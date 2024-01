Książki z zakurzonej półki: Jarosław Klejnocki „Jak nie zostałem menelem”. Jak zostałem intelektualistą

Książki z zakurzonej półki

"Jak nie zostałem menelem" to prozatorski debiut Klejnockiego z 2002 roku. Autor dał książce podtytuł: „Próba autobiografii antyintelektualnej”. Ten „menel” jest więc oczywistą autoironią. Kto jak kto bowiem, ale Jarosław Klejnocki nie miał predyspozycji menelskich - pochodzenie (syn dyplomaty) wykluczało raczej ześliźnięcie się młodego człowieka do rynsztoka…

Z książki wyłania się obraz grzecznego chłopczyka, bardziej skorego do lektur, niż do degustowania wina „Arizona” lub temu podobnych rozrywek. „...Siadałem sobie z książką w kąciku, brałem jogurcik oraz jabłuszko i prosiłem wszystkich o chwilę spokoju niezbędną dla właściwego pojmowania lektury”. Jak widać autor patrzy na swe dzieciństwo z humorem, nie pozbawionym szczypty ironii.

Pisząc swoją „autobiografię”, Jarosław Klejnocki docierał właśnie do czterdziestki. Był już pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, miał na koncie kilka tomów poezji i esejów. Wiódł zapewne typowy żywot intelektualisty, pogrążonego w uczeniu siebie i uczeniu innych. Być może go to nużyło, może próbował stworzyć sobie alternatywną rzeczywistość, taką właśnie „antybiografię”. Nie wiem… Na pewno jednak „Jak nie zostałem menelem” trudno byłoby nazwać klasyczną powieścią. Ile w niej fikcji, a ile autentycznego życia, wie tylko on sam.