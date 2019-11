Kulturalne Trójmiasto: Narracje, spektakle, koncerty, wystawy, spotkania [15-23.11.2019]

Muzyczne Narracje, sobota [16.11.2019] Dzień później, 16 listopada o 20.00 wystąpią Crew-KruLove (Joanna Duda, KalaFonia) - jak można o nich przeczytać - to czysta transmisja audytywnej miłości prosto w stęsknione bitów serca. O 21.00 wystąpi Bartuś 419 - raper, muzyk, per-former i artysta wizualny, a o 21.00 DJ Gray Mand()rla (Sergey Shabohin), prezentujący set DJ-ski „Darkness for Shine”.

Trasa Festiwalu Narracje rozpięta jest w tym roku między ulicami Malczewskiego, Tarasy, Ojcowską, Wyczółkowskiego i kończy się w Klubie Festiwalowym w Forcie Góry Gradowej (wąwóz w parku pomiędzy ulicami Nowe Ogrody, Powstańców Warszawskich i Gen. Henryka Dąbrowskiego). Przejście wszystkich 24 punktów z instalacjami artystycznymi zajmuje około dwóch godzin. Wycieczki z przewodnikami po trasie festiwalu startują co 20 minut od 17.20 do 21.40 spod Punktu Informacyjnego znajdującego się w drewnianym domku przy ul. Kartuskiej 11. Dostępne są tam również ulotki z mapką pomagającą w odnalezieniu lokalizacji instalacji. Oprowadzanie kuratorskie rozpocznie się zarówno 15, jak i 16 listopada o 17.00. Każdego dnia przewodniczki i przewodnicy oprowadzą także w języku ukraińskim (18.30), angielskim (19.30) oraz rosyjskim (20.30).

W Teatrze BOTO można oglądać przedstawienia w ramach III Sopockich Konsekwencji Teatralnych - najdłuższego festiwalu teatralnego w Trójmieście. Idea, która przyświeca przeglądowi, to zaproszenie najciekawszych spektakli małoobsadowych z całej Polski. Ich wspólnym mianownikiem jest minimalna scenografia i maksymalnie trójka aktorów. Tematyka, rodzaj i forma są dowolne. Kilka prezentacji już za nami, ale na widzów wciąż czekają ciekawe przedstawienia: 17 listopada o 19.00 Scena Poczekalnia wystawi „Listy do Michaliny”; 24 listopada o 19.00 Stowarzyszenie Teatralne Badów wystąpi z „Siódemką” oraz 1 grudnia, 19.00 Aleksandra Skorupa pokaże spektakl "Wienia". Teatr BOTO, Bohaterów Monte Cassino 54B, Sopot, bilety 20-25 zł

Aparaty fotograficzne w Hewelianum

Do 17 listopada w Hewelianum (ul. Gradowa 6, Gdańsk) dbędzie się wystawa polskich przed- i powojennych aparatów, obiektywów, powiększalników i lamp błyskowych. Będzie można zobaczyć coś, co według wielu nie było już do zobaczenia, tj. aparat Widok. Przed II wojną światową w prototypowej serii powstało ok. 100 takich aparatów, a wyprodukowano je w zakładzie Kamera Polska. Wydawało się, że nie przetrwał żaden. Okazało się jednak, że jeden egzemplarz uratowano dzięki staraniom rodziny właściciela tego przedwojennego zakładu, czyli Pawła Sobkowskiego. To tam powstawały popularne w latach 30. aparaty Filma, tam pracowano nad konstrukcjami, które miały podbić rynek, czyli właśnie Widokiem czy Ostrowidem. Eksponaty pochodzą z kolekcji Grzegorza Mehringa, Anny Bednarek i Państwa Mazurów.

Teatr Gdynia Główna zaprasza

16 i 17 listopada Teatr Gdynia Główna zaprasza na prapremierę spektaklu „Zuchwała historia z zakurzonej półki” w reżyserii Grzegorza Kujawińskiego. W Krainie Poczytności, czyli w świecie zamieszkanym przez książki, drgają kartki i trzęsą się ze strachu grzbiety. Bezlitosny i zyskujący popularność Tyran nawołuje do zniszczenia wszystkich dzieł o dobrym zakończeniu. Czy ktoś zdoła mu się przeciwstawić i przywrócić ład w krainie słowa? Na czele książkowego ruchu oporu stanie Dziewczynka/ Książka, samotne dzieło, które nie pamięta swoich rodziców i pozbawione jest tytułu i zakończenia.

W poszukiwaniu swojego finału odwiedzi Dom Spokojnej Starości dla Książek, poprosi o radę Encyklopedię i nawiąże kontakt z Bojownikami. Spektakl to nowa sztuka dla dzieci i dorosłych od twórców „Dzielnego kapitana Ahaba” oraz aktorsko - lalkowy spektakl mówiący o odpowiedzialności, zachęcający do samodzielnego myślenia oraz kwestionowania narzuconych zasad.

Zagrają w nim: Małgorzata Polakowska, Jakub Grzybek, Dorian Zypper, Oliwer Zypper, lalki: Kinga Tomaszewska-Smolarczuk i Marta Ubysz; scenariusz i reżyseria: Grzegorz Kujawiński; scenografia: Bartosz Dobrowolski i Grzegorz Kujawiński.

16.11, 17.00, 17.11, 12.00, Teatr Gdynia Główna, plac Konstytucji 1, Gdynia, Dworzec PKP Gdynia Główna (peron -1), bilety: 25 zł. Rezerwacja: tel. 58 351 15 12; 600 306 634; 600 306 632