Kto zabił Iwonę Wieczorek? Sprawa jak z Miasteczka Twin Peaks. Brakuje tylko ciała – uważa dziennikarz śledczy Janusz Szostak Natalia Grzybowska

Podczas zeszłotygodniowej premiery swojej nowej książki „Kto zabił Iwonę Wieczorek?” Janusz Szostak nie ukrywał, że do jej napisania zainspirowało go między innymi nietypowe – jego zdaniem – zachowanie matki Iwony Wieczorek. – Jeszcze nie było przypadku, żeby ktoś powiedział: „Ja sobie nie życzę, żeby pan szukał mojego dziecka” – mówił dziennikarz. – „Bo sobie nie życzę, bo się boję, że się znajdzie”. Zdradził również, co wpłynęło na znaczne oziębienie ich stosunków.