Ksiądz oskarżony o gwałt na nastolatce. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście oskarżyła 36-letniego księdza doprowadzenie przemocą do obcowania płciowego. Akt oskarżenia trafił do sądu.

Zebrany materiał dowodowy dał podstawę do zatrzymania mężczyzny, do którego doszło 5 września tego roku. Postawiono mu dwa zarzuty przestępstw z art. 197 § 1 kodeksu karnego. Grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe.