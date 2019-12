Książka dobrym prezentem na święta. Oto najnowsze propozycje dla całej rodziny [KONKURS]

Oto fragmenty z prezentowanych przez nas książek. Po więcej informacji - kliknij na zdjęcie w galerii, gdzie dowiesz się więcej, a także - ile mamy książek do rozdania.

„Nowa dziewczyna” Daniela Silvy

W ekskluzywnej prywatnej szkole w Szwajcarii pojawia się śliczna dziewczynka o kruczoczarnych włosach. Codziennie eskortuje ją ochrona, a jej tożsamość spowija tajemnica. Kim jest?

Festiwale wyklęte - Bartosz Żurawiecki

* Powiem krótko – festiwal w Zielonej Górze to była trampolina do kariery. Mnie akurat się udało Urszula

* Zielona Góra to była nasza „Szansa na sukces”. Izabela Trojanowska



Naturalnie w kuchni. 60 przepisów na zdrowie - Agnieszka Cegielska

Żyjemy w zanieczyszczonym środowisku, które osłabia naszą odporność i sprzyja rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Co możemy zrobić, żeby ograniczyć wpływ negatywnych czynników na nasz organizm? Odpowiedź jest prosta - powinniśmy spożywać jak najwięcej naturalnych składników. Jak to zrobić - podpowiada autorka.