Kto w Europie pokaże mecze polskiej ekstraklasy? Prawa telewizyjne do PKO Ekstraklasy sprzedane do kolejnych krajów

Ekstraklasa chce wykorzystać fakt wznowienia ligi do promocji polskich rozgrywek na najwyższym poziomie wśród fanów futbolu z różnych krajów. Liczy, że zyskają one dodatkową widownię i to nie tylko wśród Polonii, zwłaszcza wobec faktu, że w polskiej lidze gra relatywnie wielu obcokrajowców. Dużym atutem naszej ligi jest też transmitowanie meczów w najwyższej jakości.

PKO Ekstraklasa jest jedną z pierwszych lig zawodowych w Europie, które wznawiają rozgrywki w trakcie pandemii koronawirusa. Będący w reżimie sanitarnym piłkarze, trenerzy i pracownicy klubów będą występować w spotkaniach bez udziału publiczności. A to oznacza, że jedynym sposobem emocjonowania się decydującymi meczami sezonu 2019/2020 będzie oglądanie ich przed telewizorem, czy innym urządzeniem z dostępem do internetu.

Po 2 mecze z każdej kolejki w bieżącym sezonie PKO Ekstraklasy będą pokazywane w Wielkiej Brytanii i Irlandii na antenie bezpłatnej stacji Free Sports, będącej własnością spółki Premier Media Sarl. Polskie mecze będą dostępne z angielskim komentarzem. Nadawca ten transmituje także rozgrywki La Liga, Liga NOS, MLS, Serie A oraz J1 League. - Z każdej kolejki pokażemy na żywo po dwa mecze całkowicie bezpłatnie poprzez platformę telewizyjną i naszą aplikację FreeSports - mówi Richard Sweeney, dyrektor operacyjny w FreeSports.

Po dwa mecze naszej ekstraklasy w tym i kolejnym sezonie będą transmitowane również w Izraelu na kanałach telewizyjnych Sport 1, Sport 1 HD, Sport 2, które nadają m.in. transmisje rozgrywek francuskiej Ligue 1 i belgijskiej Pro League. O prawo do pokazywania do 10 kolejnych meczów Ekstraklasa poszerzyła umowę licencyjną ze Sportdigital, obowiązującą w sezonach 2019/20 oraz 2020/21. W rezultacie telewizja ta pokaże w bieżącym sezonie nawet 40 meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Będzie też mieć prawo do pokazania wybranych meczów na kanałach Eurosport z około 3-5 dniowym opóźnieniem. Z kolei prawo do pokazywania 50 meczów w sezonie 2019/20 z możliwością transmisji nawet wszystkich 88 meczów polskiej ligi nabyła agencja Spring Media, która zapewni transmisje polskiej ligi na bazie jednej sublicencji w Danii, Szwecji i Norwegii. Skandynawowie przygotowują w związku z tym szeroką kampanię promocyjną, prezentującą topowych zawodników grających w Polsce oraz atmosferą stadionową i emocje kibiców podczas meczów. Prawa do pokazywania wszystkich meczów Ekstraklasy na bazie wyłącznych licencji zostały też sprzedane na początku sezonu do 7 krajów bałkańskich.