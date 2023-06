Krajowa Sieć Kardiologiczna obsłuży 1000 pacjentów z Pomorza do końca roku. To program skracający kolejki do specjalistów

System ten ma znacznie ułatwić i przyspieszyć dostęp do lekarzy specjalistów. Do tej pory na Pomorzu uczestniczyło w nim 185 osób, a szacuje się, że do końca roku programem będzie objętych około tysiąc pacjentów.

Postępy i cele tego przedsięwzięcia przedstawiono na briefingu prasowym z udziałem m.in. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraski, Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, posła Kazimierza Smolińskiego oraz Konsultanta Krajowego ds. kardiologii prof. Tomasza Hryniewieckiego.

- Ideą Krajowej Sieci Kardiologicznej jest to, żeby pacjent miał jak najszybszy dostęp do specjalisty kardiologa i nie czekał miesiącami na to, aby się do niego dostać. Pilotaż wykazuje, że okres pierwszego kontaktu pacjenta ze specjalistą skrócił się do około 30 dni, a na Mazowszu to już jest 2-3 tygodnie w porównaniu do kilku miesięcy, które było wcześniej - mówił sekretarz stanu.