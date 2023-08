Kto dostanie podwyżkę w 2024 r.? Te osoby mogą liczyć na większe wynagrodzenia. Oto zapowiedzi rządu Mikołaj Wójtowicz

Podwyżki w 2024 r. - kto może na nie liczyć? To zatrudnieni w budżetówce, mundurowi, służby publiczne, urzędnicy. Oprócz tego podwyżkę, czyli waloryzację świadczenia otrzymają emeryci i renciści oraz jedna szczególna kategoria zatrudnionych. To osoby zarabiające płacę minimalną. Jakie są zapowiedzi i ile miałyby wynieść podwyżki w przyszłym roku? Takie są konkretne wartości procentowe. Wzrosną także składki do ZUS-u.