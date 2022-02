Krzysztof Puternicki: Po emisji filmu zaczęło się odwracanie uwagi

„Republika” to druga część tryptyku, dlaczego wspólnie z twoją mamą, która jest m.in. autorką scenariusza, zdecydowaliście się na tę formę dokumentu?

Od razu zamysł był taki, żeby powstał tryptyk. Bowiem, żeby zrozumieć, co się w Gdańsku od lat dzieje, konieczne jest, po pierwsze, nakreślenie historycznego tła patologii, po drugie pokazanie mechanizmów kojarzących środowisko biznesowe z samorządem lokalnym, no i w końcu ujawnienie narzędzi marketingowych wykorzystywanych do budowania iluzji o mieście i tworzenia standardów legalizujących wszystkie niewłaściwe działania. W tym oczywiście wykorzystywanie do tego symboli, takich jak choćby Solidarność, za sprawą aktywności Europejskiego Centrum Solidarności. Uważam, że o ile proces ten zapoczątkował prezydent Paweł Adamowicz, to dziś, pod rządami Aleksandry Dulkiewicz, skala tych działań jest nieporównywalnie większa.