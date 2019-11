Książka dla dzieci. Alinka-Pralinka szturmem zdobywa serca najmłodszych czytelników [KONKURS]

Wygląda na to, że Koszmarny Karolek ma swojego naśladowcę. A właściwie - naśladowczynię: Alinkę Mętlik. Dziewczynka niczego się nie boi, rozrabia ile się da, ma własne zdanie i je foruje. Alinka-Pralinka byłaby najszczęśliwszą dziewczynką na świecie, gdyby... No właśnie. Nie będziemy zdradzać szczegółów, ale zapraszamy do lektury najnowszej książki Fanny Joly.

Dotychczas w Polsce ukazały się dwie części opowieści o Pralince. Ich autorką jest Fanny Joly – francuska pisarka, twórczyni blisko 300 książek wydawanych w 20 krajach. Obsypana nagrodami przyznawanymi przez najmłodszych. Alinka-Pralinka - główna bohaterka książki Fanny Joly - byłaby najszczęśliwszą dziewczynką na świecie, gdyby nie jej złośliwi starsi bracia. Przezywają „Wazelinką”, wszędzie zostawiają śmierdzące skarpetki, podjadają cukierki, a kiedy prosi ich o spokój – rozpętują piekło. A przecież Pralinka ma tyle do zrobienia! Tyle zwariowanych pomysłów czeka na realizację! Jazda na rowerze, chodzenie po drzewach, wymyślanie nowych psot... Alinka nie jest słodziutka jak Pralinka.Ta dziewczynka niczego się nie boi. Tym razem wybiera się do Paryża z ukochanym Krzysiem Truflą i planuje zostać sławną akrobatką, podczas gdy jej bracia odgrywają rolę ciamajdowatych klaunów (...) "Pralinka" nie owija w bawełnę, autorka Fanny Joly, ilustracje: Ronan Badel, wydawnictwo Znak UWAGA KONKURS! Mamy dla dzieci 4 egzemplarze książki pt. "Pralinka" nie owija w bawełnę, Fanny Joly. Jak zdobyć książkę? Wystarczy podać tytuł pierwszej książeczki Fanny Joly o Pralince.

Odpowiedź należy przesłać na adres: g.pietrzak@prasa.gda.pl z dopiskiem Alinka-Pralinka. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska i miejsca zamieszkania.

Uwaga! Książek nie wysyłamy! Na odpowiedzi czekamy do 13 listopada do godz. 12.00. Jeszcze tego samego dnia rozdamy nagrody. Laureatów naszego konkursu poinformujemy e-mailem o sposobie odbioru książki.

