Kradzież biżuterii wartej milion euro. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo

Kradzież biżuterii na targach Amberif

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk przekazała "Dziennikowi Bałtyckiemu", że 29 marca 2023 roku rozpoczęto śledztwo w sprawie kradzieży biżuterii wartej milion euro, do której miało dojść trzy dni (26.03.2023 r.) wcześniej na terenie Sopotu. Śledztwo w sprawie kradzieży z włamaniem wszczęto na podstawie art. 297. kodeksu karnego. Jest to początkowa faza. Prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia okoliczności.

- Wartość mienia utraconego została oceniona przez pokrzywdzonego i wyceniona na około 1 mln euro - przekazała Wawryniuk.

Do kradzieży miało dojść w Sopocie, poza centrum miasta na parkingu jednej z restauracji, już po zakończeniu trwających w Gdańsku targów biżuterii. Natomiast do kradzieży koralowca doszło w pierwszy dzień targów.