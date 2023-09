Kunszt Wodny w Gdańsku... otwarty. Mieszkańcy czekali na ten moment pięć lat

W piątek, 22 września 2023 r. została otwarta nowa siedziba Instytutu Kultury Miejskiej (IKM) w Kunszcie Wodnym przy Targu Rakowym 11. Mieszkańcy czekali na ten moment aż od jesieni 2018 r. Do jego odwiedzenia zachęcała Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska.

- Zapraszam do odkrywania Kunsztu Wodnego - nowego miejsca na kulturalnej mapie naszego miasta. Przez cały weekend, od 22 do 24 września, zaplanowano wiele atrakcji i wydarzeń współtworzonych także przez lokalnych artystów - mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Każdy znajdzie tu miejsce dla siebie, ponieważ filozofia działania Instytutu Kultury Miejskiej to współpraca: z mieszkańcami i mieszkankami, a także ze środowiskiem twórców. Do zobaczenia w IKM, do zobaczenia w Kunszcie Wodnym - dodała prezydent.