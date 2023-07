Kradli butle z gazem z restauracji. Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty

30-latek odpowie za 7 zarzutów w stanie recydywy

Podejrzany na komisariacie i w prokuraturze usłyszał łącznie 7 zarzutów za kradzieże, kradzieże z włamaniem, a także za krótkotrwałe użycie pojazdu i niezatrzymanie się do kontroli. Podejrzany był już karany za podobne przestępstwa, dlatego za swoje czyny odpowie w warunkach recydywy. W sobotę 15 lipca sąd zadecydował, że 30-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Mężczyzna 10 maja dokonał krótkotrwałego użycia pojazdu, a dzień później włamał się do jednej z restauracji na Śródmieściu, skąd ukradł 218 butelek z alkoholami i napojami oraz 65 paczek papierosów o łącznej wartości prawie 7,5 tys. zł. Następnie 12 lipca nie zatrzymał się do kontroli.

14 lipca tuż przed północą na ul. Kazimierza Wielkiego zatrzymali do tej sprawy 30-latka z Gdańska. Funkcjonariusze ustalili, że oprócz kradzieży butli gazowych podejrzany ma na swoim koncie także inne przestępstwa.

Kradzież butli z gazem w Gdańsku

W poniedziałek gdańscy kryminalni na terenie jednego z salonów gier do spraw kradzieży butli zatrzymali 37-latka i 39-latka. Jak ustalili policjanci, pierwszy z nich brał udział w procederze przestępczym 29 czerwca i wspólnie z 30-latkiem ukradł wtedy 6 butli wartych prawie 3,3 tys.zł. Drugi z zatrzymanych, również działając wspólnie z 30-latkiem, 30 maja ukradł 4 butle gazowe warte 1,6 tys.zł. 18 lipca podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży.

Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Taką samą karą zagrożone jest przestępstwo niezatrzymania się do kontroli i krótkotrwałego użycie pojazdu.