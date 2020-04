Księga pozytywnych świąt. Zapraszamy do składania sobie życzeń oraz słów wsparcia z okazji Świąt Wielkanocnych

W tym roku Święta Wielkanocne będą inne niż dotąd. Wielu z nas nie będzie mogło spotkać się, by spędzić razem ten ważny czas. Zróbmy jednak wszystko, by mimo ograniczeń być blisko tych, którzy są dla nas ważni.

Zapraszamy do składania życzeń wielkanocnych w naszej wirtualnej księdze pozytywnych świąt. Pamięć, kilka miłych słów, to tak niewiele, ale dziś mają one wielką moc.

Pamiętajmy szczególnie o tych, którzy są sami, daleko oraz o tych, którzy spędzą ten czas pracując.

Niech to miejsce stanie się przestrzenią pozytywnego przekazu.

Życzymy dużo zdrowia z okazji świąt.

Wasza Redakcja.