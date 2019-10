Kulturalnie w Trójmieście: koncerty, spektakle, wystawy [od 25 października 2019]

25 października w Starym Maneżu utwory z płyty „Malinowa” zaśpiewa Stanisława Celińska. To znakomita polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Kolejną w ostatnich latach kreacją tej wybitnej artystki jest rola pieśniarki, której najlepszą recenzją są nagrody, jakie otrzymała za podwójnie platynową płytę „Atramentowa”, złoty „Suplement” i złote kolędy „Świątecznie”. W Starym Maneżu wystąpi z repertuarem płyty „Malinowa”. W warstwie tekstowej materiał to w większości autorskie teksty Stanisławy Celińskiej i trzy piosenki napisane przez Dorotę Czupkiewicz. Za muzykę, aranżacje i produkcję - podobnie jak przy poprzednich płytach - odpowiedzialny jest Maciej Muraszko, który tym razem wzbogacił ją o nowe brzmienia. 25.10, 20.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23, Gdańsk, bilety 59 -109 zł

Andrzej Sikorowski to wybitna osobowość polskiej sceny muzycznej - poeta, autor tekstów, kompozytor, piosenkarz i gitarzysta, lider grupy Pod Budą, felietonista, twórca utworów do filmów i spektakli teatralnych, laureat wielu nagród i wyróżnień oraz odznaczeń państwowych. Rok 2019 jest szczególny w jego biografii. W październiku będzie obchodził jubileusz siedemdziesiątych urodzin. Kolejny jubileuszowy akcent, to 50 lat pracy artystycznej, a od ponad 40 lat jest na scenie z grupą „Pod Budą”. Nagrywał płyty z grupą „Pod Budą” oraz solowe, ale także z córką Mają Sikorowską, czy też z Grzegorzem Turnauem. Z udziałem zespołu muzycznego, w tym córki Mai, Andrzej Sikorowski wykona swoje największe przeboje, m.in. z repertuaru grupy „Pod Budą”. 26.10, 18.00 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina, Gdańsk, ul. Ołowianka 1, bilety od 75 zł

Teatr Miniatura uruchamia scenę dla najnajmłodszych widzów teatralnych od pół roku do 3 lat. Premiera „Czterech pór roku” odbędzie się 27 października o 15.00 na Sali Prób Teatru Miniatura. Ich reżyser Tomasz Maśląkowski jest lalkarzem, aktorem Wrocławskiego Teatru Lalek, wykładowcą oraz współzałożycielem i reżyserem fundacji LALE.Teatr, z którą zrealizował świetnie przyjęte spektakle dla najnajów „Podłogowo”, „Ściana. Banana” czy „Kręcipupa”. Jego przedstawienia bawią zarówno małych widzów, jak i towarzyszących im dorosłych abstrakcyjnym humorem przy wykorzystaniu m.in. przedmiotów codziennego użytku. Tym razem dzieci wyruszą w podróż odbywającą się w rytmie następujących po sobie pór roku. W tej podróży towarzyszyć im będzie muzyka Antonio Vivaldiego. – „Cztery pory roku” to przeprowadzka do świata wyobraźni, to teatr inicjacji, oswajający z teatralnym sposobem budowania myśli i budzeniem wyobraźni. Spektakl, choć pozbawiony słów, opowie wiele o wszechobecnych zjawiskach, o świecie natury, jej dźwiękach i barwach odbieranych wszystkimi zmysłami – opowiada reżyser przedstawienia. „Cztery pory roku” współtworzy choreografka i performerka Ula Zerek, przez lata związana z Teatrem Dada von Bzdülöw, oraz trójka aktorów Teatru Miniatura: Edyta Janusz-Ehrlich, Piotr Kłudka i Piotr Srebrowski. Przedstawienie zainauguruje otwarcie Sceny Najnajów, czyli cyklu spektakli i wydarzeń dla najnajmłodszych widzów teatralnych, od pół roku do trzech lat. 27.10, Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, Gdańsk, bilety 25 zł

Artur Andrus i Dorota Miśkiewicz w Filharmonii

27 października w Filharmonii Bałtyckiej wystąpi Artur Andrus, a jego specjalnym gościem będzie Dorota Miśkiewicz. W czasie koncertu usłyszymy niekwestionowane przeboje piosenki kabaretowej. Nie zabraknie także najnowszych piosenek o miejscach, w których autor był i takich, w których go nie było, a niektóre nawet nie istnieją. O uczuciach własnych i tych zauważonych, zasłyszanych i zmyślonych. Trochę poważnie i trochę nie.

