również w mniej oczywistych lokalizacjach np. Villi Bergera, w której w 1985 kręcono "Medium" Jacka Koprowicza. Swoją rolę odegra też Sopockie Miasteczko Noworoczne. Osoby, które w czasie realizowania zdjęć znajdą się na terenie jarmarku noworocznego, będą miały szansę zobaczyć się na kinowym ekranie w towarzystwie zatrudnionych statystów. Czytaj także Gdańsk: Ekipa serialu "Prawo Agaty" w Europejskim Centrum Solidarności [ZDJĘCIA, WIDEO]

12 odcinków Prawa Agaty nakręcą w Gdańsku. Miasto zapłaciło za to 240 tys. zł Każdy kto chciałby zostać pełnoprawnym statystą może pojawić się w sobotę 4 stycznia na przesłuchaniu w Sopot Marriott Resort & Spa (Sopot, ul. Bitwy Pod Płowcami 59) w sali konferencyjnej "Ryga" na 1 piętrze, od godz. 11 do 19:30. Z uwagi na to, że fabuła filmu ma związek ze świętami Bożego Narodzenia, ten wejdzie na ekrany kin pod koniec roku, w okresie około świątecznym. Czytaj także Gdańsk bohaterem serialu TVN "Motyw". Emisja od 12 grudnia

Gdańsk kolejny raz gra w serialu. Tym razem z Kożuchowską Za produkcję będzie odpowiadał Polsat, który zrealizuje swoje przedsięwzięcie we współpracy z wytwórnią Akson Studio. Reżyserię powierzono Michałowi Rogalskiemu ("Samo życie", "O mnie się nie martw", "Czas honoru"). Kurort na ekranie Jak dotąd Sopot wielokrotnie przewijał się w wielu polskich filmach. Na plaży przy Łazienkach w 1963 r. powstał np. inscenizowany dokument "Kobiela na plaży" w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. Trudno byłoby nie wspomnieć tu także o "Dwóch ludziach z szafą", w której dwóch tragarzy wyłoniło się z morza wielkim meblem lub o "Do widzenia, do jutra..." (1960) Janusza Morgensterna, gdzie część zdjęć również powstała w Sopocie. Z pewnością każdy kto oglądał to dzieło polskiej kinematografii pamięta scenę przed domem ojca filmowej Margueritte, którą w rzeczywistości zagrała eklektyczna, dawna willa Hestia. Co ciekawe kurort nie zawsze "grał" siebie. W "Arii dla atlety" Filipa Bajona z 1979 r. sopockie molo udawało francuską Riwierę. Czytaj także W Gdańsku kręcą „Miłość jest wszystkim” [zdjęcia, wideo]

