Królewskie przywitanie tylko w Gdańsku. W porcie lotniczym im. Lecha Wałęsy stanęła replika rzeźby Zygmunta II Augusta

Od 13 lutego na lotnisku w Gdańsku rezydować będzie wyjątkowy gość. Król Zygmunt II August to jeden niewielu władców Polski, którzy zapisali się wyjątkowo w historii tego miasta. To właśnie on zrównał w prawach gdańskich protestantów z katolikami. Między innymi dlatego doczekał się swojej rzeźby, która w oryginale znajduje się na maszcie wieży Ratuszu Głównego Miasta. Teraz replika tego monumentu witać będzie turystów i podróżnych z całego świata.