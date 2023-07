Kto przyjeżdża nad nasze morze? Bałtyk coraz bardziej atrakcyjny dla zagranicznych turystów

Polska coraz bardziej atrakcyjna. Dlaczego?

W ostatnich latach trend ten stał się jeszcze bardziej zauważalny. Jeszcze w 2019 roku Polskę najczęściej wybierali ci, którzy mieli blisko, a zwłaszcza od północy - Skandynawowie oraz Brytyjczycy . W 2022 roku zrobiło się o wiele bardziej międzynarodowo - w ścisłej czołówce są też takie nacje jak Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Amerykanie czy Izraelczycy. Podczas gdy Brytyjczycy od lat najchętniej wybierają Kraków, to nad Bałtykiem najczęściej zobaczymy Skandynawów. To najdogodniejszy i najbliżej położony port lotniczy, oferujący niedrogie połączenia z krajami nordyckimi. Oprócz tego mieszkańcy Skandynawii w Polsce doceniają też Mazury , które krajobrazowo przypominają im rodzinne strony - lasy i jeziora.

Polska zyskuje na atrakcyjności, jak wynika z analizy portalu Kiwi.com . To za sprawą bardziej przewidywalnej i stabilnej pogody, ale także konkurencyjności cenowej w porównaniu z m.in. Chorwacją. Ta w związku z wejściem do strefy Euro stała się zbyt droga.

Wedle analizy Kiwi.com Polska wydaje się być doskonałym kierunkiem na przedłużony letni weekend - ten trend widoczny jest na przestrzeni ostatnich lat. Większość turystów odwiedzających Polskę w tym roku swój pobyt zaplanowała na około 3 dni - 45%, a co piąty zamierza tu spędzić od 4 do 6 dni .

W sierpniu można się spodziewać jeszcze większej liczby zagranicznych turystów

Jak dotąd, turyści podróżujący do Polski rezerwacji biletu dokonywali na około 3 tygodnie - 2 miesiące przed planowaną podróżą. W 2022 z takim wyprzedzeniem rezerwował co trzeci podróżny, a w 2019 roku 34%. Do tej pory czerwiec jest miesiącem, który gościł w Polsce najwięcej turystów, co jednak może się zmienić w kolejnych tygodniach. W 2022 i 2019 roku najpopularniejszym miesiącem wśród turystów był sierpień.