Kulturalne Trójmiasto: Koncerty, spektakle, wystawy, imprezy [od 18 października 2019]

Ruszajcie z domu lub po pracy na spotkanie z kulturą. W Trójmieście jak zwykle sporo się dzieje. Koncerty, przedstawienia, wystawy, każdy może znaleźć coś dla siebie. Zajrzyjcie do naszego przeglądu wydarzeń, który dla Was przygotowaliśmy.

Teatralna improwizacja „Plama” Gdański Archipelag Kultury otwiera swoje podwoje dla wykonawców teatru improwizowanego. 18 października na deskach sceny Teatru w Blokowisku przy ulicy Pilotów 11 na gdańskiej Zaspie wystąpi grupa Czterej, która w swej twórczości czerpie inspiracje z filmów niemieckiego ekspresjonizmu, mrocznych opowieści o rozdartych bohaterach i nieuchronności ludzkiego losu.

Improwizacja teatralna to zyskująca coraz większą popularność forma sztuki, w której twórcy prezentują historię w oparciu o sugestie widowni i własne pomysły, tworząc ją na bieżąco podczas spektaklu. Nie ma tu przygotowanego wcześniej scenariusza czy dialogów, nie ma rekwizytów, a każda z prezentowanych opowieści już nigdy więcej nie pojawi się na scenie. Czterej to grupa czterech improwizatorów z bogatym doświadczeniem scenicznym i warsztatowym. W swoich opowieściach skupiają się na relacjach międzyludzkich i tym, do czego prowadzą.

18.10, 19.00, Teatr w Blokowisku, ul. Pilotów 11, Gdańsk, wstęp wolny

Debata, koncerty, performance Biografie Gdańskie - Dni Mniejszości Narodowych” to wydarzenie nawiązujące do tradycji wielokulturowego Gdańska. Potrwają dwa dni: w piątek planowana jest debata i performance, w sobotę trzy koncerty: zespołu Czeremszyna oraz dwóch zdolnych pań: Naom Vazana z Izraela oraz Aliny Orlovej z Litwy. Celem tego cyklu spotkań jest przybliżenie różnorodności oraz bogactwa mniejszości narodowych, które żyją i mieszkają wśród nas.

Trzy koncerty w Miniaturze już w sobotę Memory of Water - zajrzyj na teren stoczni Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza na gdańską odsłonę międzynarodowego projektu Memory of Water „Stocznia od/ Nowa”. Chrzest muralu, odtwarzanie dawnej szklarni, montaż rzeźb oraz koncert live act - to jej kulminacja.

Dwa dni ze stocznią - Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza Muzyka w kinie - przypomnij sobie te przeboje! „James Bond”, „Star Wars”, „Piraci z Karaibów”, „Avengers”, jak i „West Side Story”, „City Lights” „Moulin Rouge”. Nie, nie zapraszamy Was do kina, tylko przypomnienia sobie muzycznych przebojów, które często pierwszy raz słyszymy w sali kinowej.19 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbędzie się „Koncert muzyki filmowej”.

Kobiety na zdjęciach w PGS Jeszcze do 20 października w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie można oglądać wystawę „Jesteś tym, co widzisz” Szymona Brodziaka. Piękne zdjęcia Brodziaka jeszcze w ten weekend!

Do obejrzenia jest też kilka innych wystaw.o 12 stycznia można oglądać wystawę „Nazywam się Czerwień”, której tytuł kurator zapożyczył od znanej powieści tureckiego pisarza Orhana Pamuka. Pozycja czerwieni na artystycznej palecie barw pozostaje wyjątkowa i bez wątpienia odmienna od pozycji pozostałych kolorów. Jej celem jest ukazanie widzom jej niezwykłej siły oddziaływania. Służyć będą temu dzieła polskiej sztuki powstałe na przestrzeni ostatnich stu lat, których charakterystyczną cechą jest motyw czerwieni. Prezentowane na wystawie prace pochodzą z kolekcji Artystów, Galerii Kolekcji Fibak, Galerii Piekary, Galerii Starmach, Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki, kolekcji prywatnych między innymi: Urszuli i Piotra Hofman, Grzegorza Króla, Rafała Labijaka, Grzegorza Musiała, Krzysztofa Musiała, Katarzyny Orzeszek, Marii i Marka Pileckich, Piotra Sarzyńskiego. Kuratorem jest Bogusław Deptuła.

W PGS można oglądać też, m.in. wystawę „Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemiń-skiego. Kolekcja Grażyny i Jacka Łozowskich”. Przed rokiem sopocka PGS zaprezentowała pierwszą część wybitnej w skali kraju kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich, która prezentowała dzieła okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Tym razem przyszedł czas na prace powojenne i najnowsze. Wystawa będzie czynna do 26 stycznia 2020.

Państwowa Galeria Sztuki, czynna od wtorku do niedzieli (11.00-19.00), Plac Zdrojowy, Sopot, bilety 5-10 zł

Śpiewy w Ratuszu Głównym 20 października w Sali Białej Ratusza Głównego Miasta wystąpi Gdański Chór Nauczycielski pod dyrekcją Teresy Pabjańczyk w ramach cyklu Chóry w Ratuszu. Gdański Chór Nauczycielski powstał w 1984 r. i obchodzi obecnie swoje 35-lecie. Jego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Teresa Pabjańczyk. Zespół organizuje własne koncerty kameralne z muzyką świecką i religijną na terenie Trójmiasta. Współpracuje z Wydziałem Rozwoju Społecznego w Gdańsku, a jako członek Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, uczestniczy w okazjonalnych i cyklicznych imprezach tego stowarzyszenia. Gdański Chór Nauczycielski z powodzeniem koncertuje też poza granicami kraju: śpiewał w Austrii, Francji, Litwie, Łotwie, Estonii, Niemczech, Rosji, Włochy, Malcie. Podczas koncertu wystąpi również chór Scherzi Musical.