Piosenki przeplatane będą wierszami, humorystycznymi komentarzami, anegdotami, zawsze na najwyższym poziomie.

Arturowi Andrusowi towarzyszy zespół muzyczny w składzie: Wojciech Stec - fortepian, gitara; Łukasz Poprawski - saksofon, klarnet; Łukasz Borowiecki - kontrabas, akordeon oraz Paweł Żejmo - perkusja.

Tydzień nie dłużej

W Teatrze Muzycznym zobaczymy 28 października spektakl "Tydzień nie dłużej", w którym występują: Paul – Andrzej Nejman, Sophie – Anna Cieślak oraz Marc – Paweł Małaszyński. On już z nią nie może. Ale to w ogóle. Fizycznie. Jednak nie jest w stanie jej tego powiedzieć. Przecież jako mężczyzna nie posiada tego specyficznego składnika, nazywanego odwagą cywilną... Ale chwileczkę, żeby było jasne: nie chodzi o seks, bo z tym to jeszcze by pewnie mógł, chodzi o jej obecność, słodką, niezmienną, wszechogarniającą i... nieodwracalną?!

Jedynym sposobem na wyjście z impasu jest by to ona podjęła decyzję, żeby jej również to wspólne życie zaczęło doskwierać. A ponoć nic tak skutecznie nie niszczy związku, jak odpowiednio nieodpowiedni... przyjaciel. Najlepiej pod jednym dachem. Dlatego już nazajutrz ten trzeci pojawia się u drzwi z połową swojego dobytku.

„Tydzień, nie dłużej...” to na wskroś absurdalna komedia nie-małżeńska, z wielką, czerwoną ciężarówką w tle, w której słowo „szczerość” nabiera zupełnie nieoczekiwanych znaczeń.

28 października, 17.30 i 20.15, Teatr Muzyczny w Gdyni Duża scena, rezerwacja i sprzedaż biletów: kasy Teatru Muzycznego - tel. 58 661 60 00 oraz 58 785 59 00, sieć salonów Empik

„Travellers”

Do 23 listopada w Gdańskiej Galerii Miejskiej można oglądać nową wystawę w 4G pt. „Travellers”. Podróżowanie zawsze utożsamiało fascynujące przeżycia. Przemieszczanie się samo w sobie implikuje proces, transformację, przejście z jednego stanu w drugi, podczas którego przeradzamy się w ufnych wędrowców czy utopijnych odkrywców.

Odwiedź wystawę w 4G

Twórcy zabiorą Cię w podróż, będącą poetycką, senną metaforą usytuowaną pomiędzy rzeczywistością a fantazją, materialnością i niematerialnością, pomiędzy teraz i wtedy, tutaj i tam. Nie wahaj się przed wkroczeniem do ponadczasowego labiryntu, który poprowadzi Cię poprzez wizję cokolwiek zamazanej przeszłości ku nierozpoznanej tajemniczej przyszłości.

Przejdź symboliczną drogę, odpraw duchowy ceremoniał prowadzący do lepszego samopoznania, rytuał przejścia zbliżający Cię ku odkryciu tajemnicy życia. Doświadczaj tej chwili, dopóki zagadka wszechświata Cię nie przeniknie.

Artyści: Mateusz Choróbski, Antonio Fiorentino, Enrique Ramirez, Emilja Skarnulyte, Tanja Thorjussen; Kurator: Marta Wróblewska.

Wstęp jest bezpłatny. 4G przy ul. Szerokiej 37