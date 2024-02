Królewski park we Wrzeszczu w niekrólewskim otoczeniu. Spalony wrak auta i śmieci

Park Królewskiej Doliny znajduje się między ulicami Do Studzienki i Sobieskiego. Jego powierzchnia to około 2 ha.

Początki parku we Wrzeszczu sięgają XVII wieku

Początki parku sięgają połowy XVII wieku i są częścią dawnej posiadłości gdańskiego patrycjusza Zachariasza Zappio (w kolejnych wiekach pojawiali się nowi właściciele).

Dzisiejszy park to kilka stawów, kamienna kaskada, alejki z ławkami, stary drzewostan (niektóre drzewa to pomniki przyrody). Jest jeszcze fragment dawnej bramy wjazdowej do dworku Królewskiej Doliny. Obecnie pozasłaniany zabezpieczającymi płytami, a więc nie ma co oglądać.

