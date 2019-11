Książki pod choinkę. Trochę sensacji, emocji i wiedzy [KONKURS]

Rozsypał się dzisiaj worek z książkami dla naszych Internautów. A warto powalczyć, bo mamy do rozdania świetne pozycje z przysłowiowym dreszczykiem i coś dla żądnych prawdziwej wiedzy. Wszystkie egzemplarze mamy od trzech wydawnictw: HarperCollins, Muza i Znak.

Karin Slaughter to amerykańska pisarka, autorka kryminałów i thrillerów. Zadebiutowała w 2001 roku powieścią "Blindsighted", wydaną w prawie trzydziestu językach, za którą otrzymała The Dagger Award za najlepszy debiut. Urodziła się w małej komunie w Georgii, USA; obecnie mieszka w Atlancie, Georgia, USA. Dzisiaj prezentujemy jej najnowszą powieść " Ostatnia wdowa". Noah Strycker – pisarz, fotograf i ornitolog zamieszkały w pobliżu Eugene w Oregonie. Noah jest członkiem redakcji czasopisma ornitologicznego „Birding” gdzie regularnie zamieszcza swoje artykuły. Jako ekspert i przewodnik ornitologicznej ekspedycji na Antarktydę i daleką Arktykę, Noah odwiedził polarne regiony ponad 20 razy. Pracował również na planach projektów w Ekwadorze, na Costa Rica, w Panamie, w australijskim Kimberley, na Wyspach Faraona, Hawajach, w Michigan, na Florydzie. Dzisiaj prezentujemy jego najnowszą książkę pt. „Ptaki nie znają granic” .

Marek Krajewski to autor osiemnastu bestsellerowych powieści kryminalnych tłumaczonych na dwadzieścia języków. Laureat prestiżowych nagród literackich i kulturalnych. Filolog klasyczny, miłośnik filozofii i logiki. Dzisiaj prezentujemy jego najnowszą powieść z najsłynniejszym komisarzem retro w roli głównej pt. "Mock. Golem".