20.10, 14.00, Sala Biała Ratusza Głównego Miasta, Długa 46, Gdańsk, wstęp wolny

Parkman i Polski Chór Kameralny 20 października br. w prestiżowej Wielkiej Hali Dworu Artusa w Gdańsku, Polski Chór Kameralny wystąpi pod dyrekcją cenionego szwedzkiego dyrygenta - Stefana Parkmana. Dziedzic Erica Ericsona - legendy światowej chóralistyki - przybędzie do Trójmiasta, aby przez pięć dni wspólnie z chórem Jana Łukaszewskiego pracować nad repertuarem zawierającym wyłącznie utwory kompozytorów skandynawskich, m.in. Nilsa Lindberga, Knut Nystedta i Jana Sandstroma.

Tym razem zagra z Polskim Chórem Kameralnym. Swoje utwory dedykowali chórowi m.in. Wojciech Kilar, Augustyn Bloch, Krzysztof Meyer, Edward Pałłasz, Andrzej Koszewski, Krzysztof Penderecki czy Paweł Łukaszewski.

Bilety w cenie od 20 do 30 zł dostępne są w biurze chóru od 9.00 do 16.00 przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 24 oraz na godzinę przed koncertem w Dworze Artusa.

Szpak na scenie 20 października w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zaśpiewa Michał Szpak. To koncert w ramach The Moon Tour. Dla Michała Szpaka i jego zespołu rok 2019 przyniósł wiele sukcesów: album „Dreamer” pokrył się złotem, a magiczna trasa koncertowa się wyprzedała.

Michał Szpak - polski piosenkarz wykonujący muzykę inspirowaną brzmieniem z lat 80. i 90. XX wieku, z pogranicza popu, rocka, pop-rocka, rocka symfonicznego, ballady, pop opery, jazzu, muzyki akustycznej, klasycznej i elektronicznej.

- Chcę przekazać ludziom, co mnie boli, co uwiera i co teraz zajmuje moją głowę. Lasy płoną, huragany niszczą ludzkie dobytki, umierają gatunki zwierząt, które niedługo będziemy znać tylko z opowieści czy zdjęć. W jakim kierunku idziemy? Gdzie będziemy za 50 lub nawet 10 lat? Inspiracją dla mnie stała się kondycja naszej planety.

20.10, 18.00, Polska Filharmonia Bałtycka, Ołowianka 1, Gdańsk, bilety 30-60 zł

Malinowe dźwięki - zaśpiewa Stanisława Celińska 25 października w Starym Maneżu utwory z płyty „Malinowa” zaśpiewa Stanisława Celińska. To znakomita polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Kolejną w ostatnich latach kreacją tej wybitnej artystki jest rola pieśniarki, której najlepszą recenzją są nagrody, jakie otrzymała za podwójnie platynową płytę „Atramentowa”, złoty „Suplement” i złote kolędy „Świątecznie”. W Starym Maneżu wystąpi z repertuarem płyty „Malinowa”. W warstwie tekstowej materiał to w większości autorskie teksty Stanisławy Celińskiej i trzy piosenki napisane przez Dorotę Czupkiewicz. Za muzykę, aranżacje i produkcję - podobnie jak przy poprzednich płytach - odpowiedzialny jest Maciej Muraszko, który tym razem wzbogacił ją o nowe brzmienia.

25.10, 20.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23, Gdańsk, bilety 59 -109 zł

Jubileusz Sikorowskiego 26 października na scenie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej wystąpi Andrzej Sikorowski z zespołem. Andrzej Sikorowski to wybitna osobowość polskiej sceny muzycznej - poeta, autor tekstów, kompozytor, piosenkarz i gitarzysta, lider grupy Pod Budą, felietonista, twórca utworów do filmów i spektakli teatralnych, laureat wielu nagród i wyróżnień oraz odznaczeń państwowych. Rok 2019 jest szczególny w jego biografii. W październiku będzie obchodził jubileusz siedemdziesiątych urodzin. Kolejny jubileuszowy akcent, to 50 lat pracy artystycznej, a od ponad 40 lat jest na scenie z grupą „Pod Budą”. Nagrywał płyty z grupą „Pod Budą” oraz solowe, ale także z córką Mają Sikorowską, czy też z Grzegorzem Turnauem. Z udziałem zespołu muzycznego, w tym córki Mai, Andrzej Sikorowski wykona swoje największe przeboje, m.in. z repertuaru grupy „Pod Budą”.

26.10, 18.00 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina, Gdańsk, ul. Ołowianka 1, bilety od 75 zł

„The World of Hans Zimmer” Zainteresowanie, jakim cieszył się marcowy koncert „The World of Hans Zimmer” w Krakowie, skłoniło organizatorów do ogłoszenia kolejnego terminu show. Przedsięwzięcie, którego kuratorem jest Hans Zimmer, odbędzie się 20 listopada w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu

Niezwykły koncert w Ergo Arenie już 20 listopada