"Kulturę mamy we krwi". Gdańska akcja krwiodawcza przed Narodowym Muzeum Morskim! Jakub Cyrzan

To było pierwsze tego typu wydarzenie w Gdańsku. Akcja "Kulturę mamy we krwi" była skierowana do środowiska lokalnych twórców, muzealników, malarzy, rzeźbiarzy, a także pracowników gdańskich instytucji kultury. Honorowym dawcą w czwartek 16 marca mógł zostać jednak każdy. Cel był jeden - wypromowanie oddawania krwi.