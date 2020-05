Krzysztof Rutkowski przesłuchany w Gdańsku w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Po 10 latach nastąpi zwrot akcji?

Chociaż w czwartek Krzysztof Rutkowski planował uczestniczyć w pogrzebie w Nowogrodźcu, policjanci pilnie wezwali go na przesłuchanie do Gdańska. Chodzi o sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek. Wiąże się to bezpośrednio z ostatnimi rewelacjami detektywa dotyczącymi rzekomych ustaleń, jakoby ciało zaginionej gdańszczanki zostało zakopane w rejonie Wejherowa.

Przed kilkoma dniami detektyw Krzysztof Rutkowski zdradził informację, która jego zdaniem ma szansę doprowadzić do przełomu w poszukiwaniach zaginionej przez 10 laty Iwony Wieczorek. Informatorem miał być rzekomo mężczyzna przebywający w jednym z zakładów karnych na Mazowszu. Według osadzonego ciało zaginionej zostało zakopane w rejonie Wejherowa. - Mężczyzna ten przekazał, że ciało Iwony zostało zakopane w okolicach Trójmiasta, w rejonie Wejherowa - powiedział w rozmowie z Faktem. - Planujemy poszukiwania w tym tygodniu lub na początku przyszłego. Musimy powiadomić Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, przygotować ciężki sprzęt, koparkę i ewentualnie georadar, zanim podejmiemy działania. Czytaj także Zbiórka na poszukiwania Iwony Wieczorek. Dwa różne tropy Rewelacje detektywa wykpił dziennikarz śledczy Janusz Szostak, który od wielu lat także zajmuje się sprawą. - Takich wiadomości każdego dnia dostaję kilka - skomentował Szostak. - Trudno traktować je serio. Podobnie jak planowane przez Rutkowskiego poszukiwania. Poważnie potraktowały go jednak organy ścigania, w efekcie czego w czwartek rano detektyw został pilnie wezwany na przesłuchanie do gdańskiej komendy. Prokurator polecił wezwać Rutkowskiego na przesłuchanie celem złożenia zeznań, aby zweryfikować czy ten posiada jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy. - Miałem być przesłuchiwany dopiero 18 maja - wyznał Rutkowski. - Planowałem pojawić się dziś na pogrzebie Kacperka w Nowogrodźcu, jednak zadzwoniła do mnie policja z żądaniem, abym w trybie pilnym stawił się jeszcze tego samego dnia w Trójmieście. Czytaj także Ruszają kolejne poszukiwania Iwony Wieczorek Detektyw zaznaczył, że pierwszy raz w jego "długoletniej karierze, zdarza się, że wezwanie na przesłuchanie przychodzi w dniu przesłuchania". - To nie jest nawet wezwanie, to jest nakaz stawienia się, grożący sankcjami prawnymi - podkreślił w wywiadzie dla Faktu. - Zastanawiam się, jak duże ciśnienie musi być z góry, żeby Rutkowski nie był pierwszy na miejscu, gdzie mogą znajdować się zwłoki Iwony Wieczorek. Sprawa ta prowadzona jest od 10 lat, moja hipoteza zaginięcia Iwony jest absolutnie zbieżna z hipotezą prokuratury i policji. Sądzę, że ten jeden dzień nie zmieniłby toku postępowania, a jest niczym innym tylko panicznym zachowaniem prokuratury. Po opuszczeniu komendy na swoim facebookowym profilu z zadowoleniem poinformował zaś, że niebawem ruszają kolejne poszukiwania. - Po szybkim przesłuchaniu w KWP Gdańsk przez Super Policjantów WDS czas przygotowywać działania, o których się niebawem dowiecie - napisał. - Na pogrzeb Kacperka nie dojechałem, ale dzialamy w sprawie zaginionej 10 lat temu Iwony Wieczorek.



Czytaj także Nowe fakty ws. Iwony Wieczorek to nakręcanie sensacji? O co chodzi w Hot16Challenge2? Wideo