Kultura online w Trójmieście. Co przygotowały dla nas teatry z Gdańska, Gdyni i Sopotu?

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wszystkie instytucje kultury zostały zamknięte, a co za tym idzie, większość zaplanowanych wydarzeń została odwołana. Niektórym jednak udało się przyjąć formę wirtualną. Poniżej znajduje się lista wydarzeń online, organizowanych w najbliższym czasie na terenie Trójmiasta.

Wraz z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu epidemii w kraju, teatr odwołał wszystkie wydarzenia zaplanowane do końca kwietnia 2020 roku . Co istotne, budynek został zamknięty dla osób z zewnątrz. Odwołano także spektakl "Kupiec Wenecki", który miał uczcić 456. urodziny Williama Szekspira.

Wszystkie instytucje kultury w Trójmieście pozostają zamknięte do Wielkanocy, jednak ich aktywność nie ustała. Dla zainteresowanych przygotowały kilka atrakcji, które mają urozmaicić czas spędzony w domu. Ciekawe rozwiązania zaproponowały trójmiejskie placówki - m.in. Gdański Teatr Szekspirowski, Miejski Teatr Miniatura czy Teatr Muzyczny w Gdyni.

Co prawda, wydarzeń tych nie ma zbyt wiele, mamy jednak nadzieję, że w najbliższym czasie sytuacja w Polsce ulegnie polepszeniu, za czym pójdzie ponowne otwarcie instytucji oraz organizacja nowych wydarzeń.

Wybieraliście się do Teatru Szekspirowskiego w najbliższym czasie, a w zaistniałej sytuacji wasze plany spełzły na niczym? Głowa do góry! Teatr ten przyciąga swoich klientów ciekawymi filmikami na Facebooku. Co więcej, istnieje możliwość zwiedzenia obiektu online.

Najnowszą propozycją wysuniętą w kierunku widzów jest wspólne oglądanie online materiałów z pięciu edycji ich flagowego projektu edukacyjnego "Teatralny Pasjans". Szczegóły poniżej: