Krwawa Pełnia, zwana inaczej Pełnią Myśliwych za nami. Niezwykle jasna noc powtórzy się dopiero 5 listopada 2022 roku!

Krwawa Pełnia za nami. Następna okazja do zobaczenia superksiężyca 5 listopada 2022 roku

Innymi nazwami, które również dotyczą październikowej nocy, a związane są bezpośrednio z pełnią księżyca to: Księżyc Suszonego Ryżu, Księżyc Spadających Liści oraz Księżyc Mroźny i Migrujący Księżyc.

Jak dodają astronomowie, prawdziwie Krwawy Księżyc powinien pojawić się na niebie 5 listopada 2022 roku, wówczas dojdzie bowiem do pełnego zaćmienia księżyca. Dlaczego jednak księżyc przybiera wówczas czerwoną barwę?

Ma to związek również ze wschodem i zachodem słońca. Dochodzi bowiem wtedy do tzw. rozproszenia niebieskiego światła Rayleigha. Nazwa ta nadana została na cześć XIX-wiecznego fizyka Lorda Rayleigha (właśc. John William Strutt), model rozpraszania się fal elektromagnetycznych opisuje to, jak światło rozchodzi się w ośrodku (w tym przypadku w powietrzu), w którym cząstki są mniejsze od długości fali świetlnej. To samo zjawisko sprawia, że niebo w dzień ma niebieską barwę.