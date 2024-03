Kto jest liderem I ligi? Arka Gdynia czy Lechia Gdańsk? Radosław Michalski: Zgodnie z regulaminem pozycja lidera należy do Lechii

- Aktualnie to Lechia jest liderem. Dopiero po rozegraniu dwóch meczów można brać pod uwagę bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Jesteśmy zatem liderem tabeli i będziemy chcieli pozostać na tej pozycji do końca sezonu – powiedział Kacper Sezonienko po strzeleniu zwycięskiego gola w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Zdaniem kibiców Arki to klub z Gdyni jest liderem przy równej liczbie punktów, bo wygrał derby. Fani z Gdańska uważają, że aktualnie decyduje bilans bramkowy i to ich drużyna jest na pierwszym miejscu w ligowej tabeli.

- Zgodnie z regulaminem rozgrywek Fortuny 1. Ligi obecnie pozycja lidera należy do Lechii Gdańsk. Gdybyśmy mieli za sobą oba spotkania tych drużyn, moglibyśmy brać pod uwagę bilans bezpośrednich meczów. Na dziś kluczowa jest ilość punktów i różnica bramek we wszystkich meczach – wyjaśnił sytuację prezes Michalski.

Dwa pierwsze zespoły Fortuny 1 Ligi uzyskają bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Cztery kolejne będą musiały rozegrać dwuetapowe baraże, z których zwycięzca również wskoczy do krajowej elity…

Dla Michalskiego to ma jednak drugorzędne znaczenie, a sam najbardziej cieszy się z tego, że oba trójmiejskie zespoły są na miejscach gwarantujących bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy.

Zdaniem sternika pomorskiego futbolu awans jednocześnie Arki i Lechii jest w tym sezonie jak najbardziej realny i on sam liczy na to, że takie właśnie będzie końcowe rozstrzygnięcie.

- Oczywiście, że awans Lechii i Arki jest realny. Trzeba w to wierzyć i mocno trzymać kciuki za oba kluby. Mam nadzieję, że podtrzymają wysoką dyspozycję do końca sezonu i nie będziemy musieli martwić się o baraże. Derby – jak pokazuje historia – zawsze mają duże znaczenie, niezależnie od klasy rozgrywkowej i sytuacji w tabeli. Chciałbym, aby wiosenne derby na Polsat Plus Arenie były piłkarskim świętem na Pomorzu. Wszystko wskazuje na to, że może to być mecz całego sezonu Fortuny 1. Ligi. Nie zapominajmy jednak, że przed obiema drużynami jeszcze wiele meczów w tej rundzie i trzeba utrzymać formę do końca. A potem już planować derby w Ekstraklasie – podsumował prezes Michalski.