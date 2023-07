KP Łódź wygrało Ekstraklasę beach soccera, ale to nie koniec emocji na Enerdze Stadionie Letnim w Gdańsku

Tylko jeden z czterech meczów drugiej części Ekstraklasy beach soccera nie był rozstrzygnięty na korzyść drużyny KP Łódź. Wicemistrzowie Polski na Enerdze Stadionie Letnim w Gdańsku pokazywali klasę przez dwa dni. Ulegli po serii rzutów karnych tylko Boce Gdańsk. Zostali zwycięzcami tegorocznej edycji, ale na początku sierpnia jeszcze raz pojawią się w Brzeźnie, aby powalczyć o złoto mistrzostw kraju.

Wyniki Ekstraklasy beach soccera na plaży w Gdańsku 2023

W sobotę, 15 lipca i niedzielę, 16 lipca na Enerdze Stadionie Letnim w Gdańsku kibice mogli oglądać popisy najlepszych zespołów w kraju, które rywalizowały w ramach Ekstraklasy beach soccera. Zwycięzcami został KP Łódź. Z najwyższą klasą pożegnały się natomiast MUKS Włókniarz Pabianice i Zdrowie Garwolin. - Mamy bardzo młody skład w tym roku. Fajnie, że nawet w takim, polskim zestawieniu możemy nawiązywać walkę z najlepszymi drużynami, które ściągają sobie zawodników z całego świata. To dla nas bardzo fajny kierunek. Wiemy, że to, co robimy, przynosi jakiś efekt i tym bardziej motywuje nas to do pracy - mówi Jakub Bistuła, zawodnik Boki Gdańsk. Okazuje się, że na piasku mogą radzić sobie dobrze przyzwyczajeni do gry na trawie, ale także w halach. Udowodnili to zawodnicy MOSiR-u Michałowo, którzy w Gdańsku Brzeźnie zajęli drugie miejsce w Ekstraklasie.

- Jesteśmy tutaj na bazie futsalowej drużyny ekstraklasowej Jagiellonii Białystok. W okresie letnim robimy sobie przerwę, bawimy się tym. Wiadomo, że rywalizacja jest istotna, ale to też ciekawa zabawa powiązana z graniem na najwyższym poziomie. Lubimy piasek, tę atmosferę, Molotekę w Brzeźnie i dlatego jesteśmy tutaj - wyjaśnia Karol Domalewski, menedżer MOSiR-u Michałowo. - Granie w upalnie dni na gorącym piasku trzeba kochać albo nie. To się robi z miłości do tej dyscypliny. Gdybym miał przyjść i samemu pobiegać, to na pewno nie chciałbym tego robić. Patrząc na lokalizację, to z okolic Trójmiasta jestem tylko ja i Mikołaj Kreft. Można powiedzieć, że mamy zawodników z całej Europy, bo z Hiszpanii i z Ukrainy, Białorusi. To już trener u nas dobiera skład, który musi pasować do jego wizji sportowo i mentalnie - tłumaczy Łukasz Kalinowski, grający bramkarz i prezes Futsal & Beach Soccer Kolbudy.

Rozrywki Ekstraklasy beach soccera dobiegły końca, ale emocji będzie jeszcze dużo. Na początku sierpnia ponownie będzie się dużo działo na Enerdze Stadionie Letnim. Wówczas rozegrane zostaną mistrzostwa Polski i poznamy być może nowych złotych medalistów.

- Miejsce w Ekstraklasie daje tylko punkty do mistrzostw Polski. Mistrzostwa są zawsze zupełnie innym turniejem. Możemy zająć w lidze ósme miejsce i wejść do finałów, a w nich wygrać. Miejsce w tabeli nie jest ważne. Zakwalifikowaliśmy się do mistrzostw, co nas cieszy. Chcemy zagrać na swoim poziomie, a jak się stanie, to możemy zagrać o trzecie mistrzostwo Polski - dodaje Jakub Bistuła, który z Boką Gdańsk świętował tytuły w 2020 i 2021 roku. Energa Stadion Letni w Gdańsku Brzeźnie po raz kolejny współpracuje z Energą z Grupy Orlen jako sponsorem tytularnym obiektu. Znany w Trójmieście przez mieszkańców i turystów obiekt otrzymał wsparcie w ramach inicjatywy Orlen dla Pomorza. - Dzięki sponsorom takim jak Energa możemy dalej realizować ten projekt, możemy to robić coraz lepiej, rozwijać go. Dziękujemy Enerdze za zaufanie i dobrą energię, która na pewno pomoże nam w realizacji pomysłów. A tych nie brakuje. Piłki ręcznej plażowej uczyliśmy już młodzież z całej Polski w ramach projektu "Drużyna Energii". Atrakcji w tym sezonie na pewno nie zabraknie, zapraszamy aż do września – mówi Artur Siódmiak, pomysłodawca i operator stadionu.

Tabela Ekstraklasy beach soccera 2023

Mecze Punkty Bramki 1. KP Łódź 9 21 60:25 2. MOSiR Michałowo 9 17 35:28 3. SAP&Dragon Bojano 9 15 41:34 4. FBS Kolbudy 9 14 40:29 5. FC 10 Zgierz 9 13 37:34 6. BSC Boca Gdańsk 9 13 35:31 7. UKS Millenium Gliwice 9 12 39:38 8. Hemako Sztutowo 9 11 42:45 9. Włókniarz Pabianice 9 6 35:55 10. Zdrowie Garwolin 9 3 21:66

