Kraken, Osiłek i Odkurzacz na Martwej Wiśle. Praca na budowie Morskiego Terminala Przeładunkowego wre

W Gdańsku trwa budowa Morskiego Terminala Przeładunkowego na Martwej Wiśle

Inwestycja Grupy Orlen realizowana jest na Martwej Wiśle, tuż przy Rafinerii Gdańskiej. Jej projekt zakłada budowę 380-metrowego nabrzeża przeładunkowego, które będzie obsługiwał jednostki morskie o długości do 130 metrów, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 metrów i szerokości do 17,6 metrów. Docelowo powstaną dwa stanowiska przeładunkowe. Każde z nich będzie dysponowało czterema ramionami nalewczymi, służącymi do obsługi zbiornikowców.

Wartość kontraktu to blisko pół miliona złotych netto.